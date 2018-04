WordSmith - program, o kterém se mluví

Ve svém posledním článku o DOC editorech jsem se zmínil o první verzi WordSmithu a o tom, co nového přinesla do zvláštního světa PalmOS DOC editorů.

Slovo "zvláštního" používám proto, že bezklávesnicová PDA nejsou primárně určena na práci s delšími texty a jejich editaci. Chybí jim k tomu především dva základní předpoklady:

- pořádný displej - rozlišení 160x160 pixelů u PalmOS nezavdává předpoklady pro nějaké bohatší možnosti zobrazení řezů písma a složitějších formátů (včetně prvků grafiky, tabulek atd.). Zde mají výhodu PocketPC/WinCE PDA se svými 320x240 pixely.

- existence klávesnice - přes všechny pokroky v vkládání textů přes Graffiti a různé pomůcky, virtuální klávesnice atd., zůstává vstup znaků bez klávesnice poměrně nepohodlnou záležitostí, vhodnou spíše k vkládání kratších poznámek do MemoPadu.

Přes to všechno programů na čtení a editaci elektronických textů existuje celá řada a jsou poměrně populární. Souvisí to s těmito aspekty :

- mnoho lidí rádo stahuje elektronické texty v DOC formátu k pozdějšímu čtení - proto jsou oblíbené zejména DOC readery, ve kterých editaci textu nelze provádět a není zde ani vyžadována

- řada uživatelů si pořídila k delšímu psaní externí klávesnici, popřípadě adaptér EasyType

- dost "palmistů" zjistilo, že je docela výhodné si přenést editovaný text z desktopu do Palmu, provádět v něm třeba jen drobnější úpravy a později takto upravený text zaktualizovat pro další práci zpět do desktopu

Do loňského roku nebyla situace na poli DOC editorů nikterak růžová. Dlouhé měsíce a roky měl uživatel prakticky pouze dvě možnosti - SmartDoc a QED. Teprve s nástupem moderních DOC editorů v loňském roce přišly však dobře vybavené nástroje s formátovacími schopnosti a dobrou komunikací s externími klávesnicemi. Tvůrci nových programů rovněž pochopili, že úspěch nových produktů je velmi závislý na dobré spolupráci s desktopovými verzemi DOC souborů, která bude probíhat nejlépe tak, že o ní uživatel ani pomalu nebude vědět...

WordSmith - čím tak okouzlil :

Tři programy v jednom

WordSmith se pyšní především sloganem - Tři programy v jednom! Vysvětleno tím, že zahrnuje reader i editor (to ale umí všechny editory), ale především integruje do programu i MemoPad. A to nejen "formálně", nýbrž s většinou svých "formátovacích" sil. Ve WordSmithu tedy máte možnost poprvé používat více velikostí a typů písma ve vašich poznámkách.

WordSmith je ale dobrý i jako reader, nabízí velmi dobré možnosti čtení textu ve třech režimech a s velmi plynulým autoscrollingem.

Formátování na hranici možností Palmu

Písmo (včetně barev):

DOC: 3 fonty (Arial, Courier, Times), libovolná velikost, Bold, Underline, Italics, Superscript, Subscript, Strikethrough

MEMO: Small, Normal a Large velikost, Bold, Underline, Italics a Strikethrough

Ostavec:

Odsazení, řádkování, konec stránky

Vynikající souhra s desktopem

Výborná integrace s desktopovým MS Wordem - obousměrné přenosy s respektováním řady možností formátování (i některých na Palmu "skrytých" formátovacích schopností).

Co WordSmith dosud neumí

Udiví, že WS dosud neumí záložky (to lze ale částečně nahradit hledáním dle odstavců).

Našince na WordSmithu zamrzí zejména dva nedostatky:

- nekompatibilita fontů s diakritikou u písma "small" a "italic"

- omezená spolupráce s EasyType.

Co WordSmith bude umět

Přislíbeny jsou tyto další schopnosti:

- záložky, lepší Find/Replace, Tabs, podpora automatizace osnovy a číslování

- hlavičky a patičky

- e-mailové přílohy

- víc fontů

- synchronizace s Mac

- lepší podpora národním jazykovým sadám

Shrnutí

WordSmith je momentálně nejvíce vybaveným textovým editorem na PalmOS trhu. Budoucí uživatel má možnost program vyzkoušet a rozhodnout se, jestli využije schopností tak rozsáhlého produktu (408kB, 30$), či si vystačí s jednodušším editorem.

+

vynikající formátování - písmo, barvy

plná integrace poznámek

velké editační schopnosti a informace o editovaném souboru

-

nekorektní zobrazení diakritiky v typu písma "small" a "italic"

neumí záložky a tabulky

špatná podpora EasyType

při formátování písma v MemoPadu zobrazuje poznámky včetně formátovacích tagů, což jej činí nepřehledným v jiných memo programech