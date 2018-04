XDA je smartphone nové generace (recenze)

Osobních organizérů s vestavěným mobilním telefonem již existuje celá řada, namátkou jmenujme například Sagem WA3050 či Siemens SX45, ovšem s velkým zájmem uživatelů se dosud nesetkaly. Relativně nízké výdrže baterie a velké rozměry totiž nejsou tím správným prodejním argumentem. Výrobce od velké ztrátovosti projektů zachránilo použití existujících organizérů, do nichž pouze implementovali vhodný GSM modul. Podobnou cestou se vydalo i XDA, ovšem s tím rozdílem, že výrobce sáhnul po tom lepším, co na hardwarovém trhu mohl najít. Výsledek tedy rozhodně stojí přinejmenším za pozornost.

Přestože XDA má oslovit co nejširší skupinu uživatelů, designérskou dílnu opustilo velice rychle. Osvědčený, bohužel až trochu strohý tvar běžných osobních organizérů zvýrazňuje stříbrná barva šasi, hojně nasazovaná u všech produktů vyšší cenové kategorie. Oblé linie rozrušuje jen poměrně velká anténa. Při návrhu základních tvarů se však zjevně nikdo příliš nezaobíral ergonomií, což trochu znepříjemňuje další používání přístroje, zejména telefonování. Kromě toho, že XDA se poměrně špatně drží, pokaždé, pokud nepoužijete standardně dodávaná sluchátka, si tváří umastíte displej. Přitom by stačilo udělat u reproduktoru alespoň malý výstupek, který by omezil kontakt přístroje s obličejem.

Pozoruhodným způsobem si výrobce poradil s rozmístěním jednotlivých rozhraní. Zatímco konektory pro připojení k počítači a vložení paměťové karty jsou tradičně na spodní části šasi, SIM karta našla své umístění pod gumovou krytkou umístěnou ze strany. Není to sice úplně obvyklé, ale je zde poměrně dobře chráněna proti vnějším vlivům. Některým detailům byla vůbec věnována docela velká pozornost. Kupříkladu dotykové pero je umně skryto v anténě. Vzniká však otázka, zdali by uživatelé raději neměli XDA o trochu vyšší, ale s anténou integrovanou. Úspora místa za každou cenu nemusí být vždy tím správným řešením.

Hardware

Mnohem zajímavější jsou samotné technické parametry. Procesor Intel StrongARM 1110 s taktovací frekvencí 206 MHz už sice v současnosti není nejrychlejší, ale pořád zaručuje velmi kvalitní práci s přístrojem. Vcelku hravě si poradí s multimédii i graficky náročnějšími internetovými stránkami. Jen paměti mohlo být více. Standardních 32 MB operační paměti v naprosté většině případů stačí, ale o to smutnější je stejná kapacita vyhrazená pro instalaci aplikací a práci s XDA vůbec. Přeci jen, už kvůli multimédiím by bylo vhodnějších alespoň 64 MB. Pravda, standardní kapacitu si můžete rozšířit prostřednictvím paměťové karty (SD nebo MMC), ovšem to už představuje oddělený paměťový prostor.

Velkou pochvalu si zaslouží použitý displej. Kontrastní, dobře podsvícený dotykový TFT s rozlišením 240 x 320 bodů dokáže zobrazit až 4096 odstínů barev, takže si můžete vcelku obstojně přehrávat videa či prohlížet obrázky. Musíte však samozřejmě počítat s tím, že jde o mobilní zařízení, takže opravdový zážitek z filmu byste měli jít hledat spíše do kina.

Telefonní část patří mezi současný lepší průměr. Samozřejmostí je práce v pásmech 900/1800 MHz, vytáčené datové přenosy a především GPRS. Velmi kladně pak hodnotíme přítomnost USB rozhraní, které přispívá k rychlé synchronizaci s počítačem. Obdobně jako u konkurenčních produktů je příslušný konektor rovněž společný s napájením.

