Windows Phone 7 Series: multitasking nebude, aplikace jen přes vlastní obchod

MIX10 byl v očích příznivců systému Windows Phone očekávanou konferencí, neboť právě v Las Vegas měly být zodpovězeny mnohé otázky, které vyvstaly po krátké prezentaci systému Windows Phone 7 series v Barceloně.

Mnohé z nich byly zodpovězeny již během prvního dnu konference a Windows Phone 7 series tak dostávájí poměrně jasný a zřetelný obraz.

Novinky z uživatelského prostředí METRO

Ačkoli jsme základní filozofii uživatelského prostředí již popisovali, připomeňme, že výchozí obrazovka sestává s dlaždic (z anglického tiles), které prezentují aplikace, webové stránky nebo widgety. Dlaždice jsou dvojí velikosti; vetší zaberou na obrazovce celý "řadek", menší se na něj vejdou hned dvě.

Dvojnásobnou velikost má například kalendář, který zobrazuje informace o nadcházející schůzce, a ty mohou být hodně podrobné (čas, místo, důvod setkání, osoba, apod.).

V každé aplikaci, která umožňuje určitá uživatelská nastavení, bude na spodní části obrazovky tzv. app bar, tedy panel se základní nabídkou tlačítek pro pohodlnou práci s daným programem. V případě bohatších možností nastavení bude možné panel vysunout a odhalit tak podrobnější nabídku.

Joe Belfiore při pondělní keynote panel prezentoval v emailové aplikaci, u níž chválil snadnou práci se zprávami. Například odstraňování emailů je velmi rychlé; stačí jedním klepnutím označit jednu či více zpráv a ty druhým kliknutím na tlačítko odstranit. To je ve stávající verzi WM 6.5.x nutno realizovat skrze kontextové nabídky.





Vývojářům naproti

Mobilní platforma nemůže být konkurenceschopná bez více než dostatečně základny aplikací. A ty mohou být v největším počtu programovány pouze v případě snadné dostupnosti vývojařských aplikací.

Toho si je dnes Microsoft velmi dobře vědom a proto v souvislosti s konferencí MIX nabídl na svých stránkách vývojářský balík ke stažení zcela zdarma. Ucelený balík nese označení Windows Phone developers tools CTP a obsahuje:

Visual Studio 2010 Express for Windows Phone CTP

Windows Phone Emulator CTP

Silverlight for Windows Phone CTP

XNA 4.0 Game Studio CTP





Hardwarové požadavky přitom rozhodně nejsou nijak krvavé, vystačíte si s PC s nainstalovanými Windows 7 nebo Vista, 2 GB operační paměti, 3 GB volného místa na disku a grafickou kartou s podporou DirectX 10. Programovat aplikace pro platformu WP7S tak může téměř každý, nepsanou podmínkou jsou samozřejmě alespoň základní znalosti programování.

Windows Phone Developers Tools ke stažení zde



Marketplace jediným distribučním kanálem, konkurenční aplikace vítány

Na dobro bude u nových WP7S konec s možností instalovat aplikace z různých zdrojů, neboť jediným podporovaným bude Windows Marketplace for Mobile. Stahování CAB souborů a následné manuální instalaci programů do telefonu tak zřejmě odzvonilo. Jedinou výjimkou budou registrování vývojáři, kteří budou mít telefon odemčený, což by umožňovalo i instalaci aplikací mimo marketplace, tzv. sideloading. Podobně jako u mnoha jiných ale není ani v této věci úplně jasno.

Toto omezení může leckterému dlouholetému uživateli připadat jako nesmyslné, na druhou stranu pokud se Microsoftu podaří současnou poněkud nefungující podobu aplikačního portálu přetvořit ve skutečně funkční ekosystém, není se čeho obávat. Urychlit by se měla především integrace funkčního platebního modelu s možností nakupovat libovolné aplikace, tj. bez ohledu na region, a odkudkoli.





V době spuštění Marketplace byla totiž nabídka aplikací silně lokalizována v závislosti na regionu, v kterém je daný telefon právě používán. Nejširší nabídku aplikací měli Američané, ostatní na tom byli výrazně hůře.

Novinkou bude existence zkušební verze každé komerční aplikace v nabídce marketplace. Uživatel tak bude moci program omezenou dobu otestovat a teprve potom se rozhodnout, zda se jeho pořízení vyplatí.

Jistě si vzpomenete na květen loňského roku, kdy Microsoft zveřejnil tak trochu kontroverzní dokument s podmínkami chystaného Marketplace. Ten se nesl v duchu nesmyslné a dodnes aktuální politiky Applu, v rámci které se na Marketplace nemohly dostat třeba konkurenční webové browsery nebo přehrávače multimédií.

Časy se mění a s nimi i stanoviska a tak dnes z Redmondu zní: "Programujte konkurenční webové prohlížeče, mapové klienty, přehrávače nebo emailové klienty. Jsou vítané". Malým škraloupem ale zůstává pevné nastavení výchozích aplikací. Znamená to, že po klepnutí na adresu u nadcházející schůzky se neotevřou Google maps, podobně aktivní odkaz se bude vždy načítat ve vestavěném prohlížeči.

Skutečný multi-tasking nebude, konec paměťovým kartám

Po poměrně příjemných novinkách v minulých odstavcích přijde v těch následujících ledová sprcha. O možnostech multi-taskingu u WP7 series se spekuluje od prvního představení systému prakticky neustále.

Konference MIX10 učinila všem dohadům přítrž. Konečné resumé ale není takové, jaké by si mnozí přáli. Ryzí multitasking se snadným přepínáním mezi běžícími aplikacemi skrze rozličné správce úloh je, zdá se, minulostí.

Zařízení na bázi Windows Phone 7 series totiž výše zmíněné již umožňovat nebudou. Microsoft po vzoru Apple přichází se systémem push notifikací ovšem s vlastním označením Microsoft notifications service.

Aplikace třetích stran, u kterých to má smysl (instant messenger), tak budou uživatele o novinkách (nová relace v messengeru) informovat prostřednictvím horním lišty.





Pomocí ní se vrátíte do prostředí konkrétní aplikace, v některých případech bude lišta rozkliknutelná a bude zobrazovat další relevantní informace (v keynote prezentováno na zobrazení novinek u sledovaného sportovního utkání). Z toho vyplývá, že zde nebude žádný standard notifikací, jejich styl a podoba se tak bude odvíjet podle potřeb dané aplikace.

Widgety a aplikace, které si uživatel "vytáhne" na výchozí obrazovku, budou o změnách uživatele informovat přímo skrze aktivní dlaždici (např. nové fotky/stavy na sociálních sítích).

Zároveň to ale znamená, že u WP7S nebude žádné notifikační centrum jako tomu je u Androidu nebo webOS. Alespoň takto to zatím dle interpretace představitelů Microsoftu na konferenci vyznívá. Zároveň uživateli příchozí notifikace nijak nepřeruší právě prováděnou činnost, naopak na lištu klepne kdykoli bude chtít.

Vestavěné aplikace budou podobně jako na iPhonu "běžet" v pozadí i po jejich opuštění, např. budete moci poslouchat hudbu a přitom prohlížet webové stránky a podobně.

Poněkud hořkou pachuť má i další specifikace nového systému, podle které bude u nových zařízení konec s paměťovými kartami. Telefony budou mít pouze vestavěnou a tudíž nevyměnitelnou flash paměť velikosti minimálně 8 GB. Daleko horší je ale absence přístupu k souborovému systému, který bude podobně jako u iPhonu šifrován. Každá aplikace tak bude mít přístup pouze k vyhrazené části paměti – například multimediální prohlížeč pouze k multimediálnímu obsahu.





To je samozřejmě logické, nač u takového prohlížeče zobrazovat třeba dokumenty MS Office, ovšem nemožnost použít telefon jako USB mass storage dnes působí přeci jen malinko podivně. Jedinou cestou k nahrání nového obsahu do telefonu tak bude aplikace Zune v PC. Můžeme jen doufat, že Microsoft ve spolupráci s vývojáři souborový manažer do systému nakonec přeci jen dodá. Uvidíme.

Absence multitaskingu a nemožnost použít telefon jako USB disk, jsou prozatím jasně nejhorší zprávy a zároveň zřetelným signálem, že nám dnešní svobodná Windows Mobile budou v budoucnu trochu "jablkovatět."



Multi-touch a uživatelské prostředí (interakce)

Multidotykový kapacitní displej nebude cizí žádnému telefonu s WP7. K ovládání zařízení bude vedle displeje sloužit trojice tlačítek (Start, zpět, hledat) doplněná o spoušť fotoaparátu, hlavní vypínací tlačítko a samozřejmě akcelerometr, který najde využití především u multimédií a her.

