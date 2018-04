Windows pro běžné uživatele – recenze HTC Touch Diamond 2

HTC se snaží své Windows Mobile komunikátory upravit co nejvíce tak, aby se zamlouvaly i běžným uživatelům. Nové HTC Touch Diamond 2 opět udělalo krok kupředu a spíše než běžným komunikátorům konkuruje dotykovým telefonům LG a Samsung. Výrobce jako jeden z prvních zareagoval na příchod Apple iPhonu a připravil plně dotykový model Touch. Dnes již legendární kousek přinesl uživatelské prostředí TouchFLO. Jeho již několikátou evoluci dostal i poslední Windows Mobile komunikátor z dílen HTC – dnes recenzovaný Touch Diamond 2.

Katalog mobilů: HTC Touch Diamond 2, původní model Diamond, HTC Touch HD a konkurece v podobě LG Renoir, Samsungu Pixon a Omnia.

Mobilní telefon s plně dotykovým ovládáním a operačním systémem Windows Mobile, který tentokrát zůstává skryt více, než je běžné.

Diamond 2 navazuje na populární model Diamond, který přinesl snadnou ovladatelnost a výbavu prakticky bez kompromisů, to všem ve velmi příjemném balení. Diamond 2 se od této filozofie příliš neodlišuje, přesto je však hodně jiný. Zatímco původní Diamond můžeme stále považovat za pravověrný Windows Mobile komunikátor s vylepšeným ovládáním, Diamond 2 se tradičním zastáncům operačního systému od Microsoftu asi tak moc zamlouvat nebude. Zato ale zaujme širokou veřejnost. HTC tak tento model posunulo přesně tam, kam celou dobu řada Touch míří – k běžnému konzumentovi.

Proto můžeme celkem s jistotou tvrdit, že Diamond 2 je přímým protivníkem „hloupých“ telefonů Samsung Pixon, LG Renoir nebo Arena nebo třeba Apple iPhone 3G. Ve výčtu konkurentů nesmíme zapomenout také na Samsung Omnia, kterému je Diamond 2 svým charakterem velmi blízký.

Vzhled a konstrukce – žádaná strohost

Dotykové telefony mnohé uživatele lákají mimo jiné kvůli svému čistému a jednoduchému designu. Na přístroji, kde totiž výrazně ploše dominuje displej, je podstatně méně prostoru pro jakékoli designérské výstřelky. Přesto můžeme říci, že právě HTC patří v této oblasti k těm originálnějším výrobcům, což ostatně potvrdil již původní Diamond. Jeho nezvykle tvarovaný kryt baterie a přísně hranaté tvary mnozí milovali, jiní zatracovali.

Konzervativizmus se projevil právě u nástupce. Ten sice přebírá základní tvary a linky původního modelu, vše je ale čistší a uhlazenější. Zadní kryt přišel o efektní tvarování a naopak dostal lesklou povrchovou úpravu. Takže o otisky prstů samozřejmě není nouze. Ale vždyť to si dnes uživatelé žádají, že?

Co je na Diamondu 2 nejmarkantnější změnou oproti předchůdci je ovšem minimalizace počtu ovládacích prvků. Klasická pětisměrná klávesa a sada funkčních tlačítek musely ustoupit displeji a místo zbylo jen na čtyři malá funkční tlačítka ve spodní části telefonu. Z designového hlediska jde jistě o atraktivní krok, jeho praktičnost probereme za chvíli.

Kromě těchto čtyř tlačítek najdeme na těle již jen dvojklávesu pro regulaci hlasitosti na levém boku a vypínací tlačítko na vrchní straně. Ani různé konektory a další rušivé prvky se nijak výrazně nerozšířily – ve spodní části najdeme jen extUSB konektor a v pravém dolním rohu také stylus. Telefon disponuje i slotem pro paměťové karty, ten se ale nachází pod krytem baterie.

Velkým zklamáním pro současné majitele HTC Touch Diamond budou rozměry novinky. Ta je totiž ve všech směrech větší, než předchůdce. Konkrétní rozměry činí 108 x 53 x 14 mm a Diamond 2 váží 117 gramů. Nejde tedy o nijak kritické hodnoty, ale miniaturnost původního Diamondu je ta tam.

Zapomenout nemůžeme ani na zhodnocení zpracování telefonu. To je opět příkladné, jak se u HTC sluší a patří. Čelní rám je dokonce kovový. Kryt baterie na svém místě drží jako přibitý a rozhodně nebude zdrojem jakýchkoli pazvuků. Tady jednoduše nemáme výhrad.

Displej a ovládání – Windows zcela skryta

Displej HTC Touch Diamond 2 má úhlopříčku 3,2 palce a rozlišení WVGA, tedy 480 x 800 pixelů. Na dané úhlopříčce tak Diamond vykouzlí opravdu úchvatný obraz a nijak nevadí, že systém stále podporuje pouze 65 000 barev. Displej je pochopitelně dotykový a využívá rezistivní technologii. Lze jej tedy ovládat jak prstem, tak stylusem. Pochválit musíme také velmi dobrou čitelnost displeje na přímém slunci. A to je prakticky celé menu telefonu vyvedeno v tmavých barvách, kde bývá s čitelností veliký problém. Tedy další body pro HTC. Pokud bychom chtěli srovnávat s konkurencí jako je Samsung Omnia nebo LG Renoir, pak musíme konstatovat, že displej HTC je nesrovnatelně lepší. V dané kategorii jen s obtížemi nalezneme zařízení, které by se mu mohlo rovnat.

