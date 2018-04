Chtěli v Evropě prodávat Mi Pady, ale Applu se to nelíbilo

Americké společnosti Apple se podařilo přesvědčit soud, aby zabránil čínskému konkurentovi Xiaomi zaregistrovat si v Evropské unii označení svých počítačových tabletů Mi Pad jako ochrannou známku. Firma Apple argumentovala tím, že tento název je příliš podobný označení jejích tabletů iPad.

Tribunál Soudního dvora Evropské unie dnes dospěl k závěru, že název Mi Pad by neměl být zaregistrován jako ochranná známka, protože spotřebitele by pravděpodobně mátla jeho podobnost s názvem iPad. Apple by podle agentury DPA mohl na základě dnešního rozhodnutí po Xiaomi požadovat zastavení prodeje tabletů pod názvem Mi Pad.

Společnost Xiaomi požádala Úřad Evropské unie pro dušení vlastnictví (EUIPO) o registraci názvu Mi Pad v roce 2014. Proti dnešnímu rozhodnutí soudu, které potvrzuje dřívější rozhodnutí Úřadu, se čínská firma může odvolat, napsala agentura Reuters.

Trh s tablety v posledních letech klesá, přesto je tento segment pro některé výrobce stále důležitý. Právě Apple patří mezi významné producenty, aktuálně trhu naprosto dominuje. Podle webu Statcounter je aktuálně jasnou světovou jedničkou. Podíl Xiaomi je pak zanedbatelný, statistiky tuto značku vůbec neuvádějí.