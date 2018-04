WonderSilk - nový hit na Clié NX

WonderSilk je Silk Plug-In, který umožňuje nejen nastavit podkladový skin do Graffiti plošky (to už tady bylo), nýbrž i nadefinovat v něm segmenty, po jejichž zmáčknutí se vyvolají definovatelné operace. Jinými slovy můžete mít na plošce namalovaná tlačítka a klikáním na ně spouštět příslušné programy, či procesy.

Pomocí desktopového programu WonderMaker můžete takovéto skiny rovněž sami vytvářet. Vše má zatím jednu vadu na kráse - tvůrce je z Japonska a jeho programy sice fungují i na anglických PalmOS, vše ještě není ale dosud lokalizováno do angličtiny. Nepochybuji ale o tom, že se tak (vzhledem k velké popularitě produktu) brzy stane.

To nejlepší jsem totiž ještě neřekl - WonderSilk i WonderMaker jsou totiž zdarma, alespoň zatím.

Jak se program nastavuje a používá?

Probereme si to raději krok za krokem:

Stáhněte si aplikaci WonderSilk. Rozbalte stažený ZIP a nainstalujte z něj soubory Kinumaru_E.prc, WonderSilk.prc a všechno z adresáře /SampleSkins_E/ Spusťte v PDA ikonu s názvem Kinu_Maru. Zaškrtněte vpravo nahoře dbName a klikněte na jeden z nabídnutých skinů (třeba E_FunctionsSkin) Pak klikněte na tlačítko Assign. Nyní klikněte v status baru na tlačítko Silk (čtvrtá ikona zleva) a vyberte z nabídky WonderSilk. Vraťte se do Kinu_Maru a dokončete nastavení tohoto skinu. Otevřete menu Options - Launcher Info Manager Zde můžete přiřadit nadefinovaným tlačítkům operace podle vaší volby Klikněte na tlačítko HOME

Všimněte si, že vaše Graffiti ploška změnila radikálně svoji podobu. V dolní části jsou simulovaná hardwarová tlačítka, napravo jsou Up/Down, ovládání AudioPlayeru, klávesnička, vlevo zase čtyři definovatelná tlačítka. Tento skin berte ovšem spíše jako ilustrační, jsou lepší a jistě si je brzy nainstalujete. V nejbližších dnech a týdnech budou navíc nové skiny jistě vznikat (viz závěr našeho článku)

Chybná virtual klávesnička

Zde se sluší připomenout, že v programu je ukryt pro našince jeden nepříjemný bug - klávesnice při aktivovaném WonderSilku má podobu asijské virtuální klávesničky, v našich podmínkách vám nenabídne diakritiku a (dle mne) zbytečně zvětšuje velikost skinu. Předpokládám, že tato potíž bude v dalších verzích dořešena minimálně do podoby implementace klasické US virtual klávesnice, s diakritikou bude asi potíž dál. Osobně virtual klávesničku nepoužívám, ale lidem, kteří jsou na ni zvyklí, to bude asi vadit.

Kde vzít nové skiny ?

Jsou v podstatě dvě možnosti - stáhnout si již vytvořené, či si je vyrobit sám.

Nejdřív k té vlastní" výrobě". Potřebujete desktopový program WonderMaker, který si můžete stáhnout zde. Technologii vytváření skinu zde ale popisovat nebudeme, je to nad rámec tohoto článku.

Druhou možností je stažení a používání již vytvořených skinů. Ihned po zveřejnění WonderSilk se objevilo několik skinů jako shareware produktů řady ZeoPad - především Zeo Launcher a ZeoVisibility.

ZeoPad Launcher DeLuxe je komfortní skin pro usnadnění řady funkcí:

ovládání AudioPlayeru

vkládání čísel přes numerickou klávesničku

editační ikony Copy/Paste

hardwarová tlačítka

osm definovatelných tlačítek na spouštění aplikací

přepínání podsvětlení, tlačítko pro hledání a klávesničku

ZeoPad Launcher je shareware produkt s cenou 9,99 USD.

Pokud vám jde jen o numerickou klávesničku, můžete si zakoupit skin ZeoPad Visibility. Tam máte krásně veliký numpad a rovněž dva základní editační povely. Tento skin stojí 5.99. Autorem obou ZeoPadů je Steven Smith.

Začínají se ale objevovat i free skiny a není pochyb o tom, že jich v nejbližších dnech bude rapidně přibývat. Ukázkově přikládám třeba skin Numbers2, na kterém je vidět, že WonderSilk umí kombinovat víc skinů do jednoho - ta numerická klávesnička dole se přepíná tlačítkem vlevo dole. Tento a víc skinů do WonderSilk najdete na ClieSource v download sekci.

Další skiny se objevily ještě večer na serveru JimTips. Jsou zdarma a jsou skvělé...