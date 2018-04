Xelibri 6 - pudřenka telefonem (recenze)

Přesycený trh s mobilnímy telefony se stále více přizpůsobuje jednotlivým cílovým skupinám, které touží po individualitě a originalitě. Pro náročné zákazníky vymyslel Siemens svoji módní značku Xelibri, která se zaměřuje na stylové a po stránce designu výjimečné mobilní telefony. Výbava a funkčnost je u výrobků se značkou Xelibri až na druhém místě. To ovšem neznamená, že by byly pouze nepraktickými módními doplňky. Mobilní telefony Xelibri nabízejí pouze základní funkce, které svému uživateli poskytnou možnost telefonování a posílání textových zpráv - to vše zabalené v originálním balení s puncem výjímečnosti.

První véčko v kolekci

Xelibri 6 je prvním véčkem v kolekci módní značky koncernu Siemens. Jelikož se žádný z modelů mobilních telefonů Xelibri nedrží konvencí, je i véčko v podání této značky netradiční. Na první pohled připomíná pudřenku a tím je jasné, že je předurčené především pro zákazníky z řad žen. Podobně koncipované telefony ale už nabízejí i jiní výrobci. Koncepcí a vzhledem je novému Xelibri 6 nejblíže Panasonic G70. Ostatní výrobci jako Samsung nebo Sagem pojali mobilní telefon pro ženy klasičtěji. Vzhled Xelibri 6 v zavřeném stavu opravdu věrně kopíruje vzhled pudřenky. Vzhledem k tomu, že jde o pudřenkové véčko, tak jistě potěší integrovaná anténa v těle telefonu. Oproti ostatním véčkům je ovšem Xelibri 6 skoro stejně široké jako vysoké. Přesné rozměry jsou 83,7 x 75,3 x 25,6 milimetru. Netradiční véčko příliš nezatíží kabelku své majtelky: hmotnost má pouhých 89 gramů. Samotný netradiční design pudřenkového telefonu zvenčí doplňují bílé vlnovky a logo výrobce. Zvenku chybí u nového Xelibri jakýkoliv ovládací prvek. Po otevření telefonu se naskýtá pohled na netradičně pojatou klávesnici rozmístěnou dokola zrcátka. Ano, jako u každé pudřenky, ani u Xelibri 6 nechybí zrcátko. Xelibri 6 nabízí hned dvě zrcátka. Menší, umístěné ve středu klávesnice, disponuje zvětšovacím efektem. Druhé zrcátko je ve výklopné části telefonu, který zcela vyplňuje s výjimkou displeje. Ale i po zakrytí displeje se po vypnutí, nebo bez podsvícení, stává zrcátkem. Zpracování telefonu je kvalitní, použité plasty však působí lacinějším dojmem. Xelibri 6 se vyrábí ve dvou barevných provedeních: bronzové a platinové.

Zajímavě je řešen u nového Xelibri 6 konktor pro nabíjení a zdířka pro simkartu. Ty jsou schované pod posuvnou krytkou zpředu vespod telefonu. Simkartu je možné měnit i při zapnutém telefonu. Manipalaci s jejím vyjmutím ovšem rozhodně nelze označit za snadnou. Podobné je to s eventuální výměnou baterie. Při zatlačení krytky v otevřeném stavu více vlevo se odjistí pojistka, která umožňuje odklopit klávesnici od spodního krytu telefonu a následně baterii vyjmout.

Přehledná grafika a 4096 barev

Displej Xelibri 6 je shodný se všemi ostatními modely z nové kolekce. Je tedy pasivní (FSTN) s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a schopností zobrazit 4 096 barev. Displej opět nabízí pět grafických témat, z nichž jsou čtyři shodná s ostatními modely a jedno je unikátní pouze pro tento model. Displej je i přes svoje poměrně slabé parametry při podsvícení velmi dobře čitelný, a to i na přímém slunci.

Jako každé Xelibri má i model 6 jedno unikátní grafické a barevné téma menu telefonu.

Výdrž

Xelibri 6 používá Li-Ion baterii o kapacitě 510 mAh. S touto baterií by měl telefon dle údajů výrobce vydržet přes 12 dní v pohotovostním režimu, nebo čtyři hodiny hovoru. Podle našich zkušeností vydrží, bez nutnosti nabíjení, Xelibri 6 přes šest dní bez vypínání na noc a při střídmém volání a posílání textových zpráv. Menším oříškem je u nezvykle koncipovaného Xelibri 6 výměna samotné baterie. Tato procedura je však pravděpodobně nutná pouze u úplně nového telefonu při vybalování z krabice.

Rozměry pudřenkového Xelibri 6 nejsou nijak velké. Netradiční je pouze šířka telefonu.

