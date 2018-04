Windows Mobile 6.5 ve znamení změn

Nové funkce, uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadné ovládání prsty a surfování po webu srovnatelné s komfortem na PC. To to jsou klíčová témata právě představených Windows Mobile 6.5. Zařízení s novou verzí OS zároveň nabídnou dvě zcela nové služby. A to MyPhone k bezdrátové synchronizaci textových zpráv, kontaktů, fotek a videí. Druhou je pak Windows Market Place pro snadný nákup/stažení aplikací přímo z telefonu.

Celý tento nový koncept má souhrnný název Windows Phone a ačkoli si operační systém samotný ponechá označení Windows Mobile doprovázený patřičným číslem, přístroje postavené na něm budou označovány jednoduše jako Windows Phone.

"Spolupracujeme s partnery napříč trhem a s jejich pomocí vytvoříme novou generací Windows telefonů, které přemostí dnešní rozdíl mezi telefonem a PC," uvedl během prezentace Steve Ballmer.

Windows Mobile 6.5: nová hlavní obrazovka a nabídky ve stylu včelí plástve

Zcela nová je pohotovostní obrazovka, na které po probuzení telefonu uvidíte krom aktuálního data a času jen místo a čas další schůzky. Pokud klepnete na ikonku zámku, objeví se posuvné ikonky prezentující zmeškané hovory a příchozí textovou korespondenci. Pokud vás tak budou zajímat nové SMS, pak jednoduše uchopíte příslušnou ikonku a přesunete jí doprava; systém se odemkne a následně přejde do složky se SMS.

Jistých změn dosáhla i hlavní obrazovka Dnes. Nelze však mluvit o revoluci, neboť velmi podobnou filozofii Homescreenu nabídl již dříve třeba Samsung SGH-i600 s Windows Mobile 5.0 for Smartphone Edition. U Windows Mobile 6.1 Standard pak tento způsob rozdělení Homescreenu dostal označení Sliding panels. Mezi jednotlivými panely tak listujete tahy prstu po displeji, aktuální panel je zvýrazněn průhledným rámečkem a větším fontem.



Nově je však horní informační a spodní nástrojová lišta průhledná a tak není použité pozadí na hlavní obrazovce nijak rušené. Detail, který potěší.

Hodně odlišné je ale členění programové nabídky a nastavení. Po stisku tlačítka Start, které bude spolu s telefonními klávesami jediným tlačítkem u budoucích Windows phones, tak systém přejde do nabídky ve stylu včelího plástu. Každá aplikace je tak prezentována šestiúhelníkem, což sice není právě nejúspornější schéma, nicméně systém bude i v této části rozumět dotykovým gestům a tak kýženého zástupce najdete velmi rychle. Jednotlivé ikony bude možno snadno přehazovat a tak si uživatel bude moci ty nejčastěji používané umístit do přední linie. Navíc ani v této části systému uživatelé nepřijdou o svou tapetu z obrazovky Dnes – včelí plást je opět transparentní a pozadí tak překreslují jen samotní zástupci aplikací. Oproti nudnému, v noci značně nepříjemnému a energeticky náročnému bílému pozadí současných WM je to velmi dobrý krok vpřed. Konečně zmizely ony nevkusné miniaturní posuvné lišty, které nejenže jsou dnes totálně out, ale navíc se u menších úhlopříček 2,8“, což je zatím stále nejfrekventovanější velikost, zcela minuly účinkem. Ono totiž „popadnout“ posuvník na první pokus chtělo jednak cvik a pak i trpělivost. Nově použité posuvné nástroje jsou citelně širší a svým grafickým vzezřením mnohem lépe zapadnou do podoby nových WM 6.5 a vytvoří tak graficky souměrný celek.

Oněm titěrným ikonkám, křížkům a nabídkám obecně zdá se odzvonilo a všechny části systému by měly být optimalizovány pro snadné ovládání prstem. Stylus přesto, doufejme, budeme u Windows telefonů vídat i nadále. Přesný náčrtek prstem prostě nenamalujete. Nová Windows Mobile dostanou i novou telefonní aplikaci, vylepšen bude třeba telefonní seznam, který bude již v základním náhledu jednotlivým kontaktům přiřazovat fotografii.

