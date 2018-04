Windows Phone v Číně porazí iOS, věří šéf tamního Microsoftu

Prvním Windows Phone telefonem prodávaným v Číně se stal HTC Eternity, který v Česku nese označení Titan. Přístroj charakterizuje obří 4,7" displej, 1,4 GHz procesor, nízká tloušťka (ale velké půdorysné rozměry) a také kvalitní fotoaparát s nadprůměrně světelným objektivem. Telefon je odblokovaný a obsahuje několik v Číně populárních aplikací. Regionu je pak uzpůsobena jazyková mutace systému.

Operátoři Chine Unicom a Chine Telecom zařadí do svých nabídek koncem měsíce i dvojici lumií od Nokie: Lumia 719 je CDMA alternativou verze 710, vyšší "osmistovka" by se v Číně měla prodávat pod stejným číselným označením jako na jiných světových trzích.

Z uvedené trojice bude nejdražším přístrojem HTC (asi 12 tisíc Kč), jen malinko levnějším bude Lumia 800. Výrazně levnější pak bude Lumia 719 (asi 7 tisíc Kč). Ovšem vůbec nejvyšší zájem šéf čínské pobočky Microsoftu Simon Leung očekává o ještě levnější přístroje, tedy s Windows Phone Tango.

Nokia coby hlavní partner softwarového giganta do tohoto segmentu vyšle Lumii 610, své zástupce bude mít také tamní ZTE. Cena prvních telefonů s odlehčeným Tangem bude okolo 4 500 Kč. Pro srovnání: 16GB iPhone 4S v Číně vyjde na necelých 15 000 Kč. Ceny telefonů jsou tak zhruba stejné jako u nás.

Cílem Microsoftu spolu s výrobci telefonů je ale cenu WP telefonů ještě stlačit tak, aby čínským zákazníkům k nákupu takového smartphonu stačilo 1 000 juanů, což je ekvivalent cca 158 dolarů (asi 3 tisíce korun).

Čína již letos největším odbytištěm smartphonů

Nejlidnatější země světa se zřejmě stane největším trhem s chytrými telefony. Podle agentury IDC by se zde letos mohlo prodat až 137 milionů chytrých telefonů, což by byl meziroční nárůst o 57 %. Výsledek by Čínu pasoval na největšího odběratele chytrých telefonů, prodalo by se jich totiž víc než v USA, které doposud žebříčku vévodily.

Cíl pokořit v prodeji odbyt iPhonů v Číně nebude pro Microsoft až takovým problémem. Tim Cook, šéf Applu, nedávno uvedl, že se iPhony v Číně neprodávají podle jeho představ.

Agentura IDC pro letošní rok přisuzuje systému Windows Phone 7,5% podíl, zatímco iOS si má připsat okolo 12 %. Jasnou jedničkou ale bude Google Android, který z pomyslného koláče ukousne zhruba 70 %. Majoritní platformou má s 66 % zůstat i v příštím roce, telefonní windows by ale měly svůj podíl zdvojnásobit (15 %), zatímco iOS si má v Číně polepšit jen nepatrně (13 %).

Trend má podle IDC pokračovat i v následujících letech. Do roku 2016 má být systém Windows Phone nainstalován na každém pátém smartphonu prodaném v Číně, iPhonů má být 16 %. Android zůstane číslem jedna s 60 %.

Analytik IDC z Pekingu Teck-Zhung Wong přičítá budoucí úspěch platformy Windows Phone na úkor iOS hlavně širokému spektru smartphonů v různých cenových hladinách. Naproti tomu iPhone je vždy jen jeden a cena aktuální generace vždy představuje nejdražší smartphony.