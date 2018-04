Záchranná brzda pro Windows Phone selhala. Android aplikace nebudou

Jmenuje se Project Astoria a měl zachránit Windows Phone. Letos v dubnu byl velkým překvapením na konferenci Microsoftu, a mnozí jej vítali s nadšením. Nyní tento projekt pravděpodobně končí. Server Windows Central informuje, že fóra vývojářů, kteří na projektu měli pracovat, zejí prázdnotou. Navíc se podsystém, který měl mít právě na starost převod Android aplikací, zcela vytratil z poslední sestavy operačního systému Windows 10 Mobile.

Podpora Android aplikací se jevila jako řešení nedostatku původních Windows Phone aplikací. Ten je způsoben nezájmem vývojářů, od kterého se pak logicky odvíjí i malý zájem samotných uživatelů. Implementace nástroje, který by jednoduše přidal Android aplikaci i podporu mobilních Windows, by býval byl zajímavý řešením. Byl však slyšet i hlasy, že by projekt Astoria definitivně zastavil vývoj samotných aplikací přímo pro Windows Phone, protože by jednoduše už nebyl vůbec žádný důvod nějaké vyvíjet.

Podle některých serverů se tento vývoj dal očekávat. The Verge píše, že už v dubnu po konferenci Build ředitel divize mobilních Windows Terry Myerson řekl, že se původně počítalo pouze s převodem iOS aplikací. Hlavním důvodem je to, že iOS aplikace by přilákaly více lidí, vzhledem k podstatně menší dostupnosti samotného systému oproti konkurenčnímu Androidu.

Ačkoliv není zcela jisté, že se Android aplikací v mobilních Windows v budoucnu vůbec nedočkáme, už ze samotného vyjádření Microsoftu pro Windows Central je poznat, jak se situace vyvíjí: „ Astoria není v tuto chvíli připravena pro použití, ale pracujeme na jiných nástrojích pro vývojáře. Snažíme se vývojářům nabídnout co největší podporu nástrojů pro převod aplikací, zejména pro webové rozhraní či iOS a brzy i těch napsaných ve Win32.“