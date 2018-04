V Číně telefony testují klepeta. Smartphony zatím vydržely

Mobilní uživatelé jsou mnohdy jako nevěřící Tomášové, kvůli ověření odolnosti vybraného telefonu se totiž v některých případech nebrání ani testům s již dopředu jasným destruktivním výsledkem. Ne, mobil do mikrovlnky opravdu nepatří, jeho poškození tak není vůbec ničím překvapivým. Vrtačka? Rozbruska? Jak je libo, ale i v těchto případech je závěr předem jasný.

Že se dá odolnost telefonu prokázat i méně drastickými způsoby, ukázalo například čínské Xiaomi. Avšak i to zvolilo velmi netradiční způsob. Svůj topmodel Mi 4 totiž nechalo napospas krabům a humrovi. Ještě před telefonem vložili do klepet kvůli demonstraci síly jejich stisku zeleninu, křepelčí vajíčka či skleněný hrneček. Klepeta si se vším hravě poradila. Test, který by v Evropě pravděpodobně narazil na odpor ekologů, je na čínských internetových stránkách velmi populární.

Pak přišel na řadu telefon. První „útok“ sladkovodního kraba ustálo Mi 4 bez jakéhokoli šrámu. Odolalo i v případě modrého kraba, který v telefonu našel patrně zalíbení. I přes silný stisk jeho klepet, z nichž nechtěl Xiaomi Mi 4 pustit, nevykazuje telefon ani po této fázi testu žádné poškození.

Netradiční test se blíží k závěru. Telefon se nyní utká s humrem, který ještě před tím zvládne přepůlit nakládačku či si poradit se skleněným hrnečkem.

Zda humřím testem prošel skutečně zcela bez poskvrny, lze jen spekulovat. Čínská společnost totiž předčasným koncem nechává prostor mobilním uživatelům. Myslíte si, že Xiaomi Mi 4 silným humřím klepetům odolá, nebo si s ním hravě poradí?

Odolá Xiaomi Mi 4 silným klepetům humra?