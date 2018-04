WIS Bar, nepostradatelný task manager pro Pocket PC

Každý operační systém pro kapesní počítače má své klady i nedostatky. V případě Windows CE 3.x se bohužel nedostatky tohoto OS objevují stále častěji, což názorně dokládá poněkud zoufalý pokus Microsoftu v podobě primitivního a po praktické stránce nepříliš použitelného interního task manageru ve Windows CE. Naštěstí existuje řada programátorů, kteří se s tímto ubohým nedochůdčetem nesmířili, a právě z jejich softwarových dílen pochází kvalitní vizuální správce aplikací WIS Bar. Pominu-li dnes už v některých ohledech přece jen poněkud nepraktický Icbar nebo Gigabar (spousta uživatelů Pocket PC je ale stále používá) a poměrně kvalitní komerční Dashboard (který dostanete snad ke každým iPAQu) a další z hlediska komfortu ovládání desítky "nepřijatelných" task managerů fungujících na principu pop-up menu, můžete si na Pocket PC dopřát hned několik freewarových variant WIS Baru. Původní WIS Bar najdete zde (ve verzi pro Pocket PC i H/PC) a jeho další verzi pak například u Tillanosoftu , kde je ke stažení i šikovná univerzální knihovna tGetFile.dll rozšiřující možnosti obrazovky Today. První freewarovou adaptací originálního WIS Baru je task manager shodného názvu , jehož autorem je Michael Schwarz. Program existuje v německé a anglické verzi, stáhnout si ho můžete například na serveru PocketGear . Hlavní výhodou WIS Baru je vizuální náhled jednotlivých tasků formou ikonek programů zobrazovaných u Pocket PC 2002 v horní liště, kde najdete i klasické Start menu, čas a další ikonky. Seznam spuštěných úloh je dostupný nejen v jejich vizuální ikonkové podobě, ale také přímo z pop-up menu WIS Baru aktivovaného kliknutím na příslušnou ikonku. WIS Bar od M. Schwarze se od původního WIS Baru liší zejména v možnostech nastavení / integrace do systému a také v dalších doplňkových funkcích, mezi které patří například možnost spuštění dostupných dokumentů uložených v adresáři "My Documents".Všechny spuštěné tasky můžete v případě ukončit na dvě kliknutí, další volba ukončí všechny tasky s výjimkou právě aktivní úlohy. Mezi stěžejní funkce každého WIS Baru patří ale i možnost ukončení aktuální aktivní aplikace "delším" kliknutím na tlačítko "OK", popřípadě "X". V tom se liší od integrovaného stupidního task manageru Windows CE 3.x, který program pouze přepne do pozadí a ukončit ho musíte pouze přímo z menu dané aplikace nebo časově náročnou manipulací se samotným task managerem. Preference WIS Baru jsou rozděleny do několika sekcí. Základní volby WIS Baru od M. Schwarze obsahují například možnost spustit program současně s operačním systémem (po soft resetu), zobrazovat ikonky jednotlivých spuštěných aplikací bez 3D efektů, zobrazit v task baru ikonku pro rychlé přepnutí do obrazovky Today, stejně jako schématické ikonky kapacity baterie a paměti, název spuštěné aplikace a samozřejmě také čas, datum a další detaily. Logo Start menu, respektive tlačítka pro aktivaci Start menu si můžete zvolit v sekci "Images" prakticky libovolné, stejně jako můžete umístit na pozadí celého task baru libovolný obrázek. V sekci "Buttons" si pak můžete vybrat obrázky pro jednotlivé ikonky/tlačítka WIS Baru, konkrétně se jedná o ikonku obrazovky Today, ikonku pro samotný task manager a tlačítka OK/Close. V další sekci "Order" pak můžete nastavit pořadí těchto ikon a tlačítek a konečně v poslední sekci "Tools" lze aktivovat podporu 24bitových barev ve WIS Baru namísto standardně používaných 256 barev.Druhou velmi kvalitní variantou WIS Baru je Pelmar WIS Bar , jehož aktuální betaverze 1.2x se už výrazně přibližuje ideálu komfortních správců aplikací pro Pocket PC. Základní funkce Pelmar WIS Baru jsou samozřejmě prakticky shodné s výše popsaným WIS Barem M. Schwarze, rozdíly obou task managerů se týkají především v možnostech nastavení. Preference Pelmar WIS Baru jsou trochu jinak členěné a nabízejí výrazně lepší konfigurovatelnost spočívající například v možnosti částečného ovlivnění chování celého WIS Baru - například zda bude či nebude možné ukončovat aplikace, skrytí ikonky ActiveSync, přizpůsobení barev písem používaných v task manageru barvám aktuálního tématu Pocket PC, používaní barvových přechodů (včetně eventuálního rastrování), automatický skok na obrazovku Today po minimalizaci nebo ukončení libovolné aplikace a další užitečné věci. Většina ostatních nastavení Pelmar WIS Baru je shodná s jinými WIS Barem od M. Schwarze i s dalšími variantami WIS Baru, takže je už nemá smysl znovu popisovat. Pelmar WIS Bar funguje na některých Pocket CP 2002 o něco korektněji než WIS Bar od M. Schwarze (který je zase subjektivně o něco rychlejší - testováno na FSC Pocket LOOXu), je tedy pro jistotu lepší vyzkoušet oba programy a poté si vybrat ten, který vám bude lépe vyhovovat.Protože se v případě WIS Baru vlastně jedná o systémový hack či spíše patch spouštěný ze startup adresáře Windows CE 3.x, je možné, že WIS Bar nemusí ve všech situacích správně fungovat, s čímž se ale budete muset smířit. Jedním z neduhů všech verzí WIS Baru je například nekorektní (či spíše žádné) zobrazování ikonky internetového připojení u Pocket PC 2002, které pak musíte ukončit manuálně přímo s pomocí jiného správce aplikací, popřípadě přímo na mobilním telefonu. WIS Bar se ovšem stále vyvíjí, takže je velmi pravděpodobné, že tento nedostatek bude brzy napraven. Stejně jako v případě na Palmare už dvakrát představeného Battery Baru, ani v případě task manageru WIS Bar nelze pochybovat o jeho praktické nepostradatelnosti u všech majitelů Pocket PC, kteří to s jejich používáním myslí opravdu vážně.