Xelibri 5 a 7 - pánská polovina nové kolekce (recenze)

Po první kolekci, která byla představena na jaře a byla určena pro jaro/léto 2003, přichází kolekce nová. Tentokrát určená pro podzim a zimu. Oproti první kolekci dostaly všechny modely barevné displeje, svojí výbavou však stále patří mezi skromně vybavené telefony. Nová kolekce určená pro podzim a zimu by si měla také odbýt oficiální premiéru v České republice. A to ještě letos.

Mobilní telefony Xelibri sice patří do skupiny Siemens, ale jsou povětšinou vyráběny externími společnostmi jako například modely Siemens ST55 nebo Siemens CL50. Ty vyrábí tchaj-wanská společnost Quanta, stejně jako pudřenkový model Xelibri 6.

Všechny modely nové kolekce Xelibri.

Vzhled - samolibá extravagance?

Designová extravagance už zasáhla i samotné telefony Siemens - například dlouho očekávaný smartphone SX1 s netradičně rozmístněnými alfanumerickými klávesami podél displeje, model M55 stylizovaný do různých variant písmene X a MC60 s netradičně pojatou klávesnicí ve tvaru překříženého kola, opomenout nelze ani elegantní a unikátně řešený model SL55. Mobilní telefony Xelibri však míří ve své exotičnosti a výstřednosti ještě dál.

Vzhled obou námi testovaných telefonů tedy opravdu nezapadá do běžné „mobilní konfekce“. Jak nadpis napovídá, oba testované telefony spadají v rámci nové kolekce podzim/zima do pánské kategorie. Zbylé dva modely z nové kolekce - 6 (mobilní telefon ve tvaru pudřenky se dvěmi zrcátky) a model 8 (miniaturní přístroj bez klávesnice dodávaný s řetízkem na krk) jsou určeny pro ženy a dívky.

Xelibri 5 - kvádr

Xelibri 5 má tvar kvádru, jehož horní a dolní část se mírně zužuje. Sám výrobce tento model přirovnává k dvěma krabičkám zápalek a inspiraci prý tvůrci čerpali u průmyslových oděvů (montérek?). Model 5 se tak může pochlubit zatím nevídaným krytem klávesnice, které drží masivní západky. Telefon je tak možné omezeně ovládat i při nasazeném krytu kláves.

Xelibri 5 je možné připnout prakticky kamkoliv.

S telefonem se standardně dodává poutko s karabinou na připevnění k telefonu pomocí suchého zipu. Tuto přezku je možné připojit buď ke krytu klávesnice, nebo na vrch přístroje. Ke karabině je možné připevnit také standardně dodávaný popruh, se kterým je možné nosit telefon na krku. Xelibri 5 můžete také připojit pouze pomocí karabiny na méně přístupné místo (co se týče telefonování) a v případě použití telefonu jednoduše odpojit kryt klávesnice.

Provedení telefonu do kvádru se dá označit za značně neergonomické, přesto jeho ovládání nečiní větší potíže.

Model Xelibri 5 je nabízen, jako každý telefon Xelibri, ve dvou barevných provedeních. Prvním je námi testovaná varianta nazvaná Ultra Blue, s bílým krytem a modrou obrubou displeje a modře provedenými i podsvícenými klávesami. Modrý je také pásek na krk a poutko se suchým zipem a karabinou. Druhou variantou je provedení nazvané Mercury, které nabízí černý kryt s šedo-bílým provedením kláves a obruby displeje. Pásek a poutko je v tomto případě černé.

Baterie je tradičně umístěná na zádech telefonu. Simkarta si však spolu s konektorem pro nabíječku našla méně typické místo na levém boku telefonu.

