Všechny lumie s Windows Phone 8 dostanou i nová Windows 10

Uživatelé Windows Phone telefonů už jednou nechal Microsoft na holičkách. A to ve chvíli, když v roce 2012 nedovolil uživatelům tehdejších telefonů s Windows Phone 7 aktualizovat na systém Windows Phone 8. Tato nepříjemnost by se ovšem s příchodem další generace systému neměla opakovat.

Microsoft to tak trochu nenápadně potvrdil na twitter účtu Lumia. Jeden z uživatelů vznesl dotaz ohledně budoucí dostupnosti aktualizací s tím, že zvažuje koupi Lumie 930. Odpověď byla stručná a všeříkající. „Všechna zařízení s Windows Phone 8 plánujeme upgradovat na Windows 10,“ zní v tweetu firmy. To dává naději nejen uživatelům lumií, ale i dalších chytrých telefonů s operačním systémem od Microsoftu.

Dostupnost aktualizace pro stávající modely, a to nejspíš bez výjimky, jasně naznačuje, že nová verze mobilního systému nebude výrazně náročnější než ta stávající. A to navzdory tomu, že by mělo dojít k dalšímu sblížení mobilního a desktopového operačního systému. I proto chce Microsoft do budoucna používat pouze jméno Windows. To je druhá věc, kterou tweet vlastně potvrdil a o níž se v poslední době hodně diskutovalo. Nadcházející generace systému se bude napříč všemi platformami jmenovat Windows 10.

Stolní verzi Windows 10 odhalil Microsoft v testovací verzi už na konci září. Do prodeje se ovšem nový systém dostane až na podzim příštího roku. O konkrétní dostupnosti mobilní větve systému přitom máme ještě méně informací než o verzi pro PC. Je ale velmi pravděpodobné, že dříve než PC verze ta mobilní dostupná nebude. To zároveň znamená, že Microsoft by mohl update přinést pro modely, které budou tou dobou tři roky staré. Třeba Lumia 920, první špičkový model s Windows Phone 8, se představila v září roku 2012.