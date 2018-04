Wrist PDA - náramkový kapesní počítač konečně k dostání!

O náramkovém kapesním počítači Fossil se zatím jen hodně mluvilo a psalo, ve skutečnosti jej viděl jen málokdo. A to i přesto, že měl na trhu být již v polovině roku 2003 a dokonce dostal prestižní cenu Best of Comdex award. Kvůli údajným problémům při výrobě se však po vynesení na výsluní slehla po Wrist PDA zem.

Před dvěma měsíci prosákly informace, že výrobce zařízení chystá se svým náramkovým PDA velkolepý návrat, což se také stalo. Při příležitosti konání veletrhu CES byl představen inovovaný model, který je již možné na stránkách výrobce zakoupit.

Když srovnáme původní konfiguraci se současnou, jsou změny nepatrné a pouze v oblasti hardwaru:

operační systém je PalmOS 4.1, tato verze měla být použita již před dvěma roky

procesorem je Dragonball Super VZ 66MHz - zde si Wrist PDA pomohl o 33 megahertzů

lepší je také paměť, z původních dvou má nynější model 8MB RAM a 4MB flash paměti

displej zůstal stejný, velký 160x160 pixelů s 16 odstíny šedi, podsvětlením, dotykový

PalmOS vestavěné aplikace: AddressBook, DateBook, MemoPad, ToDo List, Calculator, Time

USB rozhraní, infraport

baterie - Li-Ion, životnost asi 4 dny (výrobce však na stránkách uvádí, že pouze při používání 30 minut denně a to při vypnutém podsvětlení, což není mnoho)

stylus je integrován do pásku zařízení

Na náramkovém PDA je možné spouštět stejné aplikace, jako na Palmu (omezení pouze stářím systému), avšak Fossil doporučuje programy upravené právě pro Wrist PDA. Je otázkou, nakolik se bude jednat spíše o tah výrobce, aby uživatelé platili ještě za programy, které (nebo jejich alternativy) by jinak mohly mít zdarma. Uzpůsobený software bude nabízen na stránkách Fossilu později.

Pomocí USB kabelu bude možné PDA synchronizovat s počítačem a to jak se systémem Windows, tak MacOS. Wrist PDA má také třísměrné tlačítko Rocker Switch umožňující stránkování nahoru a dolů a stisknutí potvrzení (ENTER).

Cena Fossil Wrist PDA je stanovena na $249 a zakoupit si jej můžete již dnes na stránkách výrobce. K dostání by měla být i levnější verze za $199.