Software

Intuitivní pracovní prostředí, částečně připomínající stolní počítač, zajišťuje nejnovější operační systém Microsoft Pocket PC2002 Phone edition, speciálně vyvíjený pro komunikátory. Od předchozích verzí převzal mnoho dobrých vlastností. Velmi snadno se ovládá, plně podporuje multimédia a oko potěší svým grafickým provedením. Kromě základních aplikací pro správu kontaktů, surfování po internetu či kapesní verzi kancelářských softwarů (Excel, Word) má poměrně elegantně implementovány funkce sloužící k obsluze funkcí telefonu. Právě přímá podpora mobilu ho nejvíce odlišuje od ostatních konkurentů. Standardní aplikace jsou totiž přímo přizpůsobeny spolupráci s telefonní částí.

Na pohled vypadá vše velice zajímavě. Konfigurujete nové datové připojení a XDA vám okamžitě nabídne, zdali si přejete využít vestavěný modul, mobilní telefon připojený přes infraport či modem na sériovém portu. Podle vybrané možnosti pak automaticky přizpůsobí další stránky nápovědy. Zvolíte-li GPRS přenos, automaticky za vás doplní příslušný AT příkaz, vy jen nastavíte přístupový bod APN. Obdobně v kontaktech si najdete požadovanou osobu a jedním kliknutím necháte XDA vytočit příslušné telefonní číslo.

Ovšem nedostatky se dají najít i zde. Odesílání textových zpráv je totiž semknuto s e-mailovým klientem, což by samo o sobě bylo spíše kladem, ovšem pokud by to bylo provedeno opravdu pořádně. Programátoři si totiž nedali příliš práce s propojením na další aplikace, zejména kontakty. Pokud tedy chcete vybranému jedinci odeslat zprávu, máte dvě možnosti. Jednodušší varianta počítá s tím, že v základním přehledu všech odpovídajících kontaktů je u každého jména zobrazeno číslo mobilního telefonu. Na něj stačí klepnout a přístroj vám nabídne roletové menu, kde stačí vybrat odeslání SMS.

Mnohem složitější je však přímé poslání textovky z karty s detailními údaji daného člověka. Jakmile kliknete na mobilní číslo, XDA ho začne okamžitě vytáčet. Podíváte se tedy do menu, ale tam zase pro změnu není po textovce ani památky, pouze možnost odeslání e-mailu. Musíte tedy předstírat, že chcete odeslat elektronickou poštu. Vymažete příjemce a namísto něho teprve zadáte požadované mobilní číslo. Tedy další zbytečný krok navíc.

E-mail

Pozoruhodné je i odeslání skutečného e-mailu, kde by uživatel očekával, že nemohou vzniknout žádné problémy. Omyl. Opětovně totiž narazíte na nezvládnutou integraci textovek. Nezávisle na výběru položky menu "Send e-mail" stejně aplikace předpokládá, že budete odesílat SMS. Sice do položky příjemce správně zadá e-mailovou adresu, ovšem už samočinně nepřepne na režim elektronické pošty. Vy pak musíte kliknout na malou šipku a v menu přepnout sami. Pak už se na kartě konečně objeví i kolonky pro další příjemce. Pokud tak neučiníte, XDA má za to, že chcete odeslat textovkou e-mail, což neumí, a bude zcela pochopitelně protestovat. Bohužel, tento nedostatek je poměrně zásadní a nelze ho u komunikátorů tolerovat.

Telefon

Trochu sporné dojmy vyvolává přístroj i při samotném telefonování. Kromě zmíněné možnosti vytáčení čísel přes kontakty máte k dispozici rovněž virtuální klávesnici, kde můžete požadovaný telefon zadat přímo. Jednotlivé klávesy jsou poměrně velké, obejdete se tedy i bez dotykového pera. K dispozici je rovněž tlačítko pro vytočení posledně volaného čísla. Bohužel však spolupráce s kontakty je pouze jednosměrná, nemůžete vybírat ze seznamu telefonních čísel uložených v přístroji ani na SIM kartě. Aplikace totiž slouží pouze k ručnímu vytáčení čísel a vedení záznamů o uskutečněných voláních. Při hovoru ale potěší možností zápisu poznámek popřípadě nahráváním hovoru.