Microsoft v oficiálním dokumentu detailně popisuje uživatelské prostředí nového systému a možnosti jeho interakce, za zmínku stojí:

minimální vzdálenost mezi dvěma klikatelnými oblastmi (touch targets) jsou 2 mm/8 px

minimální velikost aktivního interaktivního prvku je 9 x 9 mm (34 x 34 px)

libovolné elementy uživatelského prostředí musí na dotyk reagovat okamžitě, bez sebemenší prodlevy, které by mohly narušit koncentraci uživatele (lidově přerušit nit)

reakce na dotyková gesta musí být okamžitá a musí být vidět v okamžiku jejich provádění a nikoli až následně

Dotykový displej rozezná následující gesta:

Klepnutí

dvojité klepnutí (rychlý zoom)

pohyb do stran (posouvání panoramatickým obsahem)

listování fotografiemi (flick)

delší stisk (pravděpodobně k zobrazení nabídky)

multidotykové zoomovaní

Rozložení klávesnice se bude lišit v závislosti na aplikaci, v které klávesnice vyskočí (např. u webového prohlížeče bude snadno přístupná doména .com, u telefonní aplikace numerické rozložení apod.)





Snadná změna grafického téma, jak ho známe dnes, nebude možná, měnit bude možné pouze barvy elementů na výchozí obrazovce, font i jeho velikost jsou nastaveny napevno.

Více informací můžete čerpat přímo z oficiálního dokumentu







Ukázky prvních aplikací třetích stran

Svůj prostor na konferenci dostaly i vůbec první WP7S aplikace třetích stran, všechny vytvořené za pomocí nástrojů Silverlight, Visual Studio nebo XNA Game studia.

Jako první se předvedla aplikace Assocciated press mobile, která seskupuje všechny zprávy z přední americké tiskové agentury. Opět je použit model s velkým panoramatickým plátnem, mezi kterým uživatel posouvá dotykovým gestem.

K filtraci zpráv slouží členění do kategorií (hlavní zpráv, sport, byznys, životní styl, technologie,…), k článkům je možné přidat komentář nebo je sdílet prostřednictvím sociálních sítí. Efektní je prohlížení fotogalerií u vybraných textů.

Svůj prostor dostala i elektronická podoba deníku s názvem Hush Hush. Ta se chlubí opět svěžím, ale od zbytku systému zcela odlišným designem a přívětivostí vkládání nových zápisů.





Asi největší ovace zaslouženě sklidila 3d akční hra The Harvest s opravdu pěkným grafickým kabátkem a evidentně dobrou hratelností. Jak jsme uvedli v jednom z předchozích článků, WP7 zařízení rozhodně mají potenciál v oblasti her v mobilních telefonech zamíchat kartami.

Hardwarové specifikace WP7 zařízení jsou známy. Minimální hardwarové požadavky nových Windows Phone 7 jsou stejně jako ostatní (dříve) sporné body předmětem dohadů a spekulací. Těm je ale díky MIX10 definitivně konec.



Specifikace WP7 telefonů budou následující:

Kapacitní multidotykový displej s rozlišením HVGA (320 x 480 px) nebo WVGA (480 x 800 px)

Displej musí být schopen najednou rozeznat dotyk na čtyřech místech

Vybraná zařízení nabídnou fyzickou QWERTY klávesnici

Použitý CPU musí obsahovat mikroprocesor ARM Cortex nebo Scorpion, který používá třeba současný Qualcomm Snapdragon 1 GHz

Paměť: minimálně 256 MB RAM a 8 GB vnitřní paměti

Diskrétní grafická jednotka s podporou DirectX 9

WP7 budou nativně přehrávat klipy v kodeku DivX (v. 4,5,6) a H.264

Fotoaparát bude mít snímač s minimálně 5 miliony buněk (=> 5.0 Mpix fotografie), s bleskem a tlačítkem spouště

A-GPS, kompas, akcelerometr, světelný senzor a senzor přiblížení

Tlačítka pod displejem v sestavení: zpět, start, hledat





HTC HD2, které se oficiální aktualizace na WP7 bohužel opravdu nedočká, což zaznělo z úst představitelů Microsoftu i během konference, splňuje snad všechny požadavky nového systému. Výjimkou může být jen vnitřní 512 MB FlashROM, což možná nové verzi systému stačit nebude.

Viděn první Samsung s Windows Phone 7

Zatímco v Barceloně byly k vidění pouze bezejmenné prototypy WP7S z produkce společnosti ASUS, na konferenci MIX mohou návštěvníci v rukou řečníků vidět také telefon Samsung Slate, který je až nápadně podobný Omnii i8910 a již dříve viděné tenké LG Panther s vysouvací klávesnicí.





Pro všechny prototypy je společným jmenovatelem velký dotykový kapacitní displej, trio základní tlačítek pod ním a samozřejmě systém Windows Phone 7.