Citelných vylepšení doznal i vestavěný prohlížeč Internet Explorer 6, jenž má podle všeho ambice postavit se v současnosti nejoblíbenějšímu prohlížeči na WM telefonech, norské Opeře mobile. Základní menu se konečně vzdalo textové podoby, rádi vidíme i plynulý zoom pomocí rozměrně lišty. WM 6.5 na HTC Touch Diamond2:











První dojmy z Windows Mobile 6.5 dle serveru Engadget: Windows Media Player zůstal takřka nezměněn

WM 6.5 stále podporuje pouze odporové dotykové displeje, nikoli kapacitní

Nová software klávesnice z dílen HTC se povedla

Skrolování je v menu včelího plástu velmi pomalé, to je však zřejmě způsobenou ranou verzí systému

IE zobrazuje stránky korektně, ovšem ona lišta pro zoom nefunguje právě ukázkově, opět zřejmě vinou alpha verze celého PS



Steve Ballmer představuje Windows Mobile 6.5:





Windows Marketplace

Windows Marketplace je microsoftí obdobou Apple App Store. Na rozdíl od něj ale nebude Marketplace jediným způsobem, jak mohou uživatelé aplikace získávat a vývojáři rovněž nejsou nuceni k nabízení svého produktu skrze tento obchod. Marketplace by měl být dostupný jak z mobilních telefonů tak ze stolních počítačů. Microsoft chce totiž mobily a počítače vzájemně co nejvíce sblížit. Konkrétní podoba Marketplace ale odhalena nebyla.

My Phone

Služba My Phone umožní uživatelům synchronizovat svá data nejen se stolním počítačem, ale také s internetovým serverem. Každý uživatel si vytvoří svůj vlastní účet a v jeho rámci dostane 200 MB úložného prostoru, kam si bude moci zálohovat svá data z telefonu. Pokud kdykoli změní telefon, data obsažená ve svém profilu si do něj bude moci opět nahrát. My Phone synchronizuje kromě klasických PIM dat i třeba SMS zprávy, fotografie nebo videa pořízená telefonem a také dokumenty.





Můžete si vybírat, které položky se mají s telefonem synchronizovat a které nikoli, synchronizované položky se mohou na požádání vymazat z telefonu, takže třeba SMSky s vaší milenkou vás v telefonu již kompromitovat nebudou. Synchronizaci lze naplánovat nebo ji učinit ručně. Služba My Phone je tak vlastně daleko dokonalejší, než synchronizace Windows Mobile přístroje s Outlookem. Celkově služba potvrzuje dnešní trend, kdy se mobilní přístroje budou snažit co nejvíce dat synchronizovat s internetovými servery. Takzvaný Cloud computing je ale zároveň velkým bezpečnostním strašákem. Uvidíme, jak se osvědčí v praxi, zatím se nám My Phone hodně líbí.





Konkurenční boj

Tisková konference Microsoftu ukázala, že se výrobce opravdu silně snaží vyrovnat se současnou tvrdou konkurencí. Steve Balmer se domnívá, že během několika příštích let budou mít chytré telefony celkově asi 50% tržní podíl. A Microsoft chce pochopitelně z tohoto koláče ukousnout co nejvíce. A tak ačkoli není jeho operační systém z těch nejmodernějších, třeba službou My Phone zase trochu získává náskok. I když pravda, s internetem se synchronizuje i Google Android nebo Palm Pre, každý ale trochu svým způsobem. Současný konkurenční boj operačních systémů je opravdu velmi zajímavé sledovat a my se mu i z Barcelony budeme věnovat nadále.

Závěr: je našlápnuto správným směrem

Zdá se, že přes počáteční nemalou dávku skepse, kterou ještě prohloubily první neoficiální obrázky nového systému, mohou být Windows Mobile 6.5 skutečně povedeným projektem. Měly by být zároveň cestou, jak udělat systém uživatelsky přívětivější a bez dodatečných aplikací zajistit snadné ovládání telefonu výhradně prsty. Zatím není jisté kdy a jestli vůbec se časem objeví oficiální upgrade WM 6.5 pro současná zařízení.