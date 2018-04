Jedním z nejznámějších výrobců bezdrátových síťových karet je firma Symbol Technologies, jejíž výrobek pod označením Wireless Networker CF Card nabízí na dnešní poměry přijatelnou cenu 180 USD (v prodeji například na Mobile Planet) a zajímavé parametry. Jedná se o Compact Flash kartu typu I, ve které je integrována síťová karta standardu IEEE 802.11b (označováno též jako Wi-Fi) umožňující bezdrátový přístup k internetu, intranetu, případně dalším typům podnikových systémů a domácích sítí. Karta podporuje Windows, především je ale určena pro mobilní zařízení kapesních rozměrů. Na dodávaném CD najdete tedy mimo jiné ovladače pro Windows CE 3.0, Pocket PC 2002 a Handheld PC 2000, ovladače pro PDA zařízení s Linuxem si budete muset sehnat sami. Karta umí sama přepínat mezi jednotlivými rychlostmi přenosu dat v rozsahu 1, 2, 5,5 a 11 Mbps, dosah signálu je v běžných kancelářských podmínkách (míněno samozřejmě amerických - tedy patrně známé "kóje" a tenké přepážky bez betonových zdí mezi kancelářemi) kolem 90 metrů. Karta pracuje v pásmu 2,4 až 2,5 GHz, bezpečnost dat je zajištěna 40 a 128bitovým šifrováním.



Wireless Networker CF Card - souhrn technických specifikací:



• CompactFlash form factor fits devices with CF Type I/II extended card slots.

• Supports Microsoft Windows for Pocket PC.

• Wi-Fi certified for multi-vendor compatibility. IEEE 802.11b compatible,

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), 2.4 to 2.5 GHz band.

• High data rate up to 11 Mbps supports bandwidth demanding applications.

• Automatic Rate Scaling at 11, 5.5, 2, 1 Mbps for maximum range.

• Range of up to 300 ft./91m in standard office environments.

• Powerful data security at 40- and 128-bit WEP data encryption.

• Advanced Power Management for very low power consumption.

• Suspend on WLAN prevents battery drain.



Compatibility:

• Casio Cassiopeia E-125, HP Jornada 520 and 540 Series Pocket PCs.

• Compaq iPAQ H 3100 and 3600 Series Pocket PCs. Requires CF Jacket accessory

or PC Card Jacket accessory and a CF-to-PC Card adapter.

• Notebook PCs with Windows 98/ME/2000 and a Type II PC Card (PCMCIA) slot.

Requires a CF-to-PC Card adapter.