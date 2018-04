WindowsCE pro PalmPilota

f

Spustí přístup do paměti Pilota v textovém režimu, jak ukazuje následující obrázek: Programs

Umožní přístup k seznamu aplikací PalmPilota Dokument

Zobrazí seznam Memo položek, popřípadě "souborů" DOC Settings

Umožní přístup k aplikaci Prefs Run

Umožní Přístup k jiným aplikacím, které máte v PalmPilotovi nataženy Shutdown

Ukončí práci s PalmPilotem a vypne ho (s možností LOCK-uzamčení), nebo provede měkký restart.

Tak to jsme tady ještě neměli. Démon gigantu sklonil hlavu a vnořil se do tajů PalmPilota, aby ovládl i jeho malinkaté útroby. Dostal jsem WinCE pro PalmPilota speciálně zapůjčeny pro PilotClub a tak se Vám je pokusím alespoň trochu přiblížit.Zkoušel jsem je na PalmPilotovi Pro, OS 2.0.4, 1MB RAM a jedou docela slušně.Instalace se provádí standardním způsobem pomocí HotSyncu. První, co mne zajímalo ihned po natažení do PalmPilota byla velikost ukrojené paměti RAM. Když jsem viděl 36kB, nevěřil jsem vlastním očím.Po prvním spuštění Vás přivítá tato již notoricky známá obrazovka:Po několika sekundách zmizí (dá se nastavit její nezobrazování) a následně na to máte na displeji PalmPilota pracovní plochu, kterou znáte z Windows 95.V levém horním rohu máte přes ikonu přístup aplikacím PalmPilota, pod touto ikonou je odpadkový koš, do kterého se umístí smazané aplikace (ty, které smažete pomocí aplikace Memory).Při spodním okraji je hlavní lišta, ve které máte umístěno talčítko Start. Rovněž se tam zobrazují naposledy spuštěné aplikace. Všimněte si, že jsem měl v okamžiku snímání obrazovky minimalizován text Memo s názvem PilotClub.V pravém dolním rohu najdete, inormace o autorech a podobně.Když ukážete tužkou na tlačítko start, rozvine se menu:Tak co na to říkáte. Chcete si to vyzkošet sami na vlastní kůži jako já? Máte možnost. Dávám Vám tento OS k dispozici na stažení. Je toho pouze 10,5 kB v archivu ZIP. Ještě před vlastním spuštěním doporučuji přečíst přiložený soubor "readme.1st".Najdete tam popis jednotlivých funkcí a