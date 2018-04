Vylepšete si starší Lumii, nahrajte do ní Windows Phone 8.1

Windows Phone 8.1 si mohli dosud užívat pouze majitelé nových modelů Nokia Lumia 630, 635 a špičkového typu Lumia 935, který se začal prodávat v minulém týdnu. Druhou možností bylo nainstalovat vývojářskou verzi systému, což je ovšem krok, ke kterému se většina uživatelů neodvážila.

Teď se však nejnovější verze systému spolu s aktualizací Lumia Cyan dostává na všechny lumie, které původně měly Windows Phone 8. V Česku je aktualizace v tuto chvíli dostupná pro modely Lumia 625 a 925, další přístroje budou v seznamu (ten lze najít na stránkách Nokie) postupně přibývat v následujících dnech. Kromě zmíněných dvou modelů tak postupně dostanou novou verzi systému i typy Lumia 520, 720, 820, 920, 1020, 1320 a 1520, včetně všech jejich operátorských variant. U těch však může testování nového firmwaru trvat trochu déle, telefony pořízené na volném trhu budou nejspíš aktualizovány rychleji.

Testovací Lumia 625 prošla aktualizací zcela bez potíží. Celý proces nám trval necelé dvě hodiny, a to kvůli tomu, že telefon byl předtím delší dobu nepoužíván, bylo nutné jej trochu nabít a instalovala se do něj některá ze starších aktualizací. Bezprostředně před instalací Windows Phone 8.1 se také stáhl poslední malý update verze 8.0, který má přechod na novou verzi usnadnit.

Ve všech případech jde o takzvanou OTA aktualizaci. Nová data se stahují přímo do telefonu přes wi-fi, po stažení dat dojde k automatickému nainstalování aktualizace. Pokud vám ji telefon sám nenabízí, stačí dostupnost updatu ověřit v menu nastavení v položce Aktualizace telefonu.

Samotný proces aktualizace na Windows Phone 8.1 je docela zdlouhavý. I pokud máte přístroj aktuální a nabitý, celý proces zabere asi 50 minut, alespoň tak dlouho trvala aktualizace v našem případě. Proto si vyhraďte více času, rozhodně to není chvilková záležitost, kterou zvládnete ráno před odchodem do práce.

Pomocí aplikace Nokia Software Updater for Retail jsme také vyzkoušeli, jestli už jde nahrát oficiální verzi Windows Phone 8.1 s updatem Cyan do Lumie 920, ve které jinak běžela poslední verze Developer Preview aktuálních Windows. Zmíněným softwarem lze v telefonu obnovit tovární verzi firmwaru, v případě Lumie 920 to je stále poslední verze Windows Phone 8.0. Novější software se nám do telefonu ani přes tento nástroj určený pro prodejce a malé servisy zatím dostat nepodařilo, což je vcelku logické.

S novou verzí ani jejím fungováním jsme zatím neměli žádný problém. Na druhou stranu, pokud opravdu nutně nepotřebujete novou verzi systému zkoušet, raději počkejte, až se objeví první delší praktické zkušenosti u vašeho konkrétního přístroje. Určité dětské nemoci se totiž i u finální verze vyskytnout mohou.

Zatím jsme mezi reakcemi zaznamenali potíže spojené s aktualizací a šifrováním BitLocker. Kvůli tomu se aktualizace nezdaří a telefon se neustále restartuje. Jedinou záchranou je tak obnovení původní verze softwaru pomocí Nokia Software Updateru nebo návštěva servisu. V každém případě však zákazník přijde o svá uživatelská data v telefonu. Potíž se podle všeho týká telefonů, na kterých byla instalována vývojářská verze Windows Phone 8.1 (Developer Preview). Pokud tedy v takto vybaveném telefonu šifrování BitLocker používáte (typicky ho může vyžadovat například firemní infrastruktura), do aktualizace se zatím nepouštějte, případně se s IT oddělením ve vaší firmě poraďte, jak postupovat.