WinEPOC 1.3 - Windows na Psionech! A česky!

WinEPOC od jS Solutions alias Jakuba Šmolíka je shareware s cenou 500,- Kč a funguje na všech Psionech Series 5/5mx a Ericssonu MC218. Vybírat můžete mezi verzí v češtině nebo v angličtině, brzy by měla být k dispozici i verze ve francouzštině. Jak už bylo řečeno v prologu, je WinEPOC poměrně věrná imitace prostředí Windows respektive desktopu Windows a nabízí shodné nebo velmi podobné služby. Díky možnosti využití tlačítka/ikonky System lze WinEPOC používat jako téměř plnohodnotnou náhradu původního EPOC Shellu přesněji řečeno EPOC desktopu (včetně nastavitelného návratu do WinEPOCu po ukončení libovolné aplikace), výhodou je i možnost přepínat mezi spuštěnými aplikacemi kombinací kláves CTRL+Space.













Program ve své nejnovější verzi 1.3 umožňuje zobrazovat po startu počítače aktuální stav/záznamy Agendy, přímo z programu lze vytvářet denní záznamy, kontakty a psát e-maily. Imitace Start menu Windows včetně vnořených menu je zcela dokonalá, bohužel doba zobrazení tohoto menu stejně jako dalších (graficky dokonalých) menu je v 16 odstínech šedi značně pomalá a občas brzdí práci s programem.

Dobře vymyšlené je ovládání celého WinEPOCu beroucí si v mnoha věcech za vzor Windows, takže můžete na ploše vytvářet zástupce programů či dokumentů, přidávat přímo na plochu poznámky, umístit na plochu jako pozadí obrázek až v 16 odstínech šedi (přepnout lze i do 4 odstínů šedi), přidávat a třídit v menu dokumenty a aplikace, prohlížet naposledy otevřené dokumenty, řídit správu energie, jedním kliknutím vypnout či naopak zapnout zvuk, podsvícení a komunikaci s jiným Psionem, notebookem či desktopem.

Seznam spuštěných tasků je opět k dispozici jedním kliknutím, WinEPOC ale ve stávající verzi 1.3 neobsahuje žádný "Windows like" taskbar, nýbrž se objeví standardní task manager EPOCu. Snadno a rychle jsou také dostupné přímo životně důležité informace o stavu baterií a volném místě na disku a několik dalších funkcí jako přehrávání zvukového záznamu po zapnutí/před zapnutím Psiona a daší užitečné věci.









Závěr

WinEPOC je nenáročná a poměrně lukrativní aplikace pro všechny Series 5/5mx kompatibilní Psiony, které by však prospěla vyšší rychlost vykreslování menu v 16 barvách (pokud je to v dané situaci vůbec možné). Skvěle jsou vyřešena kaskádová menu a to, co nemá EPOC32, zdárně řeší WinEPOC.

Přímo se nabízí srovnání s patrně nekorunovaným králem desktop managerů pro EPOC32, kterým je nedávno recenzovaný DCP se zhruba dvojnásobnou cenou. DCP toho umí mnohem víc, nemá však oproti WinEPOCu to nejzajímavější - kaskádová menu - a také mu oproti WinEPOCu chybí jedna poměrně důležitá vlastnost - není totiž k dispozici v češtině. WinEPOC se však rozhodně nemá za co stydět, je to skvělý program, přimlouval bych se však za pokud možno co největší urychlení vykreslování kaskádových menu a možná i za integraci nějakého typu taskbaru.