Windows Mobile 6.5 pod lupou: rychlejší, s novými funkcemi i novou tváří

Výše jsme si uvedli přehled modulů, které plugin standardně obsahuje. Ne každý ale všechny využije, a proto je zde malá, ale velice užitečná utilita ke správě tohoto pluginu, a to Titanium Customer. Před jeho editací jednoduše v nastavení obrazovky Dnes plugin deaktivujete, spustíte Titanum Customer, zakážete/povolíte jednotlivé moduly, obměníte jejich pořadí a plugin znovu aktivujete.

Vítaným vylepšením je instalace modulu s předpovědí počasí s názvem Titatium Weather – neustálý přehled o počasí v dané lokalitě je užitečná věc. Postup: 1. Po stažení aplikace proveďte její instalaci do paměti zařízení (nikoli na kartu) a proveďte soft reset telefonu. 2. Po restartu klepněte na ikonku Start a mezi zástupci aplikací najděte Titanium Weather a dvojím klepnutím program spusťte. 3. V prohlížeči na PC (nebo v telefonu) navštivte adresu AccuWeathera do okna „International“ napište kýženou lokaci ve tvaru: vaše město, Czech Republic a zvolte GO! 4. Po úspěšném vyhledání lokace si opište část URL (kód) psaného kapitálkami (např. Pražané budou mít kód následující EUR|CZ|EZ001|PRAHA). 5. V aplikaci zvolte možnost 3) a následně 1) a zde vepište předtím opsaný kód. Dále můžete nastavit interval aktualizace počasí a jednotku teploty. Klepněte na Cancel, zvolte možnost 2) a stiskněte OK. Nyní by již mělo vše fungovat a plugin by měl být bohatší o nový modul. Stahování informací (dat) nezbytných k předpovědi počasí je samozřejmě zpoplatněno dle tarifu, který využíváte.