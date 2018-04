Prototyp koupený na eBay odhalil chystaná vylepšení Windows Phone

Podle serveru The Verge si jeden z uživatelů fóra Reddit pořídil na aukčním portálu eBay použitou Lumii 920. Ta už na snímcích vypadala nestandardně a když telefon dorazil, objevilo se v něm neobvyklé překvapení: operační systém totiž obsahoval některé prvky, které aktuální Windows Phone nemají. Ukázalo se, že v telefonu běží aktuálně vyvíjená vylepšená verze systému, konkrétně sestavení (wpbldlab).20130509-1407.

Mělo by jít o verzi vytvořenou 9. května. Neobsahuje tak nejspíš všechna vylepšení, ale naznačuje, co nás čeká ve verzi Blue, jak je budoucí aktualizace 8.1 označována. Jednou z velmi očekávaných novinek je například notifikační centrum. Jednotné místo pro shromažďování upozornění dosud Windows Phone chybí. Nově by tu měla být speciální aplikace, jejíž dlaždice bude na úvodní obrazovce zobrazovat seznam všech zmeškaných událostí.

Mohlo by to ušetřit místo, protože doteď úkol upozorňovat na události zastávaly dlaždice jednotlivých aplikací, ke kterým by uživatel jinak rychlý přístup ani nepotřeboval. Notifikace jednotlivých programů mají jít samostatně vypínat a zapínat. Jenže nakonec tak notifikační centrum vůbec vypadat nemusí. Zdroje redaktorů The Verge údajně prozradily, že tato implementace byla pouze jednou z vývojových fází.

Další novinkou, která už se do finální verze dostane, má být možnost ukončovat aplikace v přehledu spuštěných programů. Kalendář by měl dostat přehlednější týdenní zobrazení a vylepšenou dlaždici. Novinkou by měla být aplikace pro filtrování hovorů a SMS.

Aplikace v seznamu by mohly být řazeny nejen podle abecedy, ale volitelně také podle intenzity využívání. K dalším změnám patří nová pozice vyhledávací ikony v přehledu aplikací a ještě jedna nová ikona vedle ní, jejíž funkce není přesně známa. Může sloužit pro skákání po stránkách, nebo změnu řazení aplikací.

Ačkoliv nemusí být všechna vylepšení ve finálním provedení, záhadný prototyp z internetové aukce opravdu ukazoval směr, kterým se vývoj Windows Phone ubírá. Microsoft totiž nového majitele kontaktoval s žádostí o vrácení přístroje a stažení snímků uživatelského prostředí. Odměnou mu mělo být nejen navrácení částky, kterou za přístroj zaplatil, ale i zcela nový telefon k tomu. V současnosti je tak podle serveru The Verge telefon už zpět v držení Microsoftu, který však už předtím přístroj stejně vzdáleně zablokoval.

Podle všeho šlo o testovací telefon, který jeden ze zaměstnanců firmy ztratil v autobuse. Nalezený telefon ovšem místo na policii putoval do internetové aukce. Microsoft se však k celé záležitosti více nevyjadřuje.