Xiaomi v Evropě neprodá cokoliv a komukoliv

Obchodní model Xiaomi se liší od tradičních značek. Firma nemá kamenné prodejny a sází výhradně na on-line prodeje. Nejen díky tomu si může dovolit agresivní cenovou politiku. Další důvody raketového vzestupu před časem popisoval viceprezident značky Hugo Barra.

Částečné otevření on-line obchodu Mi store pro Američany a zákazníky z vybraných zemí západní Evropy (Velká Británie, Francie a Německo) je pro čínskou firmu prvním krokem expanze mimo domovskou scénu.

Nabídka produktů, kterou si teď mohou obyvatelé uvedených zemí v Mi store zakoupit, je však velmi skromná a to dokonce natolik, že si můžeme dovolit ji vyjmenovat celou.

Jedná se o přenosnou nabíječku kapacity 5 000 (10 dolarů, asi 250 Kč) nebo 10 400 mAh (14 dolarů, cca 350 korun) a sluchátka Mi Headphones (80 USD, tedy 2 000 Kč). Posledním nabízeným produktem je pak chytrý náramek Mi Band za cenu 15 USD (375 korun).

Prodej byl zahájen 19. května. K dispozici však bylo jen velmi omezené množství výrobků, jak ostatně hlásal oficiální facebookový profil společnosti, který zájemce nabádal k urychlenému vytvoření účtu a nákupu bez váhání. Už následující den bylo veškeré příslušenství beznadějně vyprodáno.

A to i přesto, že výrobce každou transakci omezil nákupem nejvýše dvou kusů obou nabíječek Mi Power Bank a stejným počtem náramků. K tomu si zákazník mohl přibalit nejvýše jedna sluchátka. Expresní platbu zajišťuje podpora systému PayPal a výrobce slibuje doručení do podporovaných zemí během sedmi dnů.

Podle komentářů pod příspěvkem o expanzi Mi store to ale vypadá, že na první pohled lákavé ceny zcela pohřbí další nutné poplatky. Několik zákazníků z Evropy se podivuje nad výší poštovného, kdy systém při nákupu 10 400mAh nabíječky generuje poštovné výše 16 dolarů. Tedy víc, než je cena samotného produktu.

Dalšímu z potenciálních klientů se nechtělo platit přes 45 dolarů za poštovné tří produktů, což je pochopitelné. Ani poštovné 20 dolarů a dalších bezmála sedm dolarů za DPH za náramek v ceně 15 dolarů nevyznívá právě lákavě.

Nabídka je, zdá se, v tento moment atraktivní pouze pro Američany, kde by náklady na expedici neměly být tak výrazné. V komentářích si totiž stěžují výhradně znechucení Evropané.

A pozor, zboží je nutné případně proclít a připočíst DPH, pokud se aplikuje. Na což výrobce upozorňuje.

Trnitá cesta mimo Čínu kvůli telekomunikačním patentům

První zemí mimo domovinu, kde se Xiaomi rozhodla nabízet celou nabídku smartphonů, se ve druhé polovině loňského roku stala Indie. Výrobce se ale dostal do střetu s telekomunikačním gigantem Ericsson, na jehož opakované výzvy k platbě licenčních poplatků za využívání patentového portfolia, prý nereagoval.

Věc tak skončila u Nejvyššího soudu v Dillí. Tamní senát v závěru prosince rozhodl, že Xiaomi smí na území Indie prodávat pouze zařízení s hardwarem od Qualcommu a to do 8. ledna, kdy proběhlo další slyšení. V jeho závěru byla lhůta prodeje těchto zařízení prodloužena do 5. února.

Při dalším soudním líčení právníci Ericssonu napadli Xiaomi, že nedodržují příkaz soudu a nadále prodávají telefony s čipsety MediaTe, které využívají patentů v držení Ericssonu, a to skrze webové stránky xiaomishop.com. Zástupce Xiaomi ale odmítli jakoukoli spojitost s tímto webem a uvedli, že jde o šedou distribuci, která je mimo jejich kontrolu.

Problém Xiaomi tedy tkví v chabém patentovém portfoliu. Firmě by mohlo pomoci spojenectví s některou společností, která požadované patenty drží. To je také důvod, proč se hovoří o partnerství s Leadcore, která Xiaomi navíc může pomoci i s návrhem vlastních čipových sad, což by znamenalo snížení závislosti na Qualcommu.