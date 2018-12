Xiaomi chystá svoje fotomonstrum. Bude mít 48MPix fotoaparát

V současnosti se drží na špici telefonů s nejvyšším rozlišením zadního fotoaparátu Huawei, který použil 40MPix snímače u modelů P20 Pro a Mate 20 Pro, ovšem to se může brzy změnit. Výrobce Xiaomi totiž na sociální síti Weibo naznačuje, že jeden z příštích smartphonů bude mít 48MPix zadní snímač, a to rovnou prostřednictvím detailního záběru na záda zatím utajeného modelu.

Ačkoliv pouze rozlišení zdaleka neurčuje výslednou kvalitu fotografií, ve hře je celá řada dalších parametrů, jako jsou vlastnosti snímače, optická stabilizace, světelnost a další, Xiaomi by stále hrál do karet fakt, že nejvyšší rozlišení snímače na trhu je pěkným marketingovým lákadlem.

Podle webu XDA Developers by toto zařízení mělo být představeno už v lednu. Použitý snímač by měl dodat výrobce Sony v podobě modelu IMX586 (o něm se více dočtete v článku Čím víc megapixelů, tím víc foťáku? Sony chystá 48MPix snímač). Xiaomi by však mohlo stejně tak sáhnout po snímači od Samsungu ISOCELL Bright GMI.

O připravovaném mobilu se ještě ví to, že jej bude pohánět nový procesor od Qualcommu, Snapdragon 675. To naznačuje, že to nutně nemusí být ten nejprémiovější kousek. Podobný krok už učinil nedávno Samsung, když vybavil svůj nejnovější fotomobil Galaxy A9 s hned čtyřmi zadními fotoaparáty procesorem střední třídy (Snapdragon 660).