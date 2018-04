Windows Mobile 7: stylus můžete zahodit

Systém Windows Mobile 6 byl představen na loňském veletrhu mobilních technologií v Barceloně. První zařízení s touto verzí přišla na trh až ve druhém čtvrtletí loňského roku. Šestková verze se od WM 5.0 nijak propastně neliší. Jistě, vylepšení je hned několik, avšak grafický kabátek a vůbec celá filozofie zůstala zachována.

Příchod Windows Mobile 7 by ale měl být ve znamení velkých změn. Kromě dosti překopaného grafického rozhraní přibudou také nové technologie ovládání a různá gesta. Některé povely tak bude možno přístroji udělit pouhým zatřepáním přístroje nebo jeho náklonem.

První konkrétnější informace na svém blogu zveřejnil Nathan Weinberg, který má přístup k dosud nezveřejněným dokumentům Microsoftu. Sám však pochopitelně nemůže uveřejnit vše a jedním dechem dodává, že se finální verze může propastně lišit.

Jisté však je, že nová verze mobilních Windows by měla být zcela přizpůsobena ovládáním prsty. Různá rolování nabídkami, přesunu v menu tahy prstů, tedy to, co zatím Windows Mobile nabízejí pouze prostřednictvím aplikací třetích stran, bude v nové verzi již standardně integrováno. Ano, komunikátory od HTC nabízejí TouchFLo již dnes. Takové řešení se ale nedá za komplexní označit ani při nejlepší vůli.

Nové komunikátory s Windows Mobile 7 by obecně měly být přímými konkurenty iPhonu. Multidotykové displeje zajistí, že konečně půjde o skutečnou a plnohodnotnou konkurenci.

Nový internetový prohlížeč, virtuální klávesnice a lepší čtení textu

To, že vestavěný webový prohlížeč s názvem Pocket Internet Explorer nepatří k nejpovedenějším, ví i samotný Microsoft. Proto není divu, že v nových Windows Mobile bude internetový prohlížeč k nepoznání. Samozřejmě i zde se bude bohatě využívat dotykových gest, přibude také možnost přiblížení zvolené sekce stránky (podobnou funkci nabízí třeba Opera Mini).

Citelného vylepšení se dočká také softwarová klávesnice, která bude velmi podobná ne-li totožná s tou u Apple iPhonu. Jednotlivá písmena jsou dostatečně velká (i když to se odvíjí od použitého displeje), aktuálně stisknuté tlačítko se navíc zobrazí v malém obláčku. Toužíte-li po podobné klávesnici už teď, doporučujeme vyzkoušet PCM Keyboard nebo Zoom Board. Také práce s textem bude komfortnější, označený text se nejen barevně zvýrazní, ale také zvětší ve zvláštní bublině. Na obrázku, který má být zřejmě z mobilní edice MS Wordu je ale jedna podivnost - ikonky jsou doslova bleší velikosti a patrně jde o upravený screenshot ze stolního Wordu.

Pohybová gesta

Ovládání změnou polohy WM zařízení bude u nových Windows Mobile jedním z hlavních lákadel. Kromě snadného přepínání mezi skladbami v audio přehrávači, bude obdobně řešeno také uzamykání a následné odmykání telefonu.

Zkrátka a dobře, místo pera si tak ve spoustě situacích vystačíte s ladným a přesně koordinovaným natřásáním přístroje, který bude doslova skákat jak vy na něj pískat.

Okolním (a nezasvěceným) pozorovatelům bude možná vaše jednání připadat podivné, ale tím se žádný uživatel WM přístroje trápit nebude.

Mnohem lépe bude zpracována editace pořízených fotografií.



Spolehlivé rozpoznávání pohybových gest nebudou mít na starosti mechanické gyroskopy, celé břímě totiž převezme vestavený fotoaparát. Neustálé sledování gest a jejich odlišování se zřejmě nepříznivě projeví na výdrži baterie.

Pohodlné listování nabídkami

Také rolování rozsáhlými menu a stovkami přijatých SMS nebo emailů bude v nové verzi daleko pohodlnější. Namísto virtuálních posuvníků přijdou na řadu jemné tahy prstů do libovolných směrů.

Listování složkou s emaily:

Ačkoli se jedná o vůbec první ucelenější informace o nových Windows Mobile 7, nakonec může být všechno jinak a finální systém tak může mít zcela odlišnou podobu. Příznivcům WM zařízení nezbývá než čekat. První telefony s novou verzí totiž mají na trh přijít až v roce 2009. A do té doby se může změnit lecos.

