Microsoft chystá vánoční dárek, v prosinci ukáže Windows Phone 9

Nadcházející verze mobilního operačního systému Windows Phone má přinést zásadní vylepšení. Detaily o nich se podle informací serveru TK TechNews dozvíme již v prosinci. Nová verze mobilních Windows je součástí strategie Microsoftu uvádět vylepšení systému rychleji a postupně sbližovat mobilní a desktopový systém.

Pro počítače určený systém Windows 9 (zatím není jméno potvrzeno, kódové označení je Threshold) se má v podobě testovací verze objevit už 30. září (více o chystaných Windows), mobilní odnož systému se objeví jen asi o více než dva měsíce později. Pochopitelně opět jen ve vývojářské testovací verzi. Trochu si zaspekulujeme a zkusíme si tipnout, že v tom případě by hotový systém mohl Microsoft ukázat na tradičním jarním veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.

Windows Phone 9 by měla podle všeho znamenat definitivní konec „meziverze“ Windows RT. TK O'Connor proto zmiňuje, že v dokumentech k nové verzi mobilních Windows se často zmiňuje pojmenování Windows Mobile. Zatím není jisté, zda se Microsoft k původnímu jménu systému pro smartphony vrátí, možná jde spíš o pracovní označení této skupiny systémů, které by mohlo být používáno třeba pro tablety.

Windows Phone 9 mají přinést zásadní nové funkce, které u mobilních Windows dosud chybí. Mezi nimi má být například podpora zobrazení dvou aplikací na jednom displeji, a to pro zařízení s úhlopříčkou větší než 4,7 palce. Další novinkou bude schopnost spouštět aplikace (miniaplikace, nebo zmenšené okno, zatím není provedení jisté) v okně přes okno aktuálně spuštěného programu.

Dokumenty také často zmiňují obchod s aplikacemi Amazon. Microsoft si i podle jiných zákulisních informací pohrává s myšlenkou, že by kromě svého obchodu s aplikacemi nabídl po vzoru BlackBerry i přístup k Amazon App Storu. To je obchod s androidími aplikacemi, což znamená, že by Windows Phone 9 měla dostat jejich podporu. Tím by Microsoft rozšířil nabídku aplikací, na druhou stranu v poslední době jejich množství pro Windows Phone výrazně roste a je otázkou, zda by takový krok nebyl demotivující pro vývojáře.