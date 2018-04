Windows Phone Blue přinesou notifikační centrum a lepší multitasking

Microsoft zveřejnil změny, které přináší update známý jako GDR 2 (General Distribution Release 2) pro systém Windows Phone 8. Vylepšení, které už je pro některé smartphony k dispozici, přináší podporu FM rádia, vylepšenou podporu HTML 5 v prohlížeči Internet Explorer, vylepšení v Xbox Music a další.

Jak informuje server The Verge, zásadnější vylepšení přinese update označovaný GDR 3, který by měl být k dispozici do konce letoška. Tento update umožní výrobcům použít displeje s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 obrazových bodů) nebo čtyřjádrové procesory. Do konce roku bychom se tak měli dočkat pěti až šestipalcových tabletomobilů, o kterých se již delší dobu spekuluje.

Zásadní změnou bude nová verze mobilních Windows označovaná jako Windows Phone Blue. Nová verze systému od Microsoftu přinese notifikační centrum, vylepšený multitasking, zámek automatického natáčení zobrazení a předělané vestavěné aplikace. Dočkáme se jí však až v příštím roce.

Některé vlastnosti chystaného systému Blue bude pravděpodobně možné portovat zpátky na přístroje s Windows Phone 8 GDR 3. Prozatím není jasné, jak se bude nový systém jmenovat. Název Blue je kódovým názvem. Označení 8.1 pro něj Microsoft pravděpodobně nepoužije. Používá jej totiž u systému pro počítače, který v dohledné době uvede na trh.