WorldMate - jak se neztratit!

WorldMate je program mnoha tváří, řekl by básník, my suše upřesníme, že spíš mnoha obrazovek či modulů - mezi nimi přepínáte velice jednoduše pomocí nástrojové lišty s ikonami v dolní části, která je společná všem obrazovkám (viz následující obrázky):

Interaktivní mapa světa Na tuto mapu můžete klikat a nechat si tak zobrazovat informace o místě, které vás zajímá. Pohybujete zaměřovacím křížem a v dolní části se vám zobrazují významná světová města, jejich aktuální čas, datum a den. Kliknutím na tlačítko "i" můžete město editovat (třeba si počeštit jeho název apod.). Další města můžete do mapy přidávat. Trošku mne mrzí, že se zde zatím nenašlo místo pro výpočet vzdáleností mezi městy (alespoň přibližný).

Modul předpověď počasí Je přímo dostupný z mapy a po kliknutí na tlačítko FORECAST se vám zobrazí informační okno s grafickým znázorněním výhledu počasí a teploty (lze nastavit stupně F i C) pro nejbližší 4 dny. Předpověď se aktualizuje při hot-syncu, můžete si ji ale stáhnout i "na cestách" - bez desktopu prostřednictvím mobilního telefonu. MobiMat zatím nepodporuje všechna města, ale základní zde najdete (včetně Prahy).

Obrazovka s hodinami Tradiční "featurou" WorldMate jsou krásné analogové hodiny se světovými časy (můžete si nastavit zobrazení 2 nebo 4 ciferníků se světovými časy). Nahoře je vaše domovské město a spodní polovina vám zobrazí volitelně časy, datum i den vybraného města. Součástí obrazovky je i alarm, na který se dostanete kliknutím na zvoneček pod domovským městem.

Časové výpočty Jsou ještě součástí obrazovky hodin (menu nahoře vpravo). Hledáte-li odpověď na otázky typu - kolik hodin bylo v Praze, když jsem nastupoval v úterý v 17.00 do letadla v Káthmándú apod., tak zde jste na správné adrese.

Měnové kurzy Další obrazovka je důležitá pro všechny, kteří potřebují mít s sebou aktuální měnové kurzy. V okně lze zobrazit až tři měnové přepočty ve třech měnách a jejich součet. Měny jsou konfigurovatelné. Aktuální kurz se stahuje vždy při hotsyncu, můžete jej mít ale i bezdrátově - přes mobil. Lze jej taky stáhnout ze stránek MobilMate jako samostatný soubor. Poslední možností je editace ručně.

Konvertor jednotek Součástí programu je konvertor mezinárodních jednotek. I když není naprosto detailní, obsahuje asi ty nejobvyklejší jednotky v kategoriích délky, vzdáleností, plochy, teploty, rychlosti, váhy a objemu. Určitě bych zde uvítal konfigurovatelnost jednotek a zejména klávesnici na vkládání čísel (je na ni docela dost místa).

Informační okno s telefonními předvolbami Okno má tři filtry - světová města, USA a Kanada a obsahuje seznam měst, jejich telefonní předvolby a časové pásmo. Dole je okénko pro rychlé vyhledávání podle názvu města. Záhlaví sloupců funguje po dvojkliku jako řazení (šipkou měníte směr řazení).

Okno pro přepočet oděvů a bot Jen zdánlivě doplňkové okno obsahuje luxusní konvertor mezinárodních jednotek oblečení a obuvi v USA, Evropě a Anglii. Jsou zde tabulky pro šaty, košile, boty, kalhoty a podprsenky - tam, kde to má smysl, ještě filtrované pro muže, ženy a děti.