Vzhled Xelibri 5 vyznává hrany a pravé úhly. Při připojeném krytu klávesnice mobilní telefon připomíná pouze modrá obruba displeje se sluchátkem a stejně barevně provedená čtyřsměrná navigační klávesa s tlačítkem uprostřed. Po sundání krytu už pochybnosti, zda se jedná o mobilní telefon, mizí a naskýtá se pohled na netradičně řešenou klávesnici se čtyřmi svislými řadami jednotlivých kláves, které jsou rozdělené do tří vodorovných řad. Toto řešení si vynutilo přemístění kláves s hvězdičkou a křížkem a klávesy nula do posledního sloupce napravo. Jednotlivé alfanumerické klávesy jsou malé, ale díky zapuštěné horní a vystrčené dolní hraně se dají docela dobře ovládat - pro častého pisatele textových zpráv bychom je ovšem nedoporučovali. Celá klávesnice má přiměřený zdvih jednotlivých kláves a má jasné světle modré podsvícení.

Xelibri 5 se svými rozměry řadí mezi docela malé mobilní telefony, pouze je netradičně široké. Xelibri 7 nabízí o poznání větší rozměry.

Unikátní řešení telefonu si vynutilo přemístění konektoru nabíječky na levý bok telefonu. Pod tímto krytem, chráněným pryžovou záslepkou, která je připevněna k telefonu, se také nachází otvor pro vložení simkarty. Baterie je umístněná klasicky na zádech přístroje v dolní zúžené části telefonu. Pro vyjmutí baterie je nutné nejprve sundat kryt klávesnice. Umístnění reproduktoru pro vyzvánění na zádech modelu 5, má za následek, že při položení na stůl je vyzvánění špatně slyšet. Rozměry Xelibri 5 jsou 86,5 x 51,6 x 17 milimetrů a hmotnost je 73,5 gramů.

Xelibri 7 si svoje místo najde v kapse kalhot, saka nebo kabátu.

Xelibri 7 - spona

Zatímco ztvárnění modelu 5 zaujme pravděpodobně mladší uživatele, model 7 by si mohl najít zájemce i mezi staršími zákazníky. Xelibri 7 nabízí při pohledu zpředu poměrně klasické vzezření, které působí elegantně. Obruba displeje je spolu s navigační klávesou a celou klávesnicí vyvedena z lesklého materiálu, oproti matnému provedení zbytku telefonu. Klávesnice je na rozdíl od druhého testovaného Xelibri vyvedena tradičně. Jednotlivé klávesy alfanumerické klávesnice mají příjemný zdvih a jsou bíle podsvícené. Bíle podsvícená je i oválná čtyřsměrná navigační klávesa. Potvrzovací tlačítko umístněné ve středu navigační klávesy je vyvedené ve stříbrné barvě.

Koncepce telefonu je však opět netradiční. Při pohledu z boku vynikne zpracování do tvaru spony, kde přední tenkou část s klávesnicí, displejem, mikrofonem a reproduktorem spojuje se zbytkem přístroje mírně pružící kloub. V druhé části telefonu je vedle baterie, pod krytkou umístěný konektor pro nabíječku a zdířka pro simkartu. Krytka není zhotovena z měkké pryže jako u modelu 5, ale je z tvrdého plastu jako celý telefon.

Koncepce telefonu ve tvaru velké spony, která se dá omezeně roztáhnout, předurčuje způsob jeho uchycení. Telefon je možné přenášet uchycený v kapsičce u košile, bundy nebo kabátu, stejně jako v kapse u kalhot. Výrobce ve svých materiálech doporučuje také nošení v klopě košile, ale to je vzhledem k vyšší hmotnosti telefonu asi nepraktické. Nepraktická se nám zdá i výše uvedená přeprava, u které hrozí ztráta z nepozornosti, popřípadě možnost zcizení.

Přes jasné označení Xelibri na přední části obou telefonů nechybí o poznání nenápadnější označení Siemens na zádech obou přístrojů.

Model 7 má oproti modelu 5 reproduktor pro vyzvánění umístěn o poznání lépe, na pravém boku z vnitřní strany „klipsny“. Xelibri 7 nabízí rozměry 104,5 x 45,7 x 25,6 milimetrů a hmotnost 83 gramů. Model 7 se nabízí, nebo bude nabízet, v námi testovaném hnědém provedení nazvaném Copper Polished a tmavě modrém až černém provedení nazvaném Midnight Blue. V obou případech je „vnitřní prostor“ telefonu bílý.

