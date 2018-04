Wrist PDA - hodinky křížené s kapesním počítačem (recenze)

O kapesním počítači v hodinkách Wrist PDA jste si na Palmare mohli přečíst již několik článků. O tomto zařízení se mluvilo už před čtyřmi, pěti lety, do prodeje se ovšem dostalo mnohem později. A protože se jednalo o hardwarově zastaralý produkt, výrobce jej ani příliš dlouho nenabízel a populární se hodinky staly až po stažení z oficiálního prodeje, kdy se následně daly sehnat v USA za cenu okolo 50 USD.

Nedávno do obchodu MP3hifi dorazila hromadná zásilka těchto hodinek a my vám nyní přinášíme jejich popis.

Obsah balení

Domů si přinesete celkem úhlednou krabici, která je potištěna obrázky hodinek a nápisy „with Palm OS“. Po otevření víčka se navrchu (krabice je dvoupatrová) objeví ony hodinky, ještě přelepené ochrannou folií. Vyjmeme-li je i s prvním patrem, na spodu je druhá menší krabička, v níž se nachází CD se softwarem, návod ve 3 jazycích, hotsync kabel s nabíjením, v mém případě americký typ nabíječky (trochu zklamání, ale co se dá dělat) a ostatní informačně propagační materiály.

V balení se nachází ještě náhradní stylus, to kdyby se vám podařilo původní někde ztratit. Tím bych asi prohlídku krabice dokončil a přešel dál.

Popis hodinek

Když máme hodinky před sebou, uvidíme celkem velký display, s rozlišením 160x160 bodů, což není na PDA hodně, ale na hodinky dostačující. Barvy jsou na tom podobně, pouze 16 odstínů šedi. Podsvícení je modrozelené. Bohužel displej jako takový lze číst buď pouze v úplné tmě, nebo na plném světle. Když je šero, tak člověk znaky moc nerozezná, a to jak při podsvícení, tak i bez něj.

Dále na hodinkách najdeme 4 tlačítka, z toho jedno třípolohové na posun a potvrzování.

Na levé straně se nachází mini-USB na připojení hotsync kabelu, navrchu pak pod bílým krytem infraport. Ptáte se, kde najdete stylus? Dobrá otázka - je schován v upínání pásku, drží pevně a má výstupek na vytažení.

Hardwarový výkon a programy

O pohon hodinek se stará procesor Motorola Dragonball s taktem 66MHz a i přes násobně rychlejší současníky svému účelu plně dostačuje. Paměti je na toto zařízení rovněž dostatek, uživatelsky dostupných je 7,7MB a 4 megabajty paměti s programy.

Operační systém PalmOS 4.1.2 má integrovány tyto programy: Address Book, Date Book, To Do List, Memo Pad, Calculator a Time plus pro zobrazení hodinek na displeji. Do paměti lze dohrát jakoukoliv aplikaci, která byla stavěna pro OS verze 4, ovšem některé nemusí fungovat korektně. Existuje ale i software, který dokáže programy převádět do formátu schopného zobrazení i na těchto hodinkách. Omezení se týká zejména fontů, které se kvůli velikosti displeje nemusí zobrazit úplně na 100% a hardwarových tlačítek, jichž je méně než na normálním palmu. Zobrazení v OS funguje buď klasicky a nebo 2x2 ikony, což usnadňuje práci na malém prostoru displeje.

Zkušenosti s Wrist PDA

Mé prvotní nadšení postupně opadá - hodinky jsou sice nádherné, avšak poměrně velké a těžké. Na ruce sedí dobře, horší to ovšem bude, až se přetrhne řemínek, moc dobře se asi vyměnit nenechá. Kryt z kovu přidá k robustnosti ale je i oku lahodící, rozhodně je to lepší než nějaké China made plastíky.

Baterie má podle výrobce vydržet 3-4 dny při půlhodinovém denním používání. U mě jsou to spíše dny dva. Ale vše záleží na využívání, vytěžování procesoru a tak podobně.

Závěr

Hodinky jsem si pořídil spíš jako hračku, a udělal jsem dobře, že jsem od nich o moc víc nečekal. Přeci jenom 2“ displej není nic extra, zařízení chybí slot pro paměťovou kartu a znaky se dají vkládat jen přes Graffiti či Jot. Jako doplněk k nějakému smartphonu je to skvělá věc. Jako samotné zařízení, které má nahradit PDA, bych však Abacus Wrist PDA příliš nedoporučil.

Pokud zaujaly hodinky i vás, můžete zkusit štěstí s jejich koupí například na eBay, kde se dají sehnat za cenu okolo 50-60 dolarů.