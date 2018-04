Šéfové Microsoftu: Střední a východní Evropa jsou baštou Windows Phone

V Barceloně jsme se setkali se dvěma představiteli Microsoftu: Marcem Toumelinem, ředitelem divize Windows Devices pro Střední a Východní Evropu, a Gregem Sullivanem, produktovým manažerem Windows Phone. Oba pánové nám představili vizi firmy na poli chytrých telefonů a podělili se s námi o některé dosud méně známé informace.

Překvapivě vysoký podíl

Z jejich povídání je především velmi dobře vidět, že Microsoft začíná být s operačním systémem Windows Phone a jeho pozicí na trhu docela spokojený. Systém konečně začíná trochu nabírat obrátky a jedním z regionů, kde je trend nejvýraznější, je právě ten náš, tedy střední a východní Evropa.

Microsoft to tu dotáhl dokonce už tak daleko, že podle prodejů v minulém čtvrtletí je jeho operační systém dvojkou na tomto trhu. Na vedoucí Android pochopitelně stále hodně ztrácí, ale tržní podíl 7,8 procenta je povzbuzující. Apple s iOS dosáhl v našem regionu, kde jsou zákazníci citlivější na cenu telefonů, podílu 5,8 procenta.

Nejúspěšnější jsou Windows Phone v Polsku. Tady měl systém ve čtvrtém čtvrtletí 2012 tržní podíl dokonce 16,3 procenta. V listopadu zaznamenal Microsoft celosvětově trojnásobný nárůst zájmu potenciálních zákazníků (oproti předchozímu roku) o WP telefony a čtyřikrát více zákazníků než před rokem si je nakonec pořídilo.

Firma vidí v oblasti střední a východní Evropy ještě obrovský potenciál k růstu. Smartphony tu v závěrečném čtvrletí roku 2012 tvořily "jen" 34 procent trhu, který zde přitom meziročně rostl tempem 20 procent. Výhodou Microsoftu by měl být i fakt, že v regionu stále mnoho uživatelů vlastní klasické "hloupé" telefony značky Nokia. Právě tyto uživatele se bude finská firma snažit udržet a s pomocí modelů Lumia z nich udělat uživatele smartphonů.

Zrozen pro smartphony všech tříd

Výhodou Windows Phone 8 oproti konkurenci má být to, že systém je od počátku navržen tak, aby podával shodné výkony jak v levných modelech, tak ve špičkových přístrojích. "Chování Windows Phone je oproti iOS a Androidu hodně rozdílné, je to zcela záměrné," říká Sullivan. Naznačuje tím, že systém je z principu pro levné smartphony vhodnější než konkurence.

A my mu musíme dát alespoň částečně za pravdu. WP8 přístroje jsou totiž napříč všemi kategoriemi velmi rychlé a poslušné. Na druhou stranu jsme právě letos v Barceloně byli svědky výrazného pokroku i na poli levných androidích smartphonů, takže na konečný soud si musíme počkat.

Toumelin a Sullivan hovořili také o celkové filozofii firmy na poli chytrých telefonů. "Náš ekosystém vás nenutí mít přístup 'vše a nebo nic'. Pokud se vám líbí náš tablet, ale telefon preferujete od někoho jiného, máme Bing na Androidu i iPhonu, mnoho našich služeb a aplikací je multi-platformních," připomněl Sullivan.

Úhel pohledu na soukromí

Trochu si tak rýpl do Googlu, který v poslední době odmítá platformy Microsoftu podporovat. Došlo tak i na otázku podpory Exchange protokolu v Gmailu. Sullivan potvrdil, že Microsoft vyjednal s Googlem odklad ukončení provozu a že firma pracuje na aktualizaci, kterou přinese v dohledné době. "Převládl rozum, vysvětlili jsme jim, že by bylo nešťastné nechat takto na holičkách naše společné zákazníky," řekl produktový manažer Microsoftu.

Žádné opravdu zásadní novinky nám však ani Toumelin se Sullivanem neprozradili. Jisté však je, že novinek na poli Windows Phone se dočkáme ještě letos. Oba pánové neustále slibovali, že v mnoha oblastech dojde v systému ještě k výrazným vylepšením. Prý existuje celá řada funkcí, které si zákazníci žádají a Microsoft se snaží řadu připomínek zapracovat. Ovšem vždy tak, aby to bylo v souladu s filosofií systému.

Na tu existuje i jeden zajímavý pohled. "Je důležité, jaký je obchodní model poskytovatele. My licencujeme software, necháváme si za něj platit od OEM výrobců. Přístup Googlu je jiný, nechtějí licenční poplatky, ale sbírají informace, které pak prodávají inzerentům. V tom jsou velmi úspěšní, ale myslím, že to stojí za úvahu. U Windows Phone má uživatel úplnou kontrolu nad svou úvodní obrazovkou a nad tím, co aplikace a systém dělají. Uživatel je tím vstupním prvkem. Pokud uživatel dostává informace od inzerentů, není to vlastně jeho volba," vysvětlil nám Sullivan na dotaz, zda se mohou u Windows Phone objevit některé chytré funkce jako u konkurence.