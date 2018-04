Microsoft zatlačen do kouta: do Windows Phone přidá podporu protokolů

Od 30. ledna neměla oblíbená e-mailová služba Gmail podporovat synchronizaci pomocí protokolu Exchange Active Sync (EAS) od Microsoftu. Nová zařízení, která by k Gmailu uživatelé připojili, by tak nemohla získávat data získávat touto cestou. Komplikace je to především pro operační systém Windows Phone, pro který neexistuje specializovaná Gmail aplikace od Googlu a který právě na EAS spoléhá.

30. ledna Původní informace hovořily o tom, že Google podporu EAS vypne 30. ledna a v tomto duchu se nesl i text tohoto článku. Na poslední chvíli však bylo rozhodnutí o vypnutí odsunuto. Článek jsme upravili a za původní mylnou informaci se omlouváme.

Microsoft však včera na svém blogu oznámil, že se Google rozhodl prodloužit podporu Exchange synchronizace do 31. července. To dává redmondské společnosti dostatek času na to, aby připravila řešení, které plnou synchronizaci s Gmailem zachová i po tomto datu.

Google oznámil ukončení provozu protokolu v průběhu prosince a Microsoft byl touto situací tak trochu zahnán do kouta. Operační systém Windows Phone 8 ani jeho nižší verze totiž nepodporují synchronizaci pomocí protokolů CalDAV a CardDAV, které jsou obecně jakýmsi standardem pro aktualizaci dat z kalendáře a adresáře kontaktů.

Serveru The Verge se podařilo zjistit, že Microsoft o záměru Googlu ukončit podporu jeho protokolu věděl už dříve, konkrétně na sklonku léta. Jenže firma tehdy nemohla na poslední chvíli podporu standardních protokolů zabudovat, protože by se tím odsunulo uvedení Windows Phone 8 a nových telefonů, naplánované na říjen.

Podle informací The Verge Microsoft plánuje podporu protokolů CalDAV a CardDAV přidat. Firma mezitím žádala Google o odklad vypnutí EAS a jak se zdá, společnostem se na poslední chvíli podařilo dohodnout. Nyní má tedy Microsoft dostatek času na to, aby se vypnutí jeho synchronizačních protokolů v praxi uživatelů v podstatě nijak nedotklo.

Microsoft zatím neoznámil, kdy nové řešení uvede. Jednou z možností je, že se podpora CalDAV a CardDAV objeví v aktualizaci, kterou by měla firma představit již za několik týdnů na veletrhu MWC v Barceloně. Vzhledem k nynější dostatečné časové rezervě to však může být i později.