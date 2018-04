Xiaomi chce být na trhu smartphonů jedničkou. Ale musí se hodně snažit

První smartphone společnosti Xiaomi, založené v dubnu 2010, byl na trh uveden v srpnu následujícího roku. A zhruba tři roky poté se výrobce působící zejména na vybraných asijských trzích stal alespoň na chvíli světovou mobilní trojkou na trhu s chytrými telefony. Za raketovým vzestupem a úspěchem malé čínské společnosti stojí především zdravá míra ambicióznosti.

Jejím cílem totiž nebylo prosadit se ve vysoce konkurenčním prostředí světových trhů. To by v té době neznámého výrobce stálo příliš úsilí, snaha probojovat se za každou cenu mezi uznávané značky by tak mohla skončit i velkým neúspěchem. I v současnosti, kdy má Xiaomi na asijských trzích již de facto stabilní pozici, nemá na mnoha světových trzích stále oficiální zastoupení. Toto se však může brzy změnit.

Společnost se totiž pochlubila, že v horizontu pěti až deseti let se chce na trhu chytrých telefonů stát světovou jedničkou. Na záda mladé čínské společnosti by v takovém případě dýchaly i takové zavedené značky, jako jsou jihokorejský Samsung či americký Apple. Mobilní svět je však nevyzpytatelný a může se stát téměř cokoli. Třeba i právě Xiaomi ukázalo zavedeným výrobcům, že je může potrápit i neznámá značka, která se nemůže opírat o dlouholetou historii.

Oproti světově známým výrobcům má přitom Xiaomi jednu obrovskou výhodu, díky níž může být cesta k dosažení cíle podstatně jednodušší. Stačí, aby společnost svou působnost rozšířila i na ostatní světové trhy. Částečně k tomu mělo dojít již letos, do konce roku měla vstoupit na deset nových trhů včetně Ruska, Mexika či Brazílie.

Nicméně podle portálu GSMarena bude Xiaomi na již dříve oznámené trhy expandovat až v roce 2015. Hodlá totiž upřednostnit stávající trhy v Indii a Indonésii. Dalším trhem, na který vstoupí, by měl být v první polovině roku brazilský. Právě v Brazílii chce čínská společnost telefony i přímo vyrábět. Jejich výrobu by měla spustit také v Indii, a to hlavně kvůli uspokojení tamní vysoké poptávky.

Expanze na světové trhy může pro společnost znamenat raketový skok kupředu, může se však setkat i s nevalným zájmem. Nicméně jakkoli může znít cíl vedení společnosti nereálně, neměl by být brán na lehkou váhu. Xiaomi totiž dokázalo rychle uspět, a to zejména díky poměru ceny a výkonu.

Již první smartphone Xiaomi Phone měl v roce 2011 za výrazně nižší cenu dvakrát lepší výbavu než tehdejší top smartphony věhlasných značek (více se dočtete v dřívějším článku).

Jen v Číně, která je pro výrobce mobilních zařízení jedním z nejdůležitějších odbytišť, má Xiaomi v současnosti údajně 70 milionů aktivních uživatelů. Jejich počet by se přitom již v příštím roce mohl téměř ztrojnásobit. Společnost totiž očekává, že v roce 2015 prodá 100 milionů nových chytrých telefonů.