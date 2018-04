Xelibri 8 živě - stačí mu jedna klávesa! (fotogalerie)

Xelibri 8 je posledním modelem Xelibri jak celkově, tak v rámci aktuální kolekce podzim-zima. Je ze všech modelů nejdražší a také na první pohled asi nejméně připomíní mobilní telefon. Další dva mobily z aktuální kolekce Xelibri jsme vám již podrobně představili v této recenzi (Xelibri 5 a 7) a o modelu Xelibri 6 se můžete dočíst v dalším dnešním článku. Dnes vám nabízíme fotogalerii této novinky, recenzi vám nabídneme v nejbližších dnech. Připomeňme, že Xelibri je stylová značka telefonů Siemens. První kolekce se prodávala na mateřské firmě zcela nezávisle, u aktuální kolekce již Siemens tyto modely nabízí i v rámci vlastní distribuce. Bude tomu tak i u nás, ovšem pravděpodobně bez české lokalizace. Xelibri 8 stojí 299 €, v přepočtu tedy zhruba 9 500 Kč. Přibližně tato cena by měla platit i pro český trh.

Xelibri 8 je velmi malý a lehký mobil, který asi jako jediný na světě má ve své podstatě jen jednu multifunkční klávesu. Tou lze telefon ovládat, sice ne extrémně pohodlně, ale na druhou stranu je to v praxi lepší, než by se mohlo zdát. Kdo si potrpí na extravaganci, bude spokojen, pro ostatní zájemce o mobil asi tento model Xelibri nebude to pravé ořechové. Xelibri 8 se od svých sourozenců liší především způsobem ovládání a integrovaným stereo FM rádiem. Jinak je výbava všech modelů stejná.

Xelibri 8:

Rozměry: 91 x 56 x 23 mm

Hmotnost: 67 gramů

Baterie: Li-Ion 610 mAh

Výdrž: 200 hodin v pohotovostním režimu

Displej: 101 x 80 obrazových bodů, STN, 4 096 barev

Hlavní funkce: Hlasové ovládání a vytáčení; hlasový zápisník; dlouhé SMS, slovník T9 (bez ČJ); rádio, polyfonní vyzvánění

Design telefonu je opravdu netradiční. Telefon se na krku nosí užší částí nahoru, při práci je ho ale třeba otočit. Pro první pozici ale lze nastavit o 180 stupňů otočený spořič displeje.

Telefon je vyroben z hladkého a lesklého plastu, zpracování je perfektní. Testovaný vzorek byl stříbrný, výrobce ještě nabízí světle růžové provedení. Tlačítko a okolí displeje je v obou případech zlaté, na první pohled to ale hlavně u tlačítka není příliš patrné. Zlatá je i atypická spona pro šňůrku na krk.

Kryt displeje je hodně vypouklý, přesto je displej dobře čitelný. To samozřejmě platí jen při aktivovaném podsvícení, jinak toho na displeji moc vidět není. To je ale všeobecný nedostatek barevných displejů. Vytáčení čísla je poměrně snadné. Stačí v pohotovostním režimu zvolit levou klávesu (funkce této klávesy lze nastavovat). Směrovými šipkami pak stačí zvolit první číslo a potvrdit jej prostřední klávesou. Stejně se pak volí i další čísla. Na závěr stačí dvakrát stisknout potvrzovací tlačítko a už se číslo vytáčí. Telefon ale nabízí i hlasové vytáčení jmen z seznamu a také hlasové vytáčení jednotlivých čísel.

Menu telefonu je stejné, jako u dalších modelů Xelibri kolekce podzim-zima. Na druhém obrázku je pohled, jak se píše SMS. Překvapivě to jde i s jediným ovládacím prvkem. Pomocí směrových šipek vyberete v pravé liště písmena, která jsou schromážděna stejně, jako na běžné alfanumerické klávesnici. Prostřední klávesou potvrdíte výběr a pravou klávesou vybíráte potřebný znak (například m, n, o, 6 atd). Pravá korekční klávesa pak funguje standardně. K dispozici je i prediktivní slovník T9, ale bez češtiny. Kdo ale píše hodně SMS, tak si asi tento telefon nevybere.

Xelibri 8 a Xelibri 6 vedle sebe. Oba tyto modely jsou z aktuální kolekce Xelibri nejextravagantnější. Model 6 je určen výhradně pro dámy, testovaná "osmička" je univerzálnější.

Z boku je Xelibri 8 výrazně prohnuté. V ruce se telefon drží dobře, jelikož ale nemá klasickou klávesnici, je to vcelku jedno. S jediným ovládacím prvkem se pracuje pohodlně.

Logo Xelibri je při práci vzhůru nohama. Naopak při nošení telefonu na krku je ve správné poloze. Ovládací klávesa má uprostřed potvrzovací tlačítko, vertikálně se pomocí ní listuje v menu, vpravo je potvrzovací klávesa, vlevo klávesa korekční. Překvapivě to k ovládání stačí.

Podsvícená "klávesnice" a displej. Obojí je bez vyhrad.

Výstřední je nejenom samotný telefon, ale i poutko a šňůrka pro nošení na krku. Šňůrka je vlastně kovový řetízek a poutko nasazovací kovová spona ve zlaté barvě.

Baterie je pod zadním krytem. Nejdříve je ale nutné sundat spodní krytku systémového konektoru, který je stejný, jako u jiných telefonů Siemens. K telefonu se standardně dodávají i stereofonní sluchátka. Telefon totiž má poměrně slušné integrované rádio.

