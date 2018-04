WinWAP 1.2 pro Pocket PC

Nekorunovaným králem WAPových prohlížečů pro Windows je WinWAP Professional společnosti Slob-Trot Software, ovšem ani mobilní verzi WinWAPu pro Pocket PC nelze jen tak přehlédnout. WinWAP pro Pocket PC existuje ve verzích pro procesory StrongARM, MIPS a SH3 (existuje i speciální verze pro Casio Cassiopeia BE-300) a ke své funkci vyžaduje Windows CE 2.11 nebo vyšší verzi. Aktuální verze programu (1.2) je dostupná pouze v angličtině, brzy by ale měly přibýt další jazykové lokalizace. WinWAP samozřejmě podporuje všechny stávající a na Pocket PC v daném okamžiku dostupné typy připojení (GSM / GPRS / TETRA / Bluetooth / WLAN / LAN / 802.11 / UMTS / Modem a další) a lze ho používat jak v on-line, tak i v off-line módu. Z oficiálně podporovaných standardů mohu v případě WinWAPu pro Pocket PC uvést WAP protokol verze 1.2.1 (včetně schopnosti zobrazovat barevné obrázky), WMLScript 1.2.1, Secure HTTPS konektivitu (podpora WTLS bude brzy následovat), ukládání HTTP cookies, možnost automatického vytočení zvoleného připojení, ukládání bookmarků, integrovaný prohlížeč zdrojového kódu dané stránky a řadu dalších zajímavých vlastností.





Máte-li na Pocket PC nainstalovány české TrueType fonty (nemyslím teď ty, které jsou součástí systému, ale ty přímo "počeštěné" z Windows 9x), můžete si při prohlížení WAPových stránek dopřát i češtinu (viz screenshoty) - ovšem vyjma prohlížeče zdrojového kódu aktuální stránky. Při prohlížení dále můžete přepínat mezi pěti velikostmi písma, defaultní velikost Medium a barva písma se nastavuje v preferencích WinWAPu. V preferencích si ještě můžete nastavit barvu nebo texturu pozadí (standardně bílé pozadí), rozdělování řádek, popřípadě průhlednost u WBMP obrázků nebo podporu zvuků (pouze u novějších verzí WinWAPu). Pohodlná je i práce s bookmarky, stejně jako rychlé kopírování označených textů do schránky. Stinnou stránkou WinWAPu je bohužel jeho cena, která je stejně jako u Windows verze WinWAPu Pro 35 USD. Pokud jste tedy stejně jako já čekali, že vzhledem k menší nabídce funkcí bude WinWAP pro Pocket PC levnější, budete zklamáni. Alternativou k WinWAPu pro Pocket PC může být třeba tak celkem kvalitní EzWAP 2.x nebo Klondike WAP Browser, ani jeden z nich ale ve své oficiálně dostupné verzi zatím nenabízí takové funkce jako WinWAP. Horkým kandidátem na post velmi kvalitního WAPového prohlížeče se ale možná brzy stane EzWAP, jehož nová verze by měla nabídnout podporu všech možných i nemožných standardů, ke stažení ale ještě dlouho nebude ani ve formě dema.