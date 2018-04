Windows Mobile 6.5 se blíží: vylepšené uživatelské prostředí a nové služby

Změny mezi Windows Mobile 6.0 a 6.1 nebyly nijak citelné a neznalý uživatel by rozdíl mezi oběma verzemi na první pohled poznal jen těžko (čtěte více zde). Vítanou změnou bylo především řazení textových zpráv do podoby konverzace pro větší přehlednost, vylepšení jsme zaregistrovali také u vestavěného internetového prohlížeče. Edice Standard pak konečně dostala podporu textové schránky pro snazší práci s textem. Sečteno a podtrženo, šlo o změny spíše kosmetické, což by pro verzi 6.5 a především verzi 7 platit nemělo.

Časový plán očekávané verze 6.5 je následující:

WMC 2009 Barcelona (polovina února) – oficiální představení nadcházející verze WM

Polovina roku 2009 – distribuce nové verze výrobcům Windows Mobile zařízení

Třetí čtvrtletí 2009 – první zařízení s novými Windows Mobile 6.5 na trhu

Mimoto se samozřejmě objeví oficiální i neoficiální (ty budou tradičně dostupné dříve) upgrady na stávající zařízení. Portál XDA-Developers, server kuchtíkům nových ROM zaslíbený, opět nezklamal a před několika dny se na jeho stránkách objevil odkaz na stažení beta verze WM 6.5 pro HTC Blue Angel, s nímž se před lety setkali zákazníci T-Mobilu, resp. Eurotelu, pod názvem MDA III, resp. Dataphone III.

Jak již bylo řečeno v úvodu, nejde samozřejmě o finální verzi systému, nýbrž jen o jakýsi mix současné a nadcházející verze. Důležité ale je, že ROM nejsou cizí některá vylepšení, se kterými bychom se měli setkat u oficiální verze WM 6.5.





Na dostupných obrázcích je vidět citelná změna hlavní obrazovky Dnes, kdy lze mezi jednotlivými moduly (plug-iny) snadno rolovat prsty. Nejde však o žádnou novinku - takřka shodně řešený Homescreen byl jednou z novinek u WM 6.1 Standard. Ba co víc, totožné řešení poznali již majitelé Samsungu SGH-i600, tehdy ještě s Windows Mobile 5.0.

Možná si vzpomínáte na první screenshoty WM 6.5, jež před časem uveřejnil server SmartphoneFrance. Jeden z nich přitom zachycoval výše popsanou filozofii obrazovky Dnes, na druhém pak byla podoba programové nabídky složené z šestiúhelníkových bloků. Okolo obrázků se krátce nato strhla bouřlivá diskuse – zatímco jedni je považovali za autentické, druhý tábor je označil za podvrh. Podivné bylo třeba použití ikonky domku z Mac OS X v hexagonu Today, dále pak názvy některých aplikací (Youtube místo YouTube, Task namísto správného Tasks).

Nakonec se však ukazuje, že "a" je správně, neboť se objevily fotografie zařízení Exeda společnosti CompuLab (čtěte více zde), na kterých je ono řazení aplikací ve stylu včelího plástu patrné. O tom, zda je to krok správným směrem, či stranou, rozhodne až odezva samotných uživatelů.





Z další dvojice obrázků je vidět očekávaná integrace portálu pro přímý nákup aplikací, což signalizuje ikonka Market Place. Ostatně první informace o SkyMarketu, jak se má onen portál jmenovat, prosákly v průběhu listopadu, když Microsoft zveřejnil popis některých pracovních pozic.

Další podporovanou službou bude SkyBox pro snadnou synchronizaci informací v telefonu s internetem. Půjde o komplexní synchronizaci e-mailů, textových zpráv, záznamů v kalendáři a telefonního adresáře včetně přiřazených fotografií. Jde tedy o obdobu služby MobileMe, kterou znají uživatelé Apple iPhonu.

Podobné služby nabídne služba SkyLine, jen s tím rozdílem, že bude určena pro firemní sféru – s možností synchronizace s hostovaným Exchange serverem a použitím vlastního doménového jména.

Zapracovalo se rovněž na dotykových gestech a jejich interakci s uživatelským prostředím. Setkáme se tak s efektem elasticity, kdy se nabídka po dosažení konce vlivem setrvačnosti posune ještě dál a následně se vrátí zpět. Zároveň byl změněn systém odemykání displeje pomocí posuvníku, který znají uživatelé HTC Touch HD při příchozím hovoru.

Video WM 6.5 beta na HTC Blue Angel:

Nakolik - a jestli vůbec - jsou uvedené informace pravdivé, se ukáže již za tři týdny, kdy se otevřou brány barcelonského kongresu. O všem podstatném vás budeme informovat.