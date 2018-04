Oficiálně: aktualizace na Windows Phone 7.8 bude až počátkem roku 2013

Vzhledem k velké mediální pozornosti, které se dostalo při uvedení na trh systému Windows Phone 8, není divu, že Microsoft finální představení levnější varianty Windows Phone 7.8 odsunul. A ačkoli se několikrát spekulovalo o různých datech uvedení systému, zdá se, že pravdou byl nakonec termín odsouvající uvedení aktualizace na první kvartál roku 2013.

Microsoft to nyní potvrdil na svém blogu s tím, že aktualizace je momentálně intenzivně testována. Firma spolupracuje s výrobci a operátory na tom, aby se co nejdříve z kraje roku 2013 mohl update dostat na co největší množství přístrojů. Zároveň tím však společnost naznačuje, že na všechny telefony se nakonec dostat nemusí. A přesnější datum uvedení zatím zřejmě známo není.

Zdá se však, že nakonec bude něco pravdy i na spekulacích, které tvrdily, že Windows Phone 7.8 se objeví již letos v prosinci. Ve stejném příspěvku na blogu totiž představitelé firmy hovoří o tom, že modely s Windows Phone 7.8 právě začínají být uváděny na světové trhy. Zdá se tedy, že v nových přístrojích, jako je třeba Nokia Lumia 510, se přeci jenom systému dočkáme dříve než samotné aktualizace.

Microsoft také představil několik nových funkcí, které se objeví u aktualizace 7.8 a kterou dostanou přístroje s dosavadní verzí 7.5. Nově si bude moci uživatel zvolit z dvaceti namísto deseti barev prostředí, nové budou i funkce odemykací obrazovky – může se tu zobrazovat "obrázek dne" z vyhledávače Bing a nově bude zavedena kontrola hesla, která zabrání náhodnému smazání obsahu telefonu připojeného k Exchange serveru. Microsoft také slibuje nové aplikace, i na starší verzi mobilních Windows se tak mohou uživatelé těšit například na Angry Birds Star Wars a Angry Birds Space.

Windows Phone 7.8 jsou aktualizací dosavadní větve operačního systému od Microsoftu, navazují na verzi 7.5. Určena jsou pro stávající zařízení, která nemohou dostat zcela nová Windows Phone 8. Ta jsou totiž postavena na nové architektuře a vyžadují lepší hardware. Uživatelské prostředí obou verzí je však stejné.

Zřejmě v závěru prvního čtvrletí 2013 čeká aktualizace i uživatele nových Windows Phone 8 telefonů. Jmenuje se Apollo Plus a má přinést opravy chyb a několik vylepšení například v oblasti wi-fi konektivity, podporu VPN nebo vylepšení zvukových možností systému. Informace hovoří o tom, že tento update by měl Microsoft oznámit na únorovém Mobile World Congress v Barceloně.