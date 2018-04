Windows Phone 8 nabídnou více, než jsme čekali. Známe 12 nových funkcí

Systém Windows Phone 8 je od základu úplně jiný než stávající sedmičková verze, společná je vlastně jenom vnější tvář. Microsoft při uvedení nové verze systému zdůrazňoval některé jeho nové funkce a schopnosti jako jsou podpora vícejádrových procesorů, HD displejů, paměťových karet, nový Internet Explorer 10, přímá integrace Skype, vylepšená odemykací obrazovka nebo zdokonalená synchronizace s cloudem.

O mnoho konkrétnější ale Microsoft nebyl a na opravdový seznam nových funkcí jsme doposud čekali. Díky zveřejnění vývojářské sady pro Windows Phone 8 je ale už mohou vývojáři zkoumat, a tak se seznam nových funkcí rychle dostává na veřejnost. Velké množství screenshotů přinesl například maďarský server WP7.hu.

A ukazuje se, že toho systém nabídne více, než jsme čekali. Microsoft totiž přidal drtivou většinu funkcí, po kterých jsme toužili, ale ani jsme v jejich implementaci nedoufali.

Zálohování

Zálohování v současných Windows Phone prakticky neexistuje a uživatelé s tím mohou mít slušné potíže. Naopak v nové verzi systému bude naopak zálohování automaticky vestavěno a uživatel jej bude moci kdykoli zapnout. Navíc půjde vybírat, co všechno se má zálohovat. Zvlášť tak půjde nastavit zálohování seznamu aplikací a jejich nastavení, zvlášť zálohování SMS zpráv a zvlášť zálohování fotek a videí.

Odemykací obrazovka

Odemykací obrazovka ve Windows Phone 8 se také dočká vylepšení. Svá upozornění zde bude moci zobrazovat až pět aplikací. Vedle zpráv, e-mailů a zameškaných hovorů se tak uživatelé budou moci dozvědět o dalších aktuálních událostech. Vývojáři budou mít možnost dát aplikaci schopnost na odemykací obrazovku přistupovat. Jako pozadí odemykací stránky půjde zvolit buď obrázek nebo vyhledávač Bing, což znamená, že by odsud mohlo jít rovnou začít hledání.

Sdílení přes NFC a Bluetooth

Další jednoduchou funkcí by mělo být sdílení souborů z telefonu přes NFC. Windows Phone 8 budou z hlediska práce s daty a jejich sdílení daleko otevřenější než stávající systém. Odesílat tak půjdou data i přes Bluetooth.

Ukládání na SD kartu

S vylepšenou prací s daty souvisí i možnost volby ukládání nově pořízených dat. Hudba, videa a nově pořízené fotografie se tak mohou automaticky ukládat na SD kartu namísto vnitřní paměti telefonu. Stačí to nastavit v menu. Nadále bude zřejmě pro telefony s Windows Phone platit, že do vnitřní paměti nepůjde přistupovat běžnou Mass Storage funkcí, na SD kartu to půjde.

Internet Explorer 10

Již víme, že nová Windows Phone také dostanou nový prohlížeč Internet Explorer 10. Některé jeho funkce ale zůstaly až do nynějška skryty. Nově půjde nastavit funkce lišty adresního řádku. Kromě oblíbených stránek může mít funkci stop a refresh nebo může sloužit k přepínání mezi otevřenými okny. Novinkou bude také funkce Data Sense, která umožní ušetřit množství přenesených dat. Fungovat bude podobně jako třeba úspora dat u prohlížeče Opera Mini. Servery Microsoftu jednoduše stránku zpracují a v osekané a komprimované podobě ji pošlou do telefonu. Funkce Smart Screen má zase chránit před závadným obsahem a nebezpečnými stránkami.

Vylepšené skupiny

Dalším vylepšením Windows Phone 8 bude práce se skupinami. Do nich lze roztřídit záznamy z adresáře a následně ve skupinách chatovat, posílat hromadné e-maily nebo textovky. Teď k tomu přibude možnost sdílení fotografií, poznámek nebo položek z kalendáře.

