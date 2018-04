Wrist PDA - Náramkový Palm OS kapesní počítač opět ožívá

Jsou to již téměř dva roky, co společnost Fossil zveřejnila detaily o svém náramkovém Wrist PDA. Toto zařízení kombinující hodinky a Palm OS kapesní počítač mělo přijít na trh v polovině roku 2003, avšak nikdy se tak nestalo. Wrist PDA stihl ještě dostat cenu Best of Comdex award, ale pak se po něm, kvůli údajným problémům souvisejícím výrobou, slehla zem.

Nyní se serveru InfoWorld podařilo vypátrat, že výrobce zařízení, hodinářská společnost Fossil, chystá se svým náramkovým PDA velkolepý návrat. Dočkat bychom se měli nového designu zařízení, vylepšena bude zřejmě také hardwarová výbava.

Ta před dvěma lety vypadala celkem solidně, na dnešní poměry se však jedná o zastaralé parametry, ostatně posuďte sami:

operační systém - PalmOS 4.1

procesor Dragonball VZ 33MHz

paměť - 2MB RAM a 2MB flash ROM

displej - 160x160 pixelů, 16 odstínů šedi, podsvětlení, dotykový

PalmOS vestavěné aplikace AddressBook, DateBook, MemoPad, ToDo List, NotePad, Calculator, Time

USB rozhraní, infraport

baterie - Li-Ion, životnost asi 4 dny

rozměry - 32x51x12,5 m

ovládání pomocí miniaturního stylusu

Více informací, například o parametrech připravovaného modelu, tiskový mluvčí Fossilu nesdělil. Nová verze Wrist PDA by měla být přestavena příští rok v lednu na veletrhu CES 2005. Původní cena zařízení byla naplávována mezi $200-300, k dostání měly být dvě varianty, high-endové zařízení a levnější typ.

Společnost Fossil ještě před původním oznámením svého náramkového PDA uvedla na trh hodinky, které mají v sobě kapesní počítač komunikující s počítači na bázi operačního systému PalmOS. Toto zařízení, které spíše než PDA slouží pouze jako skladiště sesynchronizovaných údajů, stálo v době uvedení na trh před dvěma lety 145 USD.