U obou modelů je možné měnit simkartu takzvaně za pochodu, tedy bez nutnosti vypínat nebo vyjímat baterii.

Displej: stejné rozlišení + menší rozměry = lepší zobrazení

Všechny nové Xelibri z kolekce podzim/zima disponují stejnými displeji. Displej má pro výrobky z líhně Siemensu klasické rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a podporu zobrazení pouze pro 4096 barev, ale díky menším fyzickým rozměrům podává kvalitnější zobrazení a přirozenější barvy. Model 5 má ještě menší displej než model 7, a tak nabízí při shodném rozlišení ještě o poznání lepší zobrazení. Dá se tedy říct, že nové modely Xelibri nabízejí nejlepší barevné displeje, které montuje do svých telefonů koncern Siemens (samozřejmě s výjimkou modelů s větším rozlišením displeje - C62, ST55 a SX1).

Obě dvě nové Xelibri nabízejí možnost zobrazit jedno z pěti přednastavených témat - Cosmopolitan (u modelu 5 v zeleno-hnědé barvě a s jiným ztvárněním než u modelu 7, kde je tmavě modré), Tokyo (růžovo-červené), London (světle modré), Sao Paolo (hnědé) a Xelibri (bílo-červené). Jednotlivá témata se odlišují nejen svým barevným provedení, ale také odlišnou grafickou úpravou včetně pozadí, ikon menu a také ukazatelem stavu baterie a úrovně signálu. S aktivací jednotlivých témat se také mění aktivní vyzváněcí melodie. Jednotlivá témata je možné dále upravovat volbou vlastní tapety, spořiče displeje a samozřejmě také libovolné vyzváněcí melodie. Jako spořič displeje je možné zvolit analogové, nebo digitální zobrazení hodin, nebo jednotlivé tapety. Spořiče však na nepodsvíceném displeji nejsou prakticky vůbec vidět s výjimkou barevně kontrastních témat a digitálních hodin. Jako u ostatních telefonů Siemens se při aktivaci spořiče ve spodní části displeje ukazuje jméno operátora. Po stisku středového tlačítka umístěného v centru navigační klávesy se displej podsvítí a lze tedy zkontrolovat čas při aktivovaném spořiči ukazujícím hodiny. Stiskem ostatních kláves se aktivuje úvodní displej.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze - galerie displejů a srovnání s jinými telefony.

Jelikož nové modely Xelibri nedisponují wapovým prohlížečem, datovou podporou a ani nepodporují multimediální zprávy MMS, nelze donahrát žádné nové obrázky ani témata. U displeje je možné nastavit v pěti úrovních kontrast a zapnout podsvícení. To však není možné dále nastavit, a tak Xelibri 5 i 7 vydrží podsvícené pouze 30 sekund.

Baterie - malá váha = malá výdrž

Xelibri 5 vydrží podle údajů výrobce s baterií Li-Ion o kapacitě 680 mAh buď přes 14 a půl dne v pohotovostním režimu nebo přes pět a půl hodiny hovoru. Model Xelibri 7 s baterií stejného typu, ale s kapacitou 510 mAh, vydrží podle výrobce necelých 13 dnů na příjmu nebo čtyři hodiny hovoru. Nám se však oba testované modely představily jako zdatní žrouti energie, když při zkoumání na první pohled nepříliš energeticky náročné výbavy vydržely pouze tři dny s občasným voláním a odesláním několika zpráv.

Ovládání - kruhová menu a animované ikony

Ovládání obou modelů zprostředkovává hlavní čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. V klidovém stavu nabízí po zmačknutí vlevo vstup k volitelné funkci, popřípadě k otevření došlé zprávy, nebo nabízí seznam hovorů. Pod stiskem vpravo se skrývá vstup do hlavního menu. V dalších úrovních menu je stisku vpravo přiřazena potvrzovací funkce (tu také nabízí středové tlačítko) a stisku vlevo funkce vracení/mazání. Stisk nahoru a dolu nabízí pohyb v jednotlivých kruhových menu a klasických vertikálních nebo opět kruhových podmenu. V klidovém stavu na hlavním displeji je stisku dolů přiřazen vstup do telefonního seznamu a stisku vzhůru vstup do volaných čísel a při delším podržení se aktivuje možnost vytáčení pomocí hlasového příkazu. S výjimkou levé kontextové klávesy jsou všechny položky napevno dané a nemohou se jejich funkce měnit.

