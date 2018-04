Windows Phone konečně umí česky a nabídnou 500 vylepšení

Nová Windows Phone s označením Mango dorazí na trh letos na podzim.

Microsoft na tiskové konferenci dále oznámil, že telefony s tímto systémem připravují i noví partneři: ZTE, Acer a Fujitsu. Nokia zároveň potvrdila, že i její první Windows Phone přístroj poběží na verzi Mango. Dell podle všeho nový Windows telefon nechystá a v prodeji tak zatím bude mít pouze jediného zástupce této kategorie (Venue Pro).

Zajímavé je, že zatím není úplně jasné, zda bude číselné označení Manga 7.1 nebo 7.5, zahraniční servery se přitom přiklánějí spíše k první variantě.

Jisté naopak je, že aktualizace přinese řadu nových funkcí, po kterých uživatelé volají. Oficiálně potvrzen je multitasking a lokalizace do češtiny. Zákazníci v České republice také s příchodem Manga získají plnohodnotný přístup k MarketPlace a budou tak moci nakupovat i placené aplikace.

Microsoft přitom vyjednává s operátory, že by se částky za nákup mohly objevovat přímo na účtech za služby operátora.

Významnou novinkou Manga je prohlížeč Internet Explorer 9. Jádro mobilní verze je zcela shodné s verzí stolní, rozdíl je vlastně jen v uživatelském prostředí.

Prohlížeč podporuje HTML5, naopak Flash podporován není. Microsoft spoléhá na jeho obdobu jménem Silverlight. Internetové služby vyhledá s přihlédnutím k aktuální pozici uživatele. A kolem internetu se bude u Windows Phone Mango točit téměř vše.

Stále platí, že třeba dokumenty jde do telefonu nahrát pouze přes internet. Můžete si je poslat e-mailem, nahrát na účet služby Sky Drive nebo třeba umístit na firemní SharePoint server. Doufejme, že přístroje budou umět dokumenty rozumně cachovat, abychom nemuseli ty nejčastěji používané otevírat ze serveru třeba při roamingu.

Windows Phone Mango se výrazněji propojí s různými internetovými službami. Kontakty se budou kromě gmailu, hotmailu, Microsoft Live nebo Facebooku stahovat i z Twitteru nebo LinkedIn. Uživatel si u každého kontaktu vybere, jakou formou chce protistranu oslovit. Namísto SMS tak bude moci, pokud uvidí, že je příjemce on-line, poslat zprávu třeba na Facebook. Možnosti se rozrostou s tím, jak si uživatelé budou doinstalovávat některé další aplikace.

Microsoft totiž dal vývojářům možnost své programy daleko více integrovat do systému. Dobře napsaný instant messenger se tak sám od sebe objeví právě i v kartě kontaktu jako další možnost komunikace. To bude i případ Skype klienta, který bude v době uvedení Manga na trh k dispozici ke stažení v Marketplace zdarma. Podobně budou moci vývojáři aktivněji využívat dlaždice na domovské obrazovce a řadu dalších funkcí.

Pro náruživé hráče máme také dobrou zprávu. Firma oznámila, že prakticky všechny vznikající herní tituly pro konzoli Xbox by měly mít i svou Windows Phone verzi.

Velkou aktualizaci Mango nahrají v době oficiálního uvolnění do svých telefonů i majitelé současných modelů. Nebudou tak ochuzeni o téměř žádnou z rovných 500 novinek a vylepšení. Bohužel nemohou počítat s kompletní českou lokalizací systému, ta bude jen u nových Windows Phone 7 přístrojů, které přijdou koncem roku. Do konce roku by údajně první takový telefon mohla stihnout připravit i Nokia.

S aktualizací Mango systém Windows Phone 7 dospěl a uživatelé se konečně mohou těšit na práci s telefonem bez větších omezení. Jediným výraznějším nedostatkem tak zůstává nutnost nahrávat veškerý obsah do mobilu přes internet (nebo v případě hudby přes program Zune).