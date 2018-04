WisBar Advance, luxus v modrém

Různé klony multifunkčního task manageru WisBar jsem na Palmare už popisoval. Ve zkratce lze říci, že bez WisBaru či jemu podobných systémových utilit není ve Windows CE 3.x možné snadno ukončovat běžící aplikace, o jiných doplňkových funkcích WisBaru ani nemluvě. Protože ani nejnovější verze operačního systému Windows Mobile 2003 nemá žádného kvalitního správce běžících aplikací, pustím se rovnou do představení momentálně nejnovější varianty WisBaru s dost důrazným přídavkem Advance. WisBar Advance od Lakeridge Software vznikl přepsáním programového kódu původního WisBaru z produkce Walker´s IS a jeho nástupce od Pelmar Inc. Program byl natolik rozšířen a obohacen o nové funkce, že přídavek Advance je opravdu velmi příznačný.



Wisbar Advance je i nadále šířen jako freeware a existuje jak ve verzích pro Pocket PC 2000/2002, tak i ve verzi pro Windows Mobile 2003. Základní vlastnosti programu se pochopitelně nezměnily a primárním úkolem WisBaru Advance je tedy stále zobrazování a správa běžících systémových tasků. Jednotlivé aplikace či jejich jednotlivé tasky se zobrazují v původním taskbaru ve formě ikon. Pokud je v taskbaru zrovna místo a máte aktivní příslušnou volbu, zobrazuje WisBar Advance vedle ikonky i většinou srozumitelný název daného tasku. Několik standardních ikon slouží k vyvolání přehledu aplikací formou pop-up menu, zavírání či minimalizaci aplikací, nastavení hlasitosti zvuku a k mnoha dalším činnostem při práci s Pocket PC.



Součástí instalace WisBaru Advance je graficky dokonalé prostředí v defaultních modrých odstínech Windows CE s několika desítkami systémových či vlastních ikon, které si můžete podle potřeby změnit v preferencích programu. Celé prostředí WisBaru Advance je samozřejmě kompletně skinovatelné a modrou barvu i všechny ikonky můžete nahradit libovolným skinem či barvou. Použít přitom můžete i ikonky a grafické segmenty z jiných klonů WisBaru, nebo si můžete vyrobit vlastní tlačítka apod.















Zbytek vizuálních věcí kolem WisBaru představují rozsáhlé preference, díky kterým je používání WisBaru Advance opravdu velmi flexibilní a lze ho téměř dokonale přizpůsobit individuálním požadavkům každého uživatele. O skinech jsem se už zmínil, další věci se týkají takřka výhradě ovládání celého WisBaru a zobrazování systémových ikon. Spouštění programu po resetu Pocket PC je zcela samozřejmé stejně jako možnost vypnutí ikon tasků (mohou se zobrazovat ve formě 2D i 3D ikon), používání barevného vyhlazování písem ve WisBaru Advance a zobrazení kapacity paměti.Stěžejní systémové tasky, které jsou dlouhodobě spuštěny a není nutné zobrazovat jejich ikonku v poměrně malé ploše taskbaru, můžete přidat mezi ignorované úlohy. Týká se například tasku pro ActiveSync konektivitu apod. Plně konfigurovatelné jsou všechny základních i rozšířené ikonky zobrazované v taskbaru. Můžete tak měnit jejich pořadí, grafický vzhled a většinou i defaultní akci, kterou bude ikonka aktivována. Stejně tak si můžete nastavit i zobrazování přehledu běžících aplikací v pop-up menu a případné další volby v pop-up menu pro hromadné zavírání aplikací apod. Kombinací WisBaru například s poměrně levným a přitom dostatečně výkonným SnoopSoft Dashboardem (jehož recenzi připravujeme) můžete povýšit své Pocket PC do role opravdového profesionálního a snadno ovladatelného kapesního pomocníka.Podobně jako u všech klonů WisBaru, také WisBar Advance může mít (vzhledem k faktu, že kompletně nahrazuje původní systémový taskbar) problémy se zobrazováním intenzity signálu u komunikátorů Pocket PC Phone Edition nebo u některých specifických aplikací, které používají vlastní systémové indikátory umísťované do původního taskbaru. Program tedy má hned několik speciálních ikon pro tento typ stavových indikátorů, jejichž manuální aktivací se můžete zmíněným problémům.Jedinou zatím nedodělanou funkcí WisBaru Advance je zobrazování některých typů systémových hlášení v novějších verzích operačního systému Windows CE respektive Windows Mobile. Většinou se jedná o různé informační hlášení nebo požadavky na odsouhlasení čehosi, co Windows CE ve své dokonalé naivitě zřejmě považují za životně důležité, ale co pro uživatele Pocket PC nemusí být nijak závažné a přitom se hlášení může chovat jako samostatný task. WisBar Advance má zatím pro tento typ zpráv vyhrazenu statickou ikonku, v budoucnu budou hlášení pravděpodobně zobrazovány dynamicky.Pro Pocket PC existuje jen velmi málo tak užitečných a navíc zcela zdarma dostupných systémových utilit jako je WisBar Advance. Nejen proto patří programu právem prestižní ocenění serveru Palmare.

Program si můžete stáhnout zde.