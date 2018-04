I současné telefony mohly dostat WP8. Úsilí by se ale prý nevyplatilo

Ačkoli byl na podzim roku 2010 vydaný systém Windows Phone 7 od předchozího Windows Mobile (později Windows Phone 6.5 a 6.5.3) od základu přepracovanou platformou, s mobilními Windows sdílel stejný kernel Windows CE. Přestože se tedy podoba i funkcionalita obou systému velmi odlišovala, vycházely obě platformy ze stejného základu.

V případě nedávno představených "osmiček" je to ale přesně naopak. Jakkoli se totiž WP 7 včetně obou aktualizací (Mango a Tango) i WP 8 tváří velmi podobně - minimalistický metro design, hlavní obrazovka s různě velkými dlaždicemi - nové WP 8 využívají stejného jádra, jako Windows 8 (Windows NT), tedy dospělý systém určený pro PC, notebooky a samozřejmě tablety.

Marketingový manažer Microsoftu Greg Sullivan používá paralelu, že zatímco WP7 přístroje byly telefony, na kterých si uživatel spouštěl aplikace, chystaná zařízení s WP8 budou počítače s funkcionalitou telefonů.

Hlavní vylepšení "osmiček" spočívá v libovolně modifikovatelné hlavní obrazovce s trojí velikostí dlaždic, tu dostanou i majitelé současných telefonů v aktualizaci 7.8. Microsoft také slibuje, že bude nadále starší "sedmičkovou" generaci svého systému podporovat. Co tím ale přesně redmondští myslí, nevíme. Snad nějaké menší systémové aktualizace, jež budou spíše než nové funkce systém optimalizovat? To je otázkou.

Proč telefon s Windows Phone 7 nenabídl rychlejší hardware?

Tou hlavní ale je, proč Microsoft tvrdohlav používal spolu se svými partnery dnes už o dvě generace starší hardware. Jen pro srovnání: v tuzemsku teprve nedávno uvedená Nokia Lumia 900 používá jednojádrový Qualcomm s 1,4 GHz procesorem, grafikou Adreno 205 a 512 MB operační paměti. To je jen o něco lepší pohonné ústrojí, než v říjnu 2010 nabídl HTC Desire HD s androidem.

Je sice pravdou, že jsou Windows Phone výborně vyladěným systémem, který se jen tak nezadýchá, a že tedy Microsoft spolu s výrobci nemusel s nasazením vícejádrových čipsetů pospíchat, ovšem tato taktika se jim dnes vymstila. Jsou to totiž právě starší jednojádrové čipsety s méně výkonnými grafikami a nedostatkem operační paměti, které brání i současné telefony na podzim povýšit na verzi 8. Muselo to tak ale být?

Greg Sullivan přiznává, že to takto skončit nemuselo, a Windows Phone 8 by tedy teoreticky šly rozběhnout třeba na Lumii 800. Ovšem celá řada nových funkcí prý potřebuje vícejádrové procesory a další techniku, kterou modernější čipové sady využívají. Jednoduše řečeno, vynaložené úsilí by se nevyplatilo, jelikož spousta nových aplikací a především her bude ke svému běhu vyžadovat dvoujádrový procesor, který ale ani velmi drahá Lumia 900 nemá.

Otázkou tedy skutečně je, proč i aktuální a rozhodně ne levné telefony s Windows (HTC Titan, Lumia 800 a 900) běží na obstarožním hardwaru a proč Microsoft nenapnul síly a WP8 nepřipravil i pro tato zařízení. Výsledek by totiž nemusel být takový, jak by si mnozí uživatelé přáli, a z tohoto hlediska je příprava odlehčené aktualizace 7.8, která se ale vizuálně nebude od "osmiček" v podstatě lišit, tím nejlepším řešením.

Nemožnost aktualizovat na nejnovější WP8 některý z první várky Windows Phone telefonů (Omnia 7, HD7, Optimus 7 apod.) by uživatelé rozhodně nikomu vyčítat nemohli, u jen několik týdnů či měsíců starých a tedy aktuálních typů však rozhodně ano.