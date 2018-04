Windows Phone 8 jsou dospělý systém, některé chyby však zůstávají

Na první pohled nevypadají nová Windows Phone 8 nijak zásadně jinak než předchozí sedmičkové verze. Komu se systém dlaždic a logika systému nelíbí, žádného posunu se v této kategorii nedočká. Microsoft však tentokrát hraje na to, že stejné uživatelské prostředí začnou lidé objevovat i v tabletech a počítačích s dospělejšími verzemi Windows, a že tedy začnou po takovém systému toužit i v mobilních telefonech.

Pravdou je, že nové uživatelské prostředí Microsoftu sedí mobilům asi nejvíce, ale i v podobě Windows Phone 8 bude zřejmě vyžadovat trochu zvyku. Systém není na první pohled tak intuitivní jako jednoduchý iOS, na druhou stranu však určitě bude jednodušší než Android. Kdo je však na operační systém Googlu zvyklý, bude si muset zvykat na novou logiku ovládání i vnořenou strukturu menu. To je znak, který přetrvává už od původních Windows Phone 7.

Nový systém přináší řadu vylepšení, která nejsou na první pohled možná tolik vidět, ale která jsou důležitá z hlediska každodenního používání a budoucí využitelnosti systému. WP8 totiž půjde nadále výrazně vylepšovat a způsob, jakým je systém sestaven a jak umí pracovat s aplikacemi, znamená, že mu celkem snadno mohou přibývat funkce, které se budou tvářit, jako by v něm byly vestavěné odjakživa.

Nové dlaždice jsou praktické

Původní verze Windows Phone přinesly úvodní obrazovku s dlaždicemi dvou velikostí a pruhem prázdného místa na pravé straně. To bylo esteticky velmi čisté řešení, ale praktičnost trochu pokulhávala. Pokud jste si totiž na obrazovku naskládali všechny své oblíbené aplikace a zkratky, seznam dlaždic byl až neúměrně dlouhý a dlaždice trochu ztrácely svůj smysl. Při zaplněných několika obrazovkách totiž rozhodně nešlo jedním pohledem zjistit, co všechno zajímavého se děje.

To verze 8 výrazně mění. Velikosti dlaždic jsou tři a v té nejmenší se na jednu obrazovku vejde až 28 ikon. Podotýkáme, že živých ikon, které stále informují o stavu aplikace, počtu upozornění a zobrazují další údaje. Windows Phone jsou tak schopné na jednu stránku dostat daleko více informací v přehledné podobě než kterákoli konkurence. Třeba u Androidu se na jednu obrazovku typicky vejde 20 nebo 24 ikon, ale ty již většinou nezobrazí žádné informace.

Pochopitelně, mít na obrazovce poskládaných 28 malých dlaždic je asi extrém, většinou budou uživatelé kombinovat všechny tři velikosti. Z estetického hlediska to úvodní obrazovce sluší nejvíce v kombinaci dvou největších velikostí, jenže odolat kouzlu praktičnosti malých dlaždic téměř nejde. Nakonec tedy většinou úvodní obrazovka nebude působit tak čistým dojmem jako u starších verzí systému, ale bude podstatně použitelnější.

U minulé verze se nám líbil i prázdný pruh vpravo, který design ozvláštňoval, z praktického hlediska je však opět soustředění na co možná nejlepší využití plochy displeje určitě vítané.

Kombinací dlaždic na úvodní obrazovce existuje prakticky nekonečné množství a žádný jiný systém se možnostem přizpůsobení a zároveň přehledností a praktičností této části nemůže Windows Phone ani zdaleka rovnat. Jednou z mála otravných drobností je fakt, že autoři aplikací mohou například zakázat velký formát dlaždice, takže svoboda volby není vždy stoprocentní.

Dlaždice jsou také v současné verzi systému schopny dobře zastat i funkci jakéhosi centra notifikací, které známe z horní lišty v Androidu i iOS. Microsoft přitom slibuje, že pro přehlednost hodlá v budoucnu do systému zabudovat nějakou formu centrálního místa, které by schraňovalo všechna upozornění a události.