Ovládání

Ovládání pudřenkového Xelibri je opět stejné jako u ostatní modelů nové kolekce. K dispozici je čtyřsměrné navigační tlačítko s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Navigační klávesa není úplně „čtyřsměrná“. Stiskem vpravo nebo stiskem středového tlačítka se potvrzují vybrané položky. Stisk vlevo patří k vracení o krok zpět a k mazaní. Stiskem vlevo se také zapíná samotný telefon. K navigaci tak slouží pouze pohyb nahoru a dolu. K vybraným položkám v menu telefonu lze přiřadit rychlou volbu stiskem numerické klávesnice 2 až 8 nebo pro levé kontextové tlačítko.

Netradiční koncepce si vynutila i netradiční uspořádání klávesnice. Ta je rozmístěna okolo menšího zrcátka se zvětšujícím efektem ve středu telefonu. Druhé zrcátko, umístěné v odklopné části s displejem, nezvětšuje.

Originální vzhled nového Xelibri si vyžádal i neméně originální rozmístnění alfanumerické klávesnice. Ta se velmi špatně ovládá pouze jednou rukou. Na řadu proto přijdou palce obou rukou - tedy způsob psaní známý ze staršího modelu Xelibri 2, nebo aktuálně ze Siemensu SX1. Psaní jednou rukou je možné především při položení telefonu na pevnou podložku.

Xelibri 6 svým pojetím kombinuje koncepci véčka a vzhled pudřenky.

Xelibri má stejný konektor jako ostatní nové telefony Siemens.

Telefonování

Pudřenkové Xelibri nenabízí, stejně jako ostatní modely Xelibri, paměť na kontakty. Vystačit si tedy budete muset pouze s pamětí na simkartě. K jednotlivým kontaktům je možné přiřadit unikátní vyzvánění a grafickou ikonu. Nechybí rovněž možnost hlasového vytáčení. Vyhledávání v telefonním seznamu je možné pouze pomocí prvního písmena.

S Xelibri 6 se standardně dodává růžový hadřík, který svými rozměry přesně pasuje do zavřeného telefonu. Vzhledem ke dvěma zrcátkům je upotřebení hadříku jasné.

Xelibri 6 je prvním telefon této značky, který přináší sice trochu unikátní, ale véčkovou koncepci. Proto nechybí příjímání hovoru pomocí otevření telefonu. Naopak funkce automatického i manuálního zámku kláves je prakticky zbytečná.

Konektor nabíjení baterie a zdířka pro simkartu je dostupná až po odsunutí krytky.

Na příchozí hovory nebo došlé zprávy upozorní polyfonní melodie, které jsou velmi kvalitní. Dále se v telefonu nalézají tři profily - nahlas, ticho a vlastní. Xelibri 6 je stejně jako ostatní modely této značky pouze dvoupásmové (900/1800 MHz).

Klávesnice je podsvícená jasně bílým světlem.

Kvalitě podsvícení nelze nic vytknout.

Textové zprávy

Stejně jako žádné Xelibri nenabízí paměť na kontakty, tak u všech modelů chybí paměť i na textové zprávy. Xelibri 6 není výjimkou. Důležité zprávy je ovšem možné přesunout do archivu. Zprávy je také možné ukládat do složky "K odeslání". Při psaní i čtení se na displej vejdou čtyři řádky textu. V telefonu nechybí prediktivní vkládání T9, ale zatím bez podpory češtiny. To by se však mělo v dohledné době změnit. Pro T9 je připraven i slovník pro nová slova. Textové zprávy je možné doplnit vložením melodie, obrázku, animace, ale i přednastavenými texty (ty suplují přednastavené zprávy a nedají se upravovat) a kontakty. Textovou zprávu je také možné odeslat skupině příjemců. V telefonu se nacházejí také přednastavené obrázkové zprávy, které v sobě spojují jednoduchý text typu Please call me soon nebo Happy Birthday s jednoduchým obrázkem a melodií. Tyto „pohlednice“ není také možné upravovat. Xelibri 6, stejně jako ostatní modely, podporuje několikanásobné dlouhé zprávy až o celkové délce 1 530 znaků. V pravém horním rohu se objevuje odpočet znaků a pořadí právě psané zprávy.

Výměna baterie je docela komplikovaná.

Budík, kalkulačka a dvě hry

V telefonu nechybí kalendář. Ten však má pouze informativní charakter bez možnosti zapsaní upomínky nebo poznámky. Dále nechybí jednoduchý budík, dvě hry známé i z ostatních modelů (Melody Tracker a Hotchpotch) a jednoduchá kalkulačka. Telefon nepodporuje Javu, takže další hry nebo aplikace se nedají doinstalovat. Xelibri 6 nenabízí také žádné datové funkce ani Wap. Telefon není možné ani nijak synchronizovat s osobním počítačem.

Při porovnání s véčkem Samsung E700 je zřetelná zejména značná šířka dámského Xelibri.

Za styl se platí

Xelibri 6 je originální a stylový telefon, svým provedením předurčen pro ženy. Skromná funkční výbava plně dostačuje základnímu poslání - tedy volání a psaní textových zpráv. Za styl se ovšem platí a výjimkou není ani pudřenkové Xelibri. Oficiální cena autorizovaných distributorů je necelých 8000 Kč včetně daně a je tedy shodná s modelem 7, který je určen především pro muže.