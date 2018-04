Windows Phone 7 startují. Na češtinu i obchod s aplikacemi si ale počkáme

S novými mobilními Windows jsme se již mohli několikrát seznámit, některé informace o systému však byly stále nedostupné. V rámci globálního představení Windows Phone 7 však Microsoft některé detaily prozradil. Kromě velké tiskové konference v New Yorku firma pořádala i místní akce.

Na konferenci v Praze jsme se tak dozvěděli, jaké plány má s novou mobilní platformou Microsoft v Česku. První telefony s Windows Phone 7 přijdou na náš trh již v listopadu, což je velmi dobrá zpráva. Půjde konkrétně o přístroje HTC 7 Mozart, HTC 7 Trophy, HTC HD7, LG Optimus 7 a Samsung Omnia 7. Dorazí i Dell WP7x, který jako jediný nabídne vysouvací qwerty klávesnici. Všechny modely najdeme na volném trhu, minimálně některé z nich se podívají do nabídky operátorů. Microsoft zmínil jako partnery pro uvedení Windows Phone 7 operátory T-Mobile a O2. T-Mobile jisto jistě nabídne Samsung Omnia 7.

U Vodafonu se s Windows Phone 7 telefony setkáme až později. "Zařazení telefonů s Windows Phone 7 do našeho portfolia v budoucnu plánujeme," říká Miroslav Čepický z Vodafone.

Microsoft zároveň potvrdil některé vlastnosti nových Windows. Specifikace systému například vyžadují, aby daný telefon měl pouze pevně vestavěnou uživatelskou paměť, žádný z představených modelů nenabízí slot na paměťové karty. USB Mass Storage režim totiž Microsoft zrušil, telefony budou s počítačem spolupracovat, podobně jako iPhone přes iTunes, pouze přes Zune software. Mimochodem, ten společnost dnes také představila v nové verzi, která má právě synchronizaci telefonů umožňovat.

Dalším technickým požadavkem na každý telefon je přítomnost tří tlačítek pod displejem a také mechanického tlačítka spouště na boku telefonu. Všechny Windows Phone 7 telefony tedy budou mít mechanickou spoušť fotoaparátu.

Windows Phone 7 nabídnou velmi důkladnou integraci známých microsoftích služeb. Setkáme se tak se službami Bing, Xbox Live nebo Zune, prohlížečem Internet Explorer, nejen firemní zákazníci se mohou těšit na detailní integraci Microsoft Office, včetně možnosti sdílení souborů v pracovní skupině (Share Point). Podobně jako se Android telefony oživují Gmail účtem, Windows Phone 7 přístroje oživí pouze Live ID.

Nový systém sebou přináší i řadu nevýhod, přičemž třeba pro český trh se jejich počet ještě rozrůstá. Nekompatibilita starších aplikací je diskutována již delší dobu, stejně jako nepřítomnost některých funkcí jako copy – paste. Pro české zákazníky ale bude důležitější zprávou třeba to, že prozatím nebudou mít Windows Phone 7 českou lokalizaci. Tu systém v budoucnu dostane, kdy se tak ale stane, zatím není známo. Stejně tak nebudou v České republice fungovat některé služby. Kupříkladu Marketplace, což je jediné místo, odkud si uživatelé budou moci do telefonu instalovat aplikace, bude dostupný jen pro 17 nejvýznamnějších trhů. Česká republika mezi nimi není a připojit by se měla pravděpodobně v první vlně rozšiřování působnosti Marketu. Opět nevíme, kdy tato vlna přijde. Právě chybějící lokalizace a market jsou podle kuloárních informací údajnou překážkou k okamžitmu uvedení telefonů do nabídky Vodafonu.

Omezení ale půjde obejít, uživatel při prvním startu telefonu vybírá zemi, ve které se nachází. Pokud zvolí některý z trhů, kde je Marketplace dostupný, bude mu služba fungovat. Jenže Microsoft pak není schopen garantovat správnou funkčnost telefonu v regionu, kde se uživatel nachází. Jistá omezení budou fungovat také v oblasti firemních aplikací, které si doteď mohly společnosti pro Windows Mobile 6.5 připravovat a instalovat víceméně samy. Teď budou muset na řešení spolupracovat s Microsoftem, ten je totiž jediným, kdo může i speciální firemní aplikaci pustit do Marketu. Aplikace bude skryta a zaměstnanci firmy si ji budou moci nainstalovat zadáním speciálního kódu.

Potvrzen je také fakt, že Microsoft zatím nenechá výrobce příliš zasahovat do uživatelského prostředí. Výrobci ale budou moci připravovat dlaždice na úvodní obrazovku a také mohou vytvářet své vlastní huby. HTC tak bude mít svůj HTC hub, podobná řešení nabízí i u Samsungu a LG.

Nová Windows Phone 7 budou sice z počátku systém s mnoha omezeními a různými specifiky, každopádně je to ale mobilní systém s velkým potenciálem. A to i na českém trhu, kde patří dosavadní Windows Mobile k nejoblíbenějším mobilním platformám. Telefonů s tímto systémem se totiž u nás za první polovinu roku 2010 prodalo hned druhé největší množství po Symbianu.

Každopádně budou Windows Phone 7 dalším impulsem k zesílení konkurence. Microsoft ale bude muset pro opravdový úspěch systému udělat ještě mnoho. Řadu nedostatků musí co nejrychleji odstranit. Ani jeho konkurenti nepřišli v minulosti na trh se zcela hotovým systémem. Applu to trvalo přes tři roky, než jeho iOS dospěl. Androidu od Google to trvalo asi dva roky. Uvidíme, jestli se Microsoftu podaří dotáhnout svůj systém třeba jen za rok.