Wormy – žížaly pro PalmOS

Žížaly jsou velice jednoduchá hra, kterou naleznete v několika jazykových mutacích, typech a názvech (Nibbles, Snake, atp.). Účelem hry je, aby had sežral co nejvíce potravy, kterou mu počítač náhodně podstrkuje v prostoru. Abyste to vy jako had neměli tak jednoduché, tak s každým kouskem potravy se had o dílek prodlužuje. No a pochopitelně se nesmíte sami do sebe zakousnout a do zdi také ne!Tuto známou hru pro PalmOS naprogramoval programátor Johannes Wallroth z www.programming.de Napasoval jí pro nové stroje s PalmOS 5 a zejména pro řadu Tungsten, a to tak, že k ovládání můžete velice pohodlně používat křížový ovladač D-Pad. Také nechybí podpora hires rozlišení.S každými deseti kousky potravy se přesunete do dalšího „levelu“, neboli úrovně. No a každá úroveň musí být těžší. A tím, co vám ztěžuje práci, je rychlost. Had totiž stále zrychluje.Osobně mi na aplikaci, která je velice jednoduchá, chybí pár věcí. Jednak by se mohlo kromě zrychlování objevit i více úrovní v podobě různých překážek v prostoru, jako třeba bludiště, nebo jen bludné kameny a náhodné překážky. Dále by bylo docela fajn pokud bych si mohl aplikaci zahrát např. přes infraport se spoluhráčem na druhém palmu. Tak jako např. na některých mobilních telefonech. A soupeř by mi mohl svým hadím tělem bránit v polykání potravy. A spoustu dalších vylepšení. Kromě potravy by se mohly třeba objevovat pilulky, které by jednorázově ubraly délku, nebo by umožnily prostup zdí.