Nebýt barevné LED diody, tak ani nepoznáte, že je mobil v pohotovostním režimu. Z důvodu úspory baterií se totiž displej zcela vypíná, do standby režimu pak po čase přechází i procesor. Stojí proto za pozornost sledovat, jak XDA začne ožívat při příchozím volání. Teoreticky by se měl okamžitě rozsvítit displej, zobrazit jméno nebo alespoň číslo volajícího a přístroj by měl začít vibrovat či vyzvánět. Bohužel několikrát se stalo, že se komunikátor vůbec neprobudil, někdy mu to trvalo "jen" poměrně dlouhou dobu. Volající však přitom slyšel vyzváněcí tón, ale hovor přitom dokonce nebyl zaznamenán ani ve výpisu volání. V jednom případě XDA dokonce "usnul" tak tvrdě, že ho dokázal probudit až celkový reset. Nepodařilo se nám však vysledovat, kdy k této situaci dochází, jde zřejmě o náhodný jev.

Hravější uživatele potěší možnost nastavení libovolného wav souboru jako vyzváněcí melodie. Může si tedy velmi snadno dokonce nahrát vlastní zvonění. Bohužel však není možné vytvořit různé kategorie volajících ani uživatelské profily, v nichž by šlo nastavit, kdo se vám dovolá. Odlišnou vyzváněcí melodii dokonce nemůžete přiřadit ani vybraným osobám. Všichni volající jsou bez rozdílu indikování stejným způsobem, což je přinejmenším nepraktické. Navíc tím výrobce opomíjí realitu na trhu.

Standardní součástí operačního systému není podpora SIM Toolkitu ani dalších zatím nadstandardních funkcí, jako jsou například textové zprávy EMS či MMS. Můžete si však dokoupit doplňkový software, který si s nimi již poradí. Samotný operační systém totiž zvládá jen základní obsluhu telefonní části, jako je například výběr mezi automatickou respektive manuální volbou sítě, příjem cell broadcast apod. Funkcemi tedy trochu připomíná mobilní telefony z počátku devadesátých let, liší se jen duálním provozem a podporou GPRS.





Datové přenosy



Pokud jde o mobilní přístup k internetu, jen těžko si lze představit pohodlnější řešení, jaké svým uživatelům nabízí XDA. Koncepce "vše v jednom" zde totiž funguje na jedničku. Potřebná nastavení jsou díky integrovaným průvodcům záležitostí okamžiku a surfování nic nestojí v cestě. Vzhledem k velikosti displeje však musíte (s výjimkou wapu) počítat s tím, že mnohé internetové stránky nebudou zobrazeny zcela přehledně. Samozřejmostí je možnost vytvoření několika profilů s různými způsoby připojení, což ocení například uživatelé používající služby několika operátorů.

Práce v terénu

Přestože výrobce udává výdrž až 150 hodin, do nabíječky budete muset své XDA stejně zapojovat jednou denně, v případě velmi aktivního telefonování či surfování dokonce ještě častěji. Každopádně je vhodné šetřit s podsvícením displeje, které výdrž akumulátoru významně zkracuje. Osobně bych však uvítal, aby indikátor zbývající energie byl viditelný rovnou v pohotovostním režimu. V liště se totiž objeví až ve chvíli, kdy zbývá jen pár posledních minut práce. Do té doby je skryt v ovládacích panelech.

Nejnovější komunikátor osloví především ty uživatele, kteří na cestách potřebují dobrý přístup k elektronické poště (POP3/IMAP4), internetu a základním kancelářským aplikacím. Potěší velmi rychlou synchronizací se stolním počítačem (díky USB rozhraní) a maximální kompatibilitou s MS Windows. Negativní dojmy XDA vyvolává především menší stabilitou použitého operačního systému a omezeným počtem funkcí pro ovládání telefonní části. Za cenu přesahující 25 tisíc korun včetně daně bychom si představovali propracovanější řešení mobilní komunikace. Podpora multimédií nemůže být u komunikátoru brána jako dostatečná náhrada.