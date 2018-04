V nové verzi WinEPOC 2.0 sice nenajdete tolik novinek, kolik bychom si přáli, stále se ale jedná o jeden z nejzajímavějších alternativních desktopů pro EPOC32. Od verze 1.4 (která byla pokud vím uvolněna jako freeware) se verze 2.0 liší především většími možnosti v nastavení celé ovládací plochy, na kterou pochopitelně můžete stejně jako u předchozí verze umístit libovolné množství zástupců aplikací, dokumentů, webových stránek nebo poznámek.







Verze 2.0 podporuje až 20 desktopů, což nabízí zejména při nativním rozlišení Psionu Revo, ale i u standardního grafického rozlišení Psionu Series 5/5mx zajímavé možnosti při práci s jednotlivými desktopy, na které se tak vejde až neuvěřitelné množství informací. Novinkou je i integrovaná lupa (nevím zda využívá nativní funkce lupy v EPOC32, ale funguje podobně), pomocí které si kdykoliv můžete celé pracovní prostředí zvětšit či zmenšit ve třech stupních. Podíváme se teď, co všechno WinEPOC 2.0 umí a jaké možnosti při správě pracovní plochy nabízí.







Plocha ve WinEPOC 2.0 je prakticky totožná s plochou u verze 1.4, drobné změny najdete v preferencích a dalších ovládacích prvcích. Vytvoření poznámky na ploše je záležitostí několika vteřin, užitečné je i přiřazení symbolu a barvy pro každou z poznámek, na netBooku či Series 7 je třeba taková červená barva zcela k nepřehlédnutí...







Jednou ze stěžejních možností celého WinEPOCu je tvorba zástupců umísťovaných na plochu a také rozložení programů ve start menu. Tvorba zástupců aplikací, dokumentů či webových stránek a jejich rozmístění na ploše snad už ani nemůže být jednodušší a opět si můžete vybrat ke každému zástupci libovolnou z dostupných ikon.





Všechny momentálně běžící aplikace (s výjimkou systémových služeb) pak vidíte v dolní liště alias taskbaru, kde mezi nimi můžete přepínat kliknutím. Nastavení celého pracovního prostředí WinEPOCu a přizpůsobení ovládání programu včetně jeho integrace do systému (například asociace ikon System, návrat do WinEPOC po ukončení aplikace apod.) je velmi komfortní, využít také můžete klávesové nastavitelné zkratky pro přepínání mezi aplikacemi. Informační panel rovněž zobrazovaný v dolní části desktopu obsahuje většinu nezbytných informací o stavu systému - kapacitu baterií, podsvícení, systémový čas, zapnutí/vypnutí zvuku a další důležité informace.Spousta dalších nastavení se týká Agendy (aktuální "denní" informace z libovolného souboru Agendy lze zobrazit automaticky po spuštění počítače), nastavení defaultního stupně zvětšení pracovní plochy (až 3:1), povolit zobrazení animací (u Series 5/5mx a Reva doporučuji raději vypnout) a možnosti zobrazovat textové popisky u jednotlivých položek.To samozřejmě zdaleka není všechno, co WinEPOC v oblasti zpříjemnění ovládání a možnosti přizpůsobení pracovní plochy nabízí. Registrovaná verze programu umožňuje například nastavení pozadí pracovní plochy (na netBooku/Series 7 podporuje WinEPOC 2.0 samozřejmě až 256 barev a spoustu tapet pro různá rozlišení a počet barev si můžete stáhnout zdarma z webových stránek jS Solutions), mezi standardní věci pak patří výběr barvy pozadí desktopu, jeho samotného názvu, nastavení barvy textu a dokonce případně i nastavení transparentních "štítků" jednotlivých položek, podobně jako to lze docílit s nejrůznějšími tweaky ve Windows.

Podobné věci jako u celé pracovní plochy lze nastavit i pro spodní lištu, další samostatné nastavení pak nabízí i taskbar, u kterého si můžete vybrat, které aplikace se v něm budou či naopak nebudou zobrazovat (skvělá a velmi užitečná funkce!), i jakou barvu bude mít text.





I když jsou obrázky nagrabované na Psion Series 5mx, dal jsem si tu práci a v krátkosti vyzkoušel WinEPOC 2.0 nejen na Series 5mx, ale také na netBooku. Nezdála se mi totiž stále rychlost programu na Series 5mx, a byl jsem tedy zvědav, jak rychle vlastně lze s programem pracovat na jednom z nejvýkonnějších mininotebooků s EPOC32. Přestože jsem jaksi logicky očekával podstatné zrychlení všech menu a vykreslování grafiky, byl jsem překvapen mnohem víc, na netBooku totiž běží WinEPOC 2.0 velmi svižně, a to samozřejmě ve 256 barvách.



Jste-li šťastnými majiteli či Series 7/netBooku a oblíbili jste si desktop Windows s většinou jeho vlastností, bude se Vám WinEPOC určitě líbit. Vzhledem k rychlosti programu (pokud se nepletu, je WinEPOC stále ve větší části psán v OPL) se budete muset smířit s pomalejší odezvou programu na Series 5mx a Revu, pro majitele na Series 5 a jeho ekvivalentů se stejně rychlým nebo dokonce pomalejším procesorem pak WinEPOC zatím nelze doporučit.





WinEPOC

Univerzální desktop manager s možností více virtuálních ploch a imitací desktopu Windows

Autor: jS Solutions / Jakub Smolík

Verze: 2.0

Jazyk: čeština, angličtina, starší verze pak i další jazykové lokalizace

Podporované počítače: Psion Series 5/5mx, Revo (Plus), Series 7, netBook Pro, Ericsson MC218, Diamond Mako a další EPOC 32 zařízení ER3 až ER5 kompatibilní

Nároky na hardware: cca 500 kB aplikace + místo na pozadí desktopu ve formě obrázků

Cena: 600 Kč



+ zajímavá a ve verzi 2.0 poměrně dokonalá alternativa k jiným virtuálním desktopům

- reálně využitelné pouze na Series 5mx/Revu a rychlejších EPOC32 zařízeních



Užitné vlastnosti: 7

Zpracování a uživatelská přívětivost: 8

Rychlost a stabilita: 7

Dokumentace a nápověda: 9

Poměr cena/výkon: 8

Celkové hodnocení: 7