Samotné menu obou telefonů nabízejí pět položek, které se otáčejí dokola. Aktivní položka je zobrazena na displeji vlevo a je větší a animovaná, zbylé čtyři jsou zobrazeny vedle sebe vpravo. Jednotlivé položky jsou znázorněny přehlednými ikonami, které doplňuje název v horní části displeje. Jednotlivé položky menu jsou - Zprávy, položka pro volání Stay in Touch, složka pro organizační funkce nazvaná Activities, složka určená pro nastavení a úpravu My Xelibri a složka témat. Vždy po vstupu do menu je první položka Zprávy, další položky se volí stiskem nahoru nebo dolů na navigační klávese. Nechybí však také možnost přiřadit jednotlivé funkce alfanumerickým klávesám 2-8 a již zmiňované levé kontextové klávese.

Po aktivaci jednotlivé položky menu se objeví podmenu s dalšími položkami. Těch je opět pět se stejným zobrazením jako hlavní menu. Aktivní položka je tedy opět znázorněna animovanou ikonou, která je větší než zbylé čtyři. I v položkách v jednotlivých podmenu se pohybuje dokola pomocí stisku navigační klávesy nahoru nebo dolu.

Celá výbava Xelibri 5 dodávaná standardně. Na fotografii pouze chybí nabíječka.

Oba modely Xelibri také nabízejí možnost zamknutí kláves, a to buď automatické nebo po zmáčknutí klávesy s mřížkou. Odemknutí klávesnice je možné jak delším podržením klávesy s mřížkou, tak také pravou kontextovou klávesou. Při zamknuté klávesnici je však možné se stiskem středového tlačítka dostat do hlavního menu a pohybovat se v něm i s možností aktivovat jednotlivé služby - ostatní klávesy s výjimkou kurzoru nahoru a dolů jsou nadále zamčené. Takovéto řešení se nám zdá celkem nepraktické vzhledem k tomu, že středová klávesa nad ostatními klávesami vyčnívá a lze ji tedy snadno omylem zmáčknout. Ovšem nechtěná aktivace hovoru nehrozí z důvodů náročného „proklikání“ - pro aktivaci hovoru by se muselo omylem zmáčknout středové tlačítko, klávesa dolů pro nalezení položky telefonování, tu potvrdit opět středovou klávesou, opět potvrdit položku telefonního seznamu a potvrdit první kontakt (obdobně je tomu při odeslání zprávy).

Kvalita alfanumerické klávesnice je u modelu 7 na dobré úrovni. Tlačítka jsou tvrdá a mají optimální zdvih. Bílé podsvícení jednotlivých kláves je dostatečné. Alfanumerická klávesnice u modelu 5 nabízí výborné pronikavě modré podsvícení jednotlivých kláves, s jejich ovládáním je to však horší. Alfanumerická klávesnice u Xelibri 5 je totiž netradičně řazená do tří vodorovných řad po čtyřech sloupcích a tak ovládání vyžaduje chvilku cviku. Jednotlivé alfanumerické klávesy jsou u modelu 5 také příliš malé a umístěné až příliš dole. Jejich tvrdost a zdvih je však stejně jako u modelu 7 optimální.

Telefonování - pomocí hlasu, ale bez paměti

Oba námi testované modely Xelibri nedisponují pamětí pro telefonní seznam. Všechny kontakty se tedy ukládají přímo na SIM kartu. Jednotlivý kontakt proto obnáší pouze jedno jméno a jedno telefonní číslo. Ke kontaktu je však možné přiřadit vlastní vyzvánění, vlastní ikonu a možnost nastavení ovládání hlasem. V telefonním seznamu lze jednotlivé kontakty hledat pouze pomocí prvního písmene. Kvalita reprodukovaného hovoru je podle našeho mínění dostatečná. Námi testované modely Xelibri také zvládaly místa se zhoršeným příjmem signálu.

Oba modely Xelibri nabízejí 23 velmi kvalitních šestnáctihlasých polyfonních vyzvánění. Další melodie však do telefonu nijak donahrát nelze. Různé melodie je možné nastavit pro všechny hovory, pro celý telefonní seznam nebo pro jednotlivé kontakty z telefonního seznamu. Hlasitost vyzvánění je možné nastavit ve čtyřech úrovních a nebo použít postupné zesílení. Je také možné nastavit pomocí klávesy z hvězdičkou jejich úplné vypnutí nebo zapnutí vibračního vyzvánění. To je závislé na zapnutí vibrací v menu telefonu. Oba telefony Xelibri nabízejí i možnost volby jednotlivých profilů. Ty jsou však pouze tři: vlastní, vše nahlas a vše potichu.

Logo a jméno Xelibri je možné najít všude. Samotný telefon se však chlubí pouze jedním nápisem.

Zprávy - SMS a EMS

Stejně jako u telefonního seznamu, ani vpřípadě zpráv oba telefony Xelibri nedisponují pamětí. Jednotlivé zprávy je však možné přesunout do archívu. Jeho celkovou kapacitu jsme však nezjistili. Oba námi testované telefony Xelibri podporují dlouhé textové zprávy nebo rozšířené zprávy EMS do celkové délky 1520 znaků. Indikace napsaných znaků v pravém horním rohu displeje ukazuje vždy pořadové číslo právě psané zprávy a postupně odečítá ze zbylých 160 znaků.

Přezku s karabinou je možné provléci buď otvorem krytu klávesnice, nebo stejně dimenzovaným otvorem na vrchu telefonu.

Do textové zprávy je možné vložit jednotlivý kontakt nebo přednastavenou zprávu, tu však není možné upravovat. Do zprávy EMS je možné vložit 10 standardních krátkých melodií, 22 obrázků nebo 31 animací. Oba telefony Xelibri také nabízejí prediktivní vkládání textu T9 s možností doplnění nových slov do slovníku. Při psaní textové zprávy se na displej vejdou čtyři řádky, při čtení řádků pět. Textové zprávy je také možné odeslat skupině příjemců. Češtinu ale telefony Xelibri nepodporují a asi ani podporovat nebudou.

V balení Xelibri 5 je také nalepovací tetování.

Xelibri také nabízí možnost uložení obrázku z došlé EMS zprávy. Při zkušební EMS zprávě s černobílým obrázkem ve formátu BMP odeslané ze Siemensu MC60 však námi testované telefony Xelibri nebyly schopny přijmout žádný jiný obrázek nebo melodii, mimo tradičních animovaných emotikonů a melodií, které jsou uložené v telefonu a pouze se aktivují.

Na příchozí zprávu je možné upozornit jednou z melodií určených do rozšířených zpráv EMS nebo jednou jedinou, speciálně k tomu určenou. V obou telefonech nechybí přednastavené zprávy EMS označené jako Card, které nabízejí vedle jednoduchého textu také přednastavenou animovanou ikonu a melodii. Při rozepsané zprávě a jejím opuštění z důvodů příchozího hovoru, nebo po chvilce nečinnosti a aktivaci spořiče displeje je možné se k rozepsané zprávě vrátit do složky Outbox a zvolit položku Last written - tedy napsáno naposledy.

Při pohledu zpředu nebo zezadu působí Xelibri 7 jako normální telefon.

Boční pohled ovšem ukazuje vskutu originální koncepci.

Další funkce - pěkné hry, ale bez dat

Ostatní funkce námi testovaných telefonů Xelibri se nacházejí v hlavním menu pod položkou Activities. Tam je možné nastavit budík, který postrádá detailnější nastavení, nechybí mu pouze opakování. Budík budí i z vypnutého telefonu. Dalšími položkami jsou: jednoduchá kalkulačka, kalendář, ten však má pouze informativní charakter, bez možnosti zadat připomínku nebo poznámku.