Nastavení vyzvánění

Možnosti nastavení vyzvánění u Windows Phone 7 jsou poměrně strohé, u Windows Phone 8 by měl mít uživatel větší kontrolu. Zvlášť tak půjde nastavit vyzváněcí tón pro samotné vyzvánění, novou SMS zprávu nebo zprávu z Instant Messagingu, nový e-mail a novou zprávu v hlasové schránce.

Dokonalejší upload na SkyDrive

Na internetové úložiště SkyDrive se v současnosti mohou z Windows Phone telefonů automaticky nahrávat pořízené fotografie, ovšem pouze ve zmenšeném rozlišení. V nová verzi operačního systému si uživatel bude moci nastavit, v jaké kvalitě se fotky budou nahrávat. Snímky v plném rozlišení se ale nebudou uploadovat přes sítě mobilních operátorů, telefon s jejich nahráním počká až do doby, než bude připojen do wi-fi sítě.

Práce s fotkami

S fotografiemi v telefonu půjde lépe pracovat. Půjde je různě ořezávat, otáčet a bude možné jich v přehledu označit více najednou. S tím také souvisí možnost přesouvání fotografií, které bude možno označit a přesunout je třeba na SD kartu.

Usnadnění

Nová verze systému bude mít také několik funkcí, které usnadní používání telefonů uživatelům s horším zrakem. Nově půjde nastavit velikost textu, zapnout kontrastní zobrazení a přítomna bude také lupa.

Xbox Music

Ukázky z emulátoru Windows Phone 8 také odhalují funkci s názvem Xbox Music. Ta by měla znamenat možnost streamování hudby z cloudu. Uživatel tak nebude muset spoléhat pouze na hudbu uloženou v zařízení. Zatím ale není jasné, jak si uživatelé budou moci cloudové úložiště hudbou naplnit. Zřejmě to ale půjde například jejím nákupem v Marketplace.

Screenshoty

Jednou z funkcí, kterou zdánlivě uživatelé příliš nepotřebují a neocení, je možnost snadného pořizování screenshotů. V systému by mělo být možné sejmout aktuální obsah obrazovky stisknutím tlačítka home a spouště fotoaparátu. Je to spíše jakási bonusová funkce, která ale může novým Windows hodně pomoci.

Screenshoty totiž nejsou jenom k tomu, aby se nám snáze dělaly recenze Windows Phone telefonů. Hlavně je budou moci snáze pořizovat vývojáři i uživatelé a blogeři.

Když přišel iPhone se snadnou funkcí pořizování screenshotů, rázem jich byl plný internet. Uživatelské prostředí iPhonu se tak rychle stalo velmi známým a rychle pochopeným. Lidé navíc mohli na sociálních sítích snadno sdílet zajímavé screenshoty, skóre z oblíbených her a další záležitosti. Vznikla řada stránek, které pomocí screenshotů z iPhonu ukazují různé vtipné konverzace a další obsah z telefonů.

Platforma se tak rychle rozšířila a je stále na očích. Něco podobného Windows Phone také potřebují a pokud se najednou začnou stejně hromadně objevovat screenshoty z této platformy, může jí to jenom prospět. Zdánlivě nepodstatná funkce tak může velmi pomoci znalosti samotného systému a tím jeho popularitě mezi potenciálními zákazníky.

Budou i další

Výše uvedený seznam je pouze výčtem toho nejzajímavějšího, co bylo doposud v emulátoru objeveno. Nový systém ale dostane daleko více nových drobných funkcí, které jsme ještě neviděli. Řada nových funkcí je na první pohled pouze softwarovou záležitostí, mnoho z nich je ale po podrobnějším zkoumání spjato se zcela novým jádrem systému.

I zdánlivě jednoduché záležitosti tak často nemusí najít cestu do aktualizovaných Windows Phone 7.8. Zatím sice nevíme, které funkce budou WP 7.8 chybět, ale rozhodně jich nebude málo. Dokazuje to tedy skutečnost, že půjde jen o jakousi odlehčenou verzi systému.