Prostředí je v podstatě jednobarevné, hlavní barvu si může uživatel vybrat ze široké palety. Příjemnou výhodou je možnost nastavení velikosti písma, tato volba mění velikost písma v telefonu, v centru Lidé (česky říká Microsoft hubům centra), v e-mailech, zprávách a na odemykací obrazovce. Velikostí je pět a ta největší potěší uživatele se špatným zrakem. Z Windows Phone 7 také systém přebírá lupu, která poklepáním na displej obraz ještě zvětší, a také možnost zobrazení ve vysokém kontrastu.

Rychlost bez zádrhelů

Už Windows Phone 7 si od nás vysloužily pochvalu za rychlost samotného systému a naprosto bezproblémový běh. To platí pro Windows Phone 8 dvojnásob, systém je opravdu rychlý a funguje bez zádrhelů. Rychle se spouští většina vestavěných aplikací a třeba rychlost vykreslování stránek snese srovnání s naprostou špičkou. Trochu se nám však nelíbí chování aplikací třetích stran. Pokud některé tyto programy spustíme ikonou z menu třeba několikrát po sobě, vždy nabíhají v podstatě znovu. Přitom při přepínání v rámci multitaskingu (podržením tlačítka zpět) se opětovné nabíhání omezuje jenom na některé náročnější aplikace.

V případě systémových programů k těmto prodlevám nedochází a je možné, že až programátoři své aplikace upraví pro Windows Phone 8 (drtivá většina aplikací, které jsme zkoušeli, byla ještě v původní WP7 verzi), otravného nahrávání se zbavíme. U starších aplikací se také stává, že na HD displeji mají zbytečné černé okraje, to však mohou vývojáři opět napravit.

K rychlé práci systému i aplikací pochopitelně přispívá i výkonný hardware, který nově Windows Phone 8 podporují. Dvoujádrové procesory jsou v podstatě nutným minimem, ale spíše než z důvodů hardwarové náročnosti systému jsou tu kvůli vnitřní logice systému (postaveného na jádru NT namísto CE u WP7) a výkonové rezervě. Praktická rychlost je tak v podstatě stejná jako u WP7 telefonů, ale při našem krátkém testu jsme už zaznamenali, že WP8 přístrojům tak snadno nedochází dech.

Uživatelský profil a širší upozornění

Velkou novinkou ve Windows Phone 8, která zůstávala v podstatě do poslední chvíle skryta, je nový uživatelský profil dětský koutek. Ten se aktivuje v menu a poté je možné koutek spustit z odemykací obrazovky. Namísto odsunutí její tapety vzhůru stačí táhnout doleva. V menu se dá nastavit, jaké konkrétní aplikace budou v dětském koutku dostupné. Funkce nemusí sloužit pouze k tomu, abyste mohli svůj telefon půjčit dětem bez obav o to, že změní nastavení v telefonu.

Může to být třeba i profil pro půjčení telefonu přátelům, pokud si chtějí něco rychle vyhledat na internetu nebo si chtějí vyzkoušet nějakou aplikaci. Z dětského koutku se jinam než na přednastavené programy nikdo nedostane, opustit se dá pouze tak, že vypínacím tlačítkem telefon opět zamknete a následně jej klasicky odemknete. Pochopitelně, pro správné fungování této aplikace je nutné mít nastavené heslo pro odemčení telefonu a interval zámku na minimální hodnotě.

Mimochodem, možnost nastavení intervalu zámku je něco, co také na Windows Phone oceňujeme. U Androidu nás totiž zadávání hesla (které je třeba v případě našeho firemního Exchange serveru v mobilu povinné) při úplně každém zapnutí telefonu opravdu otravuje.

Úvodní obrazovka doznala také dvou dalších výrazných vylepšení. Nově se zde mohou zobrazovat upozornění až z pěti různých aplikací. Opět je to svobodná volba uživatele a v menu si může pětici libovolně nakonfigurovat. Navíc se na pozadí jako tapeta mohou ukazovat některé aktuální informace: fotografie nebo další informace z facebooku, výstup z kalendáře, e-mailové schránky a několika dalších aplikací. U e-mailů například vidíte odesílatele, titulek a prvních pár slov textu.

