Microsoft chce jít po krku androidu, možná nabídne Windows Phone zdarma

Redaktorům serveru The Verge prozradily zdroje z Microsoftu, že firma zvažuje poskytování licencí na své mobilní operační systémy Windows Phone 8 a Windows RT výrobcům zařízení zcela zdarma. Tuto možnost prý usilovně zvažuje sám šéf divize operačních systémů Terry Myerson. Na první pohled nezvyklý krok má celou řadu logických vysvětlení, zatím však není jisté, jestli Microsoft na novou strategii přistoupí.

Pokud se nakonec k tomuto kroku odhodlá, mohlo by se tak stát s příchodem updatu s kódovým označením Threshhold. Ten však má přijít nejspíš až na jaře roku 2015, tedy zhruba za rok a čtvrt. A je otázkou, jestli to není příliš pozdě. Verze Windows Phone a Windows RT poskytované zdarma by totiž měly Microsoftu pomoci rozbít současnou nadvládu androidu. Jenže pokud redmondský gigant neudělá rázný krok rychleji, Google si stále bude užívat pohodlného náskoku.

Stejně na nich nevydělá

Poskytování licencí na operační systém zdarma (pozor, nebude to open-source, jako zdrojový kód androidu) jde zdánlivě proti strategii Microsoftu. Alespoň proti té současné. Jenže firma strategii alespoň částečně mění a chce významněji konkurovat Googlu. A chce získat víc peněz z mobilního světa. Ovšem nikoli nutně licencemi, ale prodejem služeb. Firma chce, aby si zákazníci připláceli za služby jako SkyDrive, Outlook 365, Skype, Xbox LIVE a další.

Navíc na současných Windows Phone a Windows RT stejně Microsoft prakticky nic nevydělá. Nokii, která je asi jediným významnějším zákazníkem Microsoftu, firma cenu licencí kompenzovala vysokými částkami na marketing. Takže z finské firmy dostal ve výsledku Microsoft jen zlomek peněz, jestli vůbec nějaké. Teď bude Nokia patřit samotnému Microsoftu, takže na licencích by mohla firma vydělávat maximálně tak účetně.

Ostatní výrobci prodají tak málo Windows Phone zařízení, že jde o pro Microsoft nezajímavé částky. Totéž platí o tabletovém systému Windows RT, který prakticky všichni výrobci počítačů opustili a zůstává u nich jenom samotný Microsoft s tabletem Surface a nově i právě Nokia.

Zdarma získá víc

Pokud by Microsoft poskytoval mobilní operační systémy zdarma, mohlo by se jich ujmout podstatně víc výrobců a zařízení by se dostala k větší skupině uživatelů. Ti by následně u Microsoftu utratili za různé služby podstatně víc peněz než stávající relativně malá skupina uživatelů. Navíc by Microsoft mohl zkusit vydělávat na reklamách: s nimi už trochu experimentuje v případě dospělých Windows.

Myšlenka mobilních windows zdarma už v Microsoftu zraje delší dobu. Již před časem jsme psali, že firma by možná byla ochotna systém zdarma licencovat HTC: to za předpokladu, že by firma dávala Windows Phone do každého androidího smartphonu jako alternativní operační systém. Ani tato myšlenka však zatím k realizaci nedošla.