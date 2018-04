XDA Stellar: přebarvený Kaiser míří do nabídky O2

To, že se do českých poboček mezinárodních operátorů dostávají Windows Mobile vždy se značným zpožděním není nic neobvyklého. V případě úspěšného HTC TyTN II (přečíst recenzi) to ale bylo trochu jinak. Z tuzemských nabídek O2 se totiž Kaiser již nějaký ten pátek usmívá, ovšem Němci nebo uživatelé z Velké Británie si na brandovaný TyTN II musejí počkat.





Čekání ale již nebude dlouhé, XDA Stellar by měl být v prodeji již 26. listopadu. A co nového nabídne Stellar oproti TyTNu II? Změn nebude mnoho, i v tomto případě půjde o zařízení na systému WM 6 Professional, který bude pohánět rychlý 400 MHz procesor za asistence 128 MB operační paměti. Identický zůstane také telefonní modul schopný komunikace v GSM i UMTS pásmu. Beze změny zůstanou také možnosti konektivity a fotky bude Stellar pořizovat fotoaparátem totožného rozlišení. Jedinou odchylkou tak bude mírně odlišný kryt a podpora FM rádia.

Aktualizováno: Server The Unwired oznámil, že XDA Stellar nebude mít zabudované FM rádio. Jedná se tak tedy o běžný TyTN II v barvách operátora O2.