Microsoft tímto spíše konkurenci dohání, než aby přinesl něco převratného, ale způsoby upozornění jsou vítaným vylepšením. Samotná upozornění ovšem opravdu fungují jenom jako indikace, klepnutím na ikonku se do konkrétní aplikace nedostanete.

Lidé na dosah

Jednou z typických vlastností Windows Phone jsou takzvaná centra, neboli huby. Asi nejdůležitější je hub Lidé, který sdružuje vaše kontakty a integruje v sobě funkce řady dalších aplikací včetně například Facebooku. Záleží jenom na tom, jaké účty a aplikace máte v telefonu nainstalovány. Microsoft například dovolí integraci do kontaktů i programům pro instant messaging. Jako první to využije jeho vlastní Skype aplikace, kterou bude nutné doinstalovat, až její verzi pro WP8 firma uvolní.

Přímo z karty kontaktu tak budete moci osobu kontaktovat téměř jakoukoli formou. Tedy za předpokladu, že se budou programátoři třetích stran snažit. Už teď bychom například ocenili, kdyby Google připravil integraci svého Google Chatu nebo Google+.

U karet kontaktů jsou kromě všech údajů vidět i informace o dění okolo dané osoby na sociálních sítích (pokud máte Twitter a Facebook účet v telefonu nastaven), zvlášť se zobrazují fotografie od kontaktu a přehledně je dostupná i veškerá historie konverzací. Hub Lidé je tak v podstatě tím jediným místem, které budete pro komunikaci s ostatními potřebovat.

Významnou novinkou tu jsou takzvané Prostory. To jsou v podstatě pokročilejší skupiny kontaktů. Zatímco do skupin si můžete jednotlivé osoby prostě jenom roztřídit, v rámci prostorů s nimi lze sdílet i celou řadu informací, například kalendář, v rámci prostorů chatovat, sdílet polohu, společně lze vytvářet poznámky atd. Některé funkce se přitom neomezují pouze na platformu Windows Phone, ale budou k dispozici i na iOS.

V rámci hubu Lidé je asi nejviditelnější integrace Facebooku do systému, kdy uživatel v podstatě nepotřebuje klasickou aplikaci. Vidět je například seznam kontaktů, které jsou on-line, zprávy na Facebook však můžete pochopitelně posílat všem, kteří jej mají.

Drobnou nevýhodou je, že konverzace, která například začala na mobilu, ale dále v ní pokračujete klasicky na počítači, se v telefonu celá neobjeví. Microsoft nabízí i samostatnou facebookovou aplikaci, která lze doinstalovat z Windows Store. Ta však nefungovala ideálně. Upozornění se v ní zobrazovala se zpožděním a aplikace docela často padá. Zde tedy ještě očekáváme zlepšení.

Komunikaci můžete v systému vést na celé řadě front. Microsoft dokonce opravil otravné vybírání kontaktu, kterému chcete odeslat zprávu. Z hubu Lidé sice nelze z karty kontaktu opět rovnou poslat SMS na sekundární mobilní číslo, ale způsob kontaktování osoby se dá snadno přepnout přímo ve zprávě. Pokud začínáte zprávu psát takříkajíc z čisté vody, tedy přímo ze zpráv a nikoli z kontaktů, při vyhledávání už systém ukazuje všechna mobilní čísla od dané osoby a ne jen to primární. Opět si lze kromě telefonního čísla vybrat třeba možnost odeslání zprávy na Facebook. V konverzaci s kontaktem je pak typ komunikace označen nadpisem, který se objeví při každé změně druhu komunikace. Chytré a jednoduché.

Chytrá a jednoduchá je i vestavěná systémová klávesnice, byť její prediktivní a samoopravná funkce znamená, že následně píše systém sám o sobě s diakritikou, což zkracuje SMS. Predikci jsme tedy téměř okamžitě vypnuli, což je škoda, protože v novém systému má být podstatně chytřejší než doposud a má umět napovídat třeba rovnou celé věty nebo opravovat slova podle kontextu věty.

Na displeji testovacího Windows Phone 8X od HTC nám klávesnice přišla možná trochu úzká, ale to je zřejmě specifická vlastnost tohoto zařízení (více v recenzi, kterou připravujeme). Také bychom ocenili, kdyby Microsoft dovolil výměnu klávesnice za nějakou klávesnici třetích stran. Tak by třeba do Windows Phone mohla přibýt podpora populárního psaní tahy (Swype). Nic takového však systém zatím neumožňuje. Podivné nám také připadá, že v režimu na šířku není klávesnice roztažená od okraje k okraji, na pohodlí jí to však nijak výrazně neubírá.

