XDA je nejen chytrý, ale i velmi pěkný telefon

V roce 2001 přibylo na trhu více chytrých telefonů (smartphone) než za celou dobu předtím. Tato kategorie se rozšiřuje, neexistuje snad výrobce, který by ještě nějaký telefon-PDA neměl nebo nevyvíjel. Tchajwanská firma HTC vytvořila XDA podle požadavků britského operátora mmO2 (dříve BT Cellnet). Při pohledu na vzhled přístroje a na jeho vlastnosti se neubráníte dojmu, že jde o slibného konkurenta Siemensu SX45 nebo Trium Monda. Co říkáte, nechtěli byste také jedno XDA?

Celému přístroji vévodí dotykový barevný displej, ovládacích prvků najdete na tomto telefonu jen málo, zbytek obstarávají aktivní položky na displeji. Na předním panelu jsou jen čtyři tlačítka - červené a zelené sluchátko, vstup do kalendáře a do kontaktů - a jedna čtyřsměrná kurzorová klávesa, která vám umožní pohyb po položkách v menu bez sahání na displej.

Přístroj běží na systému Pocket PC, v jeho útrobách se skrývá výkonný procesor Intel StrongARM SA-1110 s taktovací frekvencí 206 MHz, paměť 32 MB flash ROM a 32 MB RAM. Komu nebude stačit tato paměť, může používat SD karty nebo MMC (Multimedia Memory Card). Displej je schopen zobrazit 4096 barev. Počet odstínů je v tomto případě snížen z důvodu nižší spotřeby energie. Jako telefon lze XDA použít v sítích GSM 900 a 1800 MHz, podporuje také přenos dat technologií GPRS. Kolik timeslotů bude využívat, tedy jak přesně rychlý přenos bude, ještě není upřesněno. Pro samotný hovor lze využít reproduktor a mikrofon přímo zabudované v těle přístroje, nebo se můžete spolehnout na externí sluchátka.

Rozměry nejsou nijak odpuzující, hmotnost je vyšší než u klasického telefonu nebo PDA pracujícího na platformě Pocket PC, zato však máte spojené oba přístroje v jednom.

Rozměry: 129 × 72,7 × 17,8 mm

Hmotnost: 186,5 gramů

Výdrž baterie nedosahuje takových hodnot jako u obyčejných telefonů, vše hodně závisí na tom, jak moc budete používat i netelefonní aplikace. Pokud byste používali XDA čistě jako telefon, umožní vám hovořit tři a půl hodiny, nebo bude k dispozici 150 hodin v pohotovostním stavu.

Propojení funkcí telefonu a kapesního počítače by mělo být velmi kvalitní. Například stačí v adresáři zvolit jméno některého kontaktu a poklepat na ikonu vytočit, telefon sám nalezne číslo a zavolá. Společnost však neprozradila, zda jde o speciálně vytvořené prostředí, nebo jen o úpravu klasického Microsoft Pocket Outlooku.

Přístroj nazvaný XDA se bude prodávat pod značkou operátora, tedy O2. Jde o podobný systém, jako používají operátoři v Japonsku, kde prodávají telefony pod svým označením, výrobci jim dodávají přístroje podle zadání. Předpoklady hovoří o tom, že by se přístroj měl začít prodávat v první polovině příštího roku. Podle vyjádření zástupců O2 si nechtějí nechat tento skvost pro sebe, a tak ho nabídnou k prodeji i do ostatních zemí v Evropě. Můžeme se tedy těšit na další velmi chytrý, a jak sami můžete vidět, i velmi pěkný přístroj. Doufejme, že takovéto hračky budou někdy stát tolik, co dnes stojí manažerský telefon.