V telefonech nechybí ani dvě hry.

Hotchpotch je povedená variace na Tetris, kde ale nemizejí jednotlivé řádky, ale jakkoliv pospojované čtyři kostičky stejné barvy. Kostičky padají po dvou a po spojení čtyř stejné barvy mizí. Spojit stejnobarevné kostičky je možné v různých formacích, záleží pouze na tom, aby se navzájem dotýkaly. Po nahrání určitého počtu bodů se zvýší úroveň, která přináší barevně rozházený řádek, který „padá“ odzdola.

Melody Tracker je jednoduchá hra založená na opakování telefonem přehraných melodií na třech klávesách 2, 4 a 6.

Jak již bylo napsáno výše, mobilní telefony Xelibri 5 a 7 postrádají wapový prohlížeč i jakoukoliv datovou podporu. Telefony Xelibri také není možné spojit ani synchronizovat s osobním počítačem, i když nabízejí standardní konektor, který mají ostatní telefony Siemens. S tím je také spojena nemožnost do telefonu donahrát vlastní obrázky a melodie.

Volitelné příslušenství

Ačkoliv jsou mobilní telefony čistě stylovou záležitostí, nechybí možnost k ním dokoupit nabíječku do zapalovače automobilu a přenosné nebo pevné hands-free do automobilu. Toto příslušenství by mělo být kompatibilní s ostatními telefony Siemens. Stejně tak by mělo jít použít sluchátko určené pro většinu mobilních telefonů Siemens. Výrobce však plánuje v budoucnu nabízet i speciální příslušenství přímo pod značkou Xelibri.

Zhodnocení - jen pro někoho

Telefony Xelibri 5 a 7 jsou velmi dobré low-endové telefony s (pro tuto třídu dobrým) uživatelsky přístupným ovládáním na rozdíl od tradiční struktury menu ostatních Siemensů, které nemusí být začínajícímu uživateli vždy po chuti. Jeho určení - uživatelsky příjemný low-end s kvalitním barevným displejem a bez některých funkcí, které obyčejný uživatel stejně nevyužije - však sráží jejich extravagantní zpracování, které asi řadu kupců odradí. O ceně nemluvě. O něco bohatší by mohla být i výbava telefonů.

Oficiální web-shop Xelibri nabízí model 5 za cenu 199 euro (tedy okolo šesti a půl tisíce korun) a model 7 za cenu 249 euro (přibližně 8000 Kč). K cenám z internetového obchodu je však nutné připočítat poštovné a balné (s výjimkou modelu 5, který je nabízen v akční nabídce bez přepravních poplatků po omezenou dobu). Tato služba je však dostupná pouze ve vybraných evropských zemích, samozřejmě bez možnosti takto objednat vybraný telefon do České Republiky. Co se týká dostupnosti jednotlivých modelů, model 5 je již možné v obou barevných provedeních touto cestou zakoupit, model 7 v hnědé barvě Copper Polished však zatím nabízí pouze německá sekce tohoto on-line obchodu.

Malá krabička Xelibri 5 je dodávána ve velké krabici.

V České republice by se měly nové telefony Xelibri oficiálně objevit ještě v tomto roce, konkrétně v polovině prosince. Přesná cena zatím nebyla stanovana, ale bude se pravděpodobně velmi podobat cenám oficiálního on-line obchodu Xelibri. Špatnou zprávou pro případné zájemce je absence české lokalizace, se kterou se zatím nepočítá. Horší než chybějící čeština v menu telefonu ale bude chybějící podpora vkládání textu T9 v českém jazyce. Ovšem stejně jako v případě Siemensu CL50, který se také u nás oficiálně prodává bez české lokalizace, je možné, že některé šikovné ruce i tento nedostatek odstraní.

Galerii displejů a porovnání s jinými telefony naleznete zde.