Co u zpráv firma nenapravila, jsou trestuhodně otravné doručenky. Ty stále chodí jako samostatné SMS zprávy, řadící se do jedné konverzace (konverzace se SMS centrem). Na tom není nic špatného (jen by mohl jít zvuk upozornění na doručenku vypnout), ale špatná je podoba doručenky. V ní totiž stále vidíme telefonní číslo, na které byla zpráva doručena, nikoli odpovídající jméno osoby z adresáře.

Zajímavostí SMS zpráv je možnost sdílet polohu. Tu telefon odešle formou SMS se souřadnicemi, které by na druhém konci po rozkliknutí měly spustit vestavěnou mapovou aplikaci. Je to o něco zajímavější řešení než odesílání výřezu mapy pomocí MMS.

Ještě se zastavme u e-mailů. Systémová e-mailová aplikace byla vylepšena a nově může mít černé pozadí jako zbytek systému (nebo se celé pozadí dá přepnout do bílé). Přetrvává však chyba, kdy se konverzace řadí do jednotlivých vláken podle předmětu a nikoli podle skutečné návaznosti, což může být dost otravné.

V Gmail aplikaci je opět novinkou černé pozadí, ale stále to vypadá, že tato služba Googlu je integrována do systému, jen aby se neřeklo. Trochu se tomu nelze divit, Google je teď velkým rivalem Microsoftu, ale upírat uživatelům přístup ke službám, které aktivně používají a jsou na ně zvyklí, asi není pro Microsoft ta nejvhodnější cesta. Určitě by pro firmu bylo výhodnější, kdyby lidé používali Windows Phone telefony napojené na své Gmail účty s funkčním Google Chatem, provázáním na Google+ a podobně, než když namísto toho raději zvolí telefon s Androidem. Kdo ví, třeba to někomu ve firmě dojde při přípravě příští verze systému.

Všechno microsoftí

Služby Microsoftu jsou totiž do systému pochopitelně vestavěny naprosto příkladně. Integrace SkyDrive, Outlooku nebo Office je téměř samozřejmá a vše funguje opravdu skvěle. Uživatelé samozřejmě mají možnost si sem pro větší pohodlí přidat třeba svůj Office 365 účet, pak bude práce s dokumenty a jejich sdílení ještě jednodušší. Jenže co naplat, ačkoli se Microsoftu podařilo v poslední době udělat v oblasti on-line aplikací obrovský pokrok a ty jsou skvěle použitelné, dnešnímu mobilnímu světu stále vládnou řešení od Googlu, která jsou ve Windows Phone ostentativně ignorována.

Nejvíce to našince naštve v případě vyhledávače. Bing je pro hledání na českém webu naprosto impotentní a jeho pevné navázání na vyhledávací tlačítko pod displejem se oproti předchozí verzi nezměnilo. Alespoň je vyhledávání už samostatnou aplikací a telefon po každém mylném zmáčknutí vyhledávacího tlačítka nenačítá úvodní stránku vyhledávače s miniaturním okénkem.

Stále nechápeme, proč nemůže Bing aplikace sloužit k univerzálnímu vyhledávání, kdy by se výsledky zobrazovaly průběžně a kromě výsledků z internetu by se tu objevoval i obsah z telefonu, typicky kontakty, dokumenty a další údaje. Samozřejmě bychom zaplesali, kdybychom se vyhledávače Bing mohli zbavit jednou provždy. Takhle musíme mít na úvodní obrazovce mezi dlaždicemi ikonku vyhledávače Google a na vyhledávací tlačítko v pravém dolním rohu doslova sedá prach.

Ne vše od Microsoftu je však špatné. Třeba Bing mapy konečně převzaly kompletní databázi od Nokie, takže podklady v mapové aplikaci v podstatě odpovídají tomu, co dlouho známe z telefonů značky Nokia. Tedy včetně některých chyb, které výrobce není schopen opravit už řadu let. Výhodou navíc je, že podklady se dají stáhnout pro off-line použití a to ne způsobem po čtvercích jako u Googlu, ale zcela normálně výběrem zemí. Mapová aplikace může sloužit pro základní itinerářovou navigaci, tu Turn-by-turn automobilovou však systém vestavěnou nemá. Bude tedy záležet na samotných výrobcích, jaké programy připraví, podklady by podle všeho využít mohli.

Integrace cloudového úložiště SkyDrive přináší v případě Windows Phone 8 také další velkou výhodu a tou je zálohování. To je zatím asi nejpokročilejší, jaké jsme na mobilních platformách viděli. Základem je zálohování základních nastavení telefonu a třeba účtů, které k němu máte napojeny. Dále se dají zálohovat SMS a konverzace chatů, zálohuje se seznam aplikací.

Pokud tedy telefon ztratíte (k možnosti jeho nalezení je tu funkce vyhledat můj telefon), stačí do nového přístroje pouze zadat účet Microsoft a obsah i nastavení se stáhnou zpátky. U přednastavených účtů ovšem bude nutné znovu zadat hesla, ta se na Skydrive neuchovávají.

Kromě SkyDrive bude pro uživatele Windows Phone velmi zajímavá i stránka www.windowsphone.com. Tady lze po přihlášení se svým Live ID s telefonem provádět celou řadu zajímavých operací. Je tu zaznamenána poslední poloha telefonu, lze si vyžádat i aktuální polohu. Na dálku lze spustit vyzvánění telefonu (to třeba pro případ, že ho hledáte doma a nemůžete se jej dopátrat), telefon lze uzamknout nebo vymazat. Další příjemnou službou je možnost instalace aplikací z této webové služby do telefonu na dálku.

Vrátíme se ještě k dokumentům. Integrace Office aplikace je perfektní, ale moc nechápeme, proč si třeba PDF čtečku musíme do telefonu stáhnout dodatečně. Plnohodnotné Office v telefonu jsou velký komfort, který mnohá konkurence nenabídne, navíc aplikace Microsoftu je o několik tříd lepší než různé kancelářské programy na konkurenčních platformách.

Microsoft se (správně) rozhodl vyřadit aplikaci One Note z hubu Office. One Note teď funguje jako samostatná poznámková aplikace, která není zbytečně skryta v hubu, a ihned si tak díky tomu našla místo přímo na domovské obrazovce. Na rychlé poznámky, doplněné třeba obrázky nebo zvukovými záznamy, je program zcela ideální.

Lepší možnosti propojení

Windows Phone 8 se také naučila lépe komunikovat s okolním hardwarem. V případě Bluetooth telefony stále podporují jenom profil pro audio, příslušenství pro sport k WP8 zařízení nepřipojíte. Microsoft však slibuje, že tento nedostatek brzy napraví. Tak doufejme, že to opravdu bude brzy.

V ostatních oblastech se ovšem Microsoft hodně polepšil. Systém konečně podporuje NFC a standardně je vestavěna možnost přes NFC dotykem odesílat informace a soubory. Škoda, že to ještě nejde tak, že přes NFC se přístroje jenom domluví a samotný přenos by probíhal přes wi-fi. Windows Phone také umí fungovat jako klasický wi-fi hot-spot. Díky NFC podporuje systém i funkci Peněženka, na jejímž spuštění v České republice se podle vyjádření zástupců Microsoftu pracuje.

Pracuje se také na možnosti platit za aplikace v rámci vyúčtování operátorů, jinak se dá ve Windows Store klasicky platit kartou nebo třeba PayPal účtem.

Když už jsme u aplikací, jejich množství v obchodě rychle roste, ale ten pravý boom nás teprve čeká. Vývojáři totiž získali přístup k nástrojům pro vývoj pro WP8 doslova před několika dny, takže výsledky jejich práce se začnou objevovat až za několik týdnů. Microsoft slibuje, že třeba z padesátky nejoblíbenějších mobilních aplikací jich bude zanedlouho dostupných 46.

Pravdou je, že jsme mnoho programů nepostrádali a k většině oblíbených aplikací jsme našli alternativu. Ovšem třeba milovníci Angry Birds se budou muset spokojit zatím jenom se základní verzí hry, ale to je také spíše dočasná záležitost. Kromě Rovia bude tituly pro WP8 chrlit i Disney, takže se máme nač těšit a majitelé WP8 brzy nebudou muset uživatelům androidů a iPhonů závidět.

Další novinkou je připojení k počítači. Už není potřeba otravný a vlastně nepříliš funkční software Zune, náhradou je aplikace Windows Phone 8. Ta má v podstatě stejné funkce, ale sada se má časem rozrůstat. Bezdrátová synchronizace v domácí sítí tak zůstává plusem.

Výhodou je, že se konečně do telefonu dají dostat i další soubory. Systém sice nepodporuje klasické USB Mass Storage, ale to je dnes stejně hodně na ústupu a přichází doba různých MTP režimů. I WP8 takový má a v klasických Windows se tedy telefon přihlásí jako další zařízení s diskovou jednotkou. Obsah telefonu tedy uvidíte v průzkumníku Windows, ale uživatelé zvyklí třeba na Total Commander telefon jako disk neuvidí. I tak jde o výrazný pokrok oproti předchozí verzi systému. Navíc je možné, že přístroje s paměťovou kartou by Mass Storage podporovat mohly. Přenos dat v tomto režimu je navíc opravdu hodně rychlý.

Pro majitele konzolí Xbox 360 bude dalším vítaným propojením právě spojení s Xbox účtem a možnost ovládat konzoli přes telefon na dálku. Telefon například poslouží jako klávesnice ke konzoli, což lze využít třeba při surfování na gauči. Stránku, kterou momentálně Xbox zobrazuje na televizi, lze také snadno přenést do mobilu a vzít si ji s sebou na cesty, aniž by musel uživatel znovu složitě zadávat adresu. Propojení má i řadu dalších výhod, ale vzhledem k tomu, že konzolí nedisponujeme, jsme je nemohli vyzkoušet.

Internet dvou tváří

Na operačním systému Windows Phone 8 běží v podstatě plnohodnotný prohlížeč Internet Explorer 10. To je jistě velký pokrok a při zobrazování klasických internetových stránek patří Windows Phone 8 k tomu absolutně nejlepšímu v dnešním mobilním světě. Stránky navíc prohlížeč vykresluje opravdu rychle a velmi příjemné je i vykreslování písma a rychlost překreslování při zoomování. Tím vším patří IE10 na špičku, stejně jako schopnostmi spustit prakticky jakékoli náročné webové aplikace. Tady bude uživatel limitován pouze velikostí displeje. Bohužel chybí podpora Flashe, což by v dnešním světě s rostoucím rozšířením HTML5 nemusel být velký problém.

Jenže o něco horší je situace ve chvíli, kdy zobrazujeme mobilní stránky. Ty na něm kdoví proč vypadají často dost podivně. Třeba náš vlastní systém naservíruje IE10 starou mobilní podobu webu (m.idnes.cz) namísto nové dotykové (t.idnes.cz). Na novou podobu se u nás dá přepnout, ale řada mobilních webů tuto funkci nemá, takže uživatel často dostane méně kvalitní mobilní verzi stránek než na konkurenčních platformách. Je otázkou, zda je to chyba na straně IE10 nebo jestli se budou muset jeho existenci v mobilech přizpůsobit samotní programátoři stránek.

Prohlížeč umožňuje zapnout ochranu proti podvodným stránkám a vybrat si lze činnost, kterou má konat tlačítko u spodní adresní lišty. Je tu možnost klasického zastavení či obnovení nahrávání stránky nebo se tady odtud dají vyvolat záložky či oblíbené stránky.

Z hlediska používání může někomu vadit limit maximálně šesti otevřených oken zároveň, ale nám toto číslo stačí. Spíše nám vadí, že v rozhraní prohlížeče nejsou nějak integrována tlačítka zpět a vpřed. Především tlačítko zpět by se hodilo, to funkční pod displejem totiž kýženou akci vyvolá, pouze pokud stránky procházíte bez toho, aniž byste se přepnuli do jiné aplikace. V okamžiku přepnutí jinam a pak zase zpět do prohlížeče totiž zpětné tlačítko nevyvolá předchozí stránku, ale dojde k přeskočení do té předchozí aplikace.

Fotoaparát s miniaplikacemi

Drobných vylepšení se ve Windows Phone 8 dočkal také fotoaparát. Ne všechna jsou však úplně ku prospěchu věci. Začněme ale pozitivně, fotoaparát si ponechal své velmi rychlé fungování a Microsoft i nadále vyžaduje hardwarové tlačítko spouště. Pomocí něj lze foťák spustit i ze zamčené obrazovky. Snímky seká jeden za druhým, nějaké rychlé sériové snímání, které známe z konkurenčních platforem, tu ovšem chybí, stejně jako třeba panoramatický režim a některé další funkce (makro).

S tím si však Microsoft neláme hlavu. Tyto nedostatky jsou totiž schopné vyřešit dodatečné aplikace, které systém nově umožňuje k fotoaparátu "přilepit". Česky se jim říká jednoduše fotoaplikace, anglicky mají výstižnější název Lenses, tedy čočky.

Jednotlivé lenses mohou přinášet další funkce a umožňovat práci s fotkami, aniž by musel Microsoft zbytečně dělat prostředí fotoaparátu složitější. Je to velmi zajímavá cesta a sami jsme zvědavi, jak bude v praxi fungovat. Budeme si však muset počkat, zatím jsou dostupné pouze tři aplikace s malým záběrem použití. Kukátko BING je vlastně čtečka QR kódů, CamWow umožní aplikaci různých efektů na fotky a CNN iReport umožňuje odesílat obrázky do tohoto "sociálního" reportérského prostředí.

Jedno vylepšení ovšem Microsoft příliš neodhadl. Z aplikace totiž zmizela lišta pro zoomování ve fotoaparátu. Pravda, moc často ji nepoužíváme, ale někdo může být zmaten. Zoomování se teď děje klasicky dvěma prsty jako třeba v prohlížeči, což nemusí být při focení zcela pohodlné.

Snímky lze v telefonu lehce upravovat a z předchozí verze systému tu zůstává možnost automatického uploadu fotek na SkyDrive. Tentokrát to jde i v plné velikosti. Marně ovšem hledáme volbu, která tento upload povolí pouze přes domácí wi-fi síť, ale v systému by být měla. Automatický upload by v budoucnu mělo podporovat více aplikací, ale zatím ještě nejsou připraveny.

Konečně seriózní konkurence

Windows Phone 8 je operační systém, který konečně dospěl a uživatelům přinese drtivou většinu toho, co dnes od chytrých telefonů očekávají. Jistě, chvíli budeme čekat na některé aplikace, ale Windows Phone 8 je už teď skvěle použitelný operační systém, který konkurenci dohnal a v některých ohledech i předehnal. Stále tu zůstává několik otravných nedodělků, ale je jich už podstatně méně než u předchozích verzí systému a převažují především pozitiva.

Nadále platí, že uživatelské prostředí systému asi není úplně pro každého, ale rozhodně jej doporučujeme vyzkoušet. Možná když mu přijdete na chuť, už nebudete chtít nic jiného. Pokud navíc Microsoft dodrží vše slíbené, řada zmíněných nedostatků zmizí během několika měsíců.

Microsoft garantuje aktualizace systému po dobu 18 měsíců od uvedení zařízení na trh, což je něco, co třeba Google ani udělat nemůže. V podstatě veškeré aktualizace jsou v režii Microsoftu a nikoli výrobců, což je z hlediska dostupnosti nových verzí velkou výhodou. Uživatelé Windows Phone tak nikdy nebudou muset řešit, jestli jejich výrobce stíhá přístroj updatovat.

Podle našeho názoru tedy teď už doopravdy představují Windows Phone tu třetí možnou cestu v mobilním světě. Android a iOS dostaly silného konkurenta, který bude ještě sílit. A to je dobře, možnosti volby vždy vítáme.

Brzy přineseme i recenzi prvního Windows Phone zařízení, HTC Windows Phone 8X, na kterém jsme systém poprvé vyzkoušeli. V ní popíšeme i případné oblasti, které náš test WP8 zatím nepokryl. Nebojte se proto v diskusi pokládat otázky ohledně operačního systému i nového HTC.