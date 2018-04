Xcall expanduje - levné volání do dalších zemí

Masivní reklamní kampaň propagující dříve Českým Telecomem zatracovanou IP telefonii snad každému z nás spojila předvolbu 052 právě s tímto monopolním operátorem. Výhodnější volání do zahraničí tak dostala k dispozici naprostá většina populace. Jediným limitujícím faktorem byl počet zemí, který přeci jen zcestovatělejším občanům připadal poněkud strohý. To je však minulostí.

Rozšiřování seznamu zemí, do kter7ch je mo6n0 volat pomoc9 Xcall, je rozčleněno do dvou fází. Od 15. června je možné volat do většího počtu evropských zemí, jmenovitě Belgie, Dánska, Finska, Lucemburska, Norska, Švédska, Portugalska, Řecka a Španělska. S prvním letním dnem se pak seznam rozšíří o vzdálenější kraje, jako Austálii, Nový Zéland, Izrael, ... Zkrátka dostanete příležitost zkontaktování s lidmi z téměř celého světa, aniž byste zbytečně navyšovali svůj telefonní účet.

Přejděme tedy k samotným cenám: