Windows Vista do kapsy - ultra mobilní PC od Samsungu

Nový Samsung Q2 by měl koncept UMPC posunout mnohem dále, než tomu bylo v případě prvního modelu. Ten byl spíše testovacím zařízením, na kterém si výrobce vyzkoušel, zda vůbec přístroj tohoto formátu jde vyrobit a prodávat. Důkazem toho je, že Samsung během života tohoto modelu připravil dvě další verze s odlišnými procesory, které reflektovaly požadavky majitelů na výdrž baterie a rychlost práce se samotným zařízením.





Chystaný model by již přestavbou během výroby procházet neměl. Počítá se s procesorem Intel (nikoli Via, jako v původním modelu), frekvence a třída procesoru je neznámá, je ale možné, že Samsung nabídne dvě varianty. Se standardní baterií by tak mělo být možné pracovat 4 hodiny, s větší pak 6,5 hodiny. Pevný disk má mít kapacitu 60GB, paměť RAM pak bude gigová. Ovšem k dostání asi budou i jiné kapacity. Dotykový displej bude mít širokoúhlé rozlišení 1024 x 600 obrazových bodů po stranách displeje nalezneme klávesnici. Ta je tak rozdělená na dvě části a rozhodně se jedná o zajímavý koncept, který zatím žádný výrobce UMPC nepředstavil.





Velmi zajímavou oblastí nového Q2 jsou ovšem schopnosti bezdrátové konektivity. Bluetooth 2.0 a Wi-Fi jsou samozřejmostí, novinka by ovšem měla přidat ještě HSDPA a podporu standardu WiBro.

Tím ovšem výčet schopností nového Samsungu nekončí. K dispozici by měl být vestavěný 1,3 megapixelový fotoaparát a přední kamerka pro videohovory. Užitečnou bezpečnostní pojistkou je vestavěná čtečka otisků prstů. A nakonec samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že novinka bude standardně dodávána s novým operačním systémem Windows Vista.