HTC se u nového Diamondu také rozhodlo opět o něco vylepšit uživatelské prostředí TouchFLO 3D. Výrobce tím možná chce více zákazníky připravit na příchod Windows Mobile 6.5, které se přeci jenom od stávajících 6.1 budou docela lišit. Novinkou v TouchFLO jsou rozšířené možnosti nastavení. Daleko více věcí nyní zvládne uživatel nastavit přímo v tomto prostředí aniž by se musel potkat s klasickými Windows. Ostatně, při absenci běžných ovládacích prvků je tento posun více než žádoucí. Další novinkou je nabídka Start, která byla rovněž plně integrována do TouchFLO.

Stačí tedy zmáčknout Start tlačítko a míso obvyklé Windows nabídky se objeví plocha s dvanácti ikonami. Sem si může uživatel navolit ikony nejčastěji používaných programů. Pokud je mu číslo 12 málo, má tato nabídka ještě druhou stranu, stačí se na ni posunout tahem prstem. Ostatní programy se pak skrývají pod levou kontextovou klávesou – tedy pod její interpretací na displeji. Opět se tak ale uživatel nedostane do klasického prostředí Windows Mobile, tentokrát telefon nabídne abecední seznam všech nainstalovaných programů. Vyhledání toho správného tak může někdy znamenat opravdu hodně listování.

Utlumení původních Windows Mobile je pro běžného uživatele vítanou záležitostí, jenže třeba právě dlouholetým fanouškům tohoto systému již nemusí nastalá situace vyhovovat. Samozřejmě, vždy lze TouchFLO 3D vypnout a pak lze telefon používat jen s čistými Windows. Jenže tady můžeme často narazit právě na problém způsobený absencí směrových tlačítek a potvrzovací klávesy. A vytahovat kvůli všemu stylus není zrovna žádoucí.

Telefon se navíc občas rozhodne na dotykové pokyny reagovat všelijak. Stávalo se nám, že například odmítal akceptovat volbu jiného, než primárního telefonního čísla u kontaktu v seznamu a sveřepě vytáčel číslo na první pozici. Jindy zase nešlo pracovat se souborovým manažerem – ten odmítal zaregistrovat dvojité poklepání na displej a tudíž nešlo otevřít složku. Tyto potíže většinou odezněly po restartu přístroje, ale dovedou v první chvíli opravdu rozčílit. Přitom Diamond 2 je jinak velmi rychlé a stabilní Windows Mobile zařízení. Plynulost běhu jak TouchFLO tak prakticky všech aplikací je velmi dobrá. Přispívá tomu především 288 MB RAM a 528 MHz procesor Qualcomm.

Baterie – překvapivá výdrž

Čím nás HTC Touch Diamond 2 překvapuje opravdu příjemně, je velmi dobrá výdrž na baterie. Takto dobře vybavené chytré telefony většinou vydrží tři dny na jedno nabití pouze v případě, že na ně nesaháte a necháte je jen v pohotovostním režimu ležet na stole. To ale není případ diamantové dvojky. Tři dny totiž přežije v běžném provozu a to jsme prosím nechali neustále zapnuté wi-fi i Bluetooth. K tomu denně asi půlhodina hovorů, občasné spuštění prohlížeče a samozřejmě nějaké ty SMS zprávy. To není vůbec špatný výkon.

Telefonování a zprávy – vibrační odezva

HTC Touch Diamond se konečně naučil vibrační odezvě na stisk kláves. Neděje se tak ale vždy, telefon to dovede pouze v případě listování prostředím TouchFLO a při zadávání textu pomocí virtuální klávesnice. Především práce se zprávami se tak o něco zpříjemnila, stále ale není zadávání textu na pouze virtuální klávesnici žádný med. Šířka displeje nedává tlačítkům mnoho prostoru.

Telefon sice dovede zobrazit klávesnici i v režimu naležato, jenže pak se zase nedostává tlačítkům prostoru na výšku. Pravdou ale je, že z různých virtuálních klávesnici patří ta u HTC k těm lepším. Telefon a jeho software se snaží rozeznávat, jaké tlačítko jste chtěli stisknout a většinou se to daří dobře. Na psaní e-mailů ale můžete s klidem zapomenout.

Při telefonování se Diamond 2 chová jako většina dotykových HTC z poslední doby. Není zde nic neobvyklého a nemůžeme si stěžovat ani na kvalitu hovoru. Výraznějších změn se dočkaly karty kontaktů. Ty již opět nejsou vyvedeny v prostředí Windows, ale přestěhovaly se do TouchFLO. To znamená, že ikony jsou větší a dají se volit prstem. Nicméně o kousek výše jsme se zmiňovali o občasné sveřeposti systému a jeho ignorování některých voleb.

Pokud otevřete kontakt, telefon vám ve spodní straně nabídne čtyři záložky. První s informacemi o kontaktu, na druhé najdete SMS konverzace s tímto kontaktem, třetí ukáže e-mailové konverzace a čtvrtá historii hovorů. To je velmi pěkné řešení, opět ale s malým háčkem. V tomto novém vzhledu, do kterého se dostanete třeba i ze zpráv nebo záložky s e-maily, totiž jaksi chybí možnost otevření samostatné jednotlivé zprávy.

Zprávy tak sice stále můžete jednotlivě mazat (na to je položka v možnostech připravena), ale když vám například někdo pošle ve zprávě telefonní číslo, budete jej z ní dostávat jen těžko. Vůbec jakékoli copy-paste je v případě nového prostředí trochu utopií. Tuto inspiraci iPhonem u HTC opravdu moc nechápeme. Řešení samozřejmě existuje – v záložce se SMS zprávami vás levá kontextová klávesa zavede do starého dobrého seznamu zpráv tak, jak jej nabízí mobilní Windows v základu. Odtud již takové samozřejmosti fungují.

Organizace a data – jasný komplet

V oblasti organizace a dat můžeme novému Diamondu jen těžko něco vytýkat. Výbava je prakticky kompletní – od HSDPA přes Bluetooth až po wi-fi. Telefonu nechybí schopnost připojit se k počítači přes USB v několika režimech. Na výběr je ActiveSync pro synchronizaci, sdílení internetu pro připojení notebooku a USB mass storage mód pro přístup na paměťovou kartu. Ten telefon nabídne jen v případě, že je karta vložena.

Organizační funkce jsou tu zcela běžné a známe je z kteréhokoli dalšího Windows Mobile zařízení. Navíc potěší třeba pěkně graficky vyvedená kalkulačka. Na mobilní Operu jsme si již také zvykli. Přítomnost kancelářských aplikací také považujeme za samozřejmost. Ani přítomnost Google Maps a jejich bezproblémová spolupráce s vestavěným GPS modulem nikoho nijak nepřekvapí. Mapy jsou v nejnovější verzi s podporou funkce Latitude pro vyhledávání a sdílení pozice s přáteli.

Zábava – bez sluchátek

O HTC Touch Diamond 2 bychom téměř s klidem mohli říci, že je to vcelku dobrý multimediální mobil. Jenže k dokonalosti chybí jeden velmi podstatný detail. HTC se rozhodlo, že Diamond 2 není hoden toho, aby dostal 3,5 mm Jack konektor. Toho si tak nadále mohou užívat pouze majitelé modelu HTC Touch HD. Ono, pokud se pečlivě podíváme na technické specifikace obou přístrojů, Diamond 2 je vlastně jen zmenšený model HD bez Jacku.

Sluchátka tak musí uživatel u tohoto modelu připojovat přes redukci do extUSB konektoru. Toto řešení je nepraktické hned z několika důvodů a především není ideální pro kvalitu zvuku. I přesto by ale jako příležitostný přehrávač mohl Diamond 2 posloužit. Podobně tomu bude v případě videí.

Diamond 2 nabídne i další zajímavé funkce. Opět je tu aplikace pro poslech streamovaných rádií, nechybí přístup na YouTube, Java nebo čtečka RSS zpráv. Diamond 2 má i FM rádio. Zajímavostí je aplikace AudioBooster, která dovolí nastavit ekvalizér. Pochválit musíme i provedení aplikace Album pro prohlížení fotografií. Náhledy jsou zobrazeny přehledně a v dostatečné velikosti, listování mezi fotografiemi a jejich vykreslování je rychlé.

Fotografie pořizuje nový Diamond v pětimegapixelovém rozlišení. Čip je převzat z modelu Touch HD a stejně jako v něm sice fotoaparát nabídne automatické ostření, ale chybí mu přisvětlovací dioda. V horších světelných podmínkách tak prakticky nic nevyfotíte. Naopak za dobrého světla vytváří fotoaparát vcelku pěkné snímky, za které by se nestyděl ani leckterý fotomobil předních výrobců.

Shrnutí – není pro windowsáře

HTC Touch Diamond 2 je komunikátor, který vlastně není vůbec určen příznivcům operačního systému Windows Mobile. Vlastně je to telefon, který úspěšně maskuje, že nějaký operační systém má. Výrobce by rád zaujal uživatele z řad zájemců o přístroje jako je třeba LG Renoir nebo dotykové Samsungy. A to se mu může v tomto případě docela dobře podařit. Touch Diamond 2 nabídne výbornou výbavu a vcelku snadné ovládání. To ale přeci jen místy drhne a nedůvěra k Windows Mobile může některé zákazníky odradit. Tradiční příznivce svých Windows Mobile komunikátorů ale bude muset HTC uspokojit jiným modelem. A nebo si jednoduše koupí starší model, který je k sehnání za výhodnější cenu. Rozdíl ve výbavě obou telefonů není nijak markantní.