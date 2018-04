Xelibri 5 - první módní mobil z kolekce podzim/zima

Módní divize mobilních telefonů Siemens - Xelibri - slibovala uvádět nové modely po vzoru kolekcí módního oblečení. Nyní nastává doba pro uvedení kolekce podzim/zima, která by měla stejně jako první kolekce obsahovat čtyři nové telefony. Zprávy o prvním z nich, který se objeví pod číslem 5, už pronikly na svět. Jak se dalo očekávat, výrobce do novinek zabuduje pokrokovější technologie, než tomu bylo u prvních čtyřech modelů z kolekce jaro/léto.

Místo oblin hrany

Stejně jako předešlé modely Xelibri, tak i model s číslem 5 dostal značně netradiční vzhled. Ten je oproti předešlé kolekci s množstvím oblin zaměřen na hrany. Telefon podle prvních dostupných fotografií nabízí netradičně pojatou klávesnici se čtyřmi svislými řadami a třemi vodorovnými. Klávesnici doplňuje stejně nezvykle pojatá multifunkční navigační klávesa. Alfanumerická klávesnice se zasouvá do telefonu, tak, že v zavřeném stavu jsou funkční pouze navigační a kontextové klávesy. Nad displejem a reproduktorem se také nachází poněkud nezvykle umístněná mezera pro připojení poutka. Z fotografie je patrné, že telefon bude velmi malý - zejména v zavřeném stavu, přesné rozměry ale zatím neznáme. Novinka Xelibri 5 také dostala do vínku, na rozdíl od předešlých modelů, barevný displej s podporou 4096 barev, který pravděpodobně pochází ze známých modelů Siemens M55 a SL55. S barevným displejem se snoubí také podpora zpráv MMS. Jediná další známá technická specifikace je šestnáctitihlasé polyfonní vyzvánění. To je také použito v současných modelech telefonů Siemens.

U nás zatím ne

Úspěch telefonů Xelibri na trhu se zatím dá těžko hodnotit, ale asi největší úspěch telefony této značky zaznamenaly v Číně a Asii vůbec. Však je také pro Siemens vyrábí tchajwanská společnost Lite-On. Ta má novou řadu začít dodávat na vybrané trhy v průběhu listopadu. U nás se zatím telefony Xelibri oficiálně neprodávají, je možné je zakoupit z šedého dovozu. Ceny jsou ale často velmi vysoké, řádově i dvojnásobné než oficiálně